Суд вернул подрядчика под землю

Московский метрополитен проиграл спор со своим рекламным партнером

Прошлогодний отказ столичного метро от сотрудничества с подрядчиком «Трейд Компани» был незаконным, подтвердила апелляционная инстанция. Если теперь договор будет возобновлен, то у метрополитена станет сразу два рекламных партнера

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду, 19 декабря, оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 7 сентября 2018 года по иску ООО «Трейд Компани» к ГУП «Московский метрополитен», указано в базе «Электронное правосудие».

В сентябре суд первой инстанции признал, что метрополитен не имел права в одностороннем порядке расторгать договор со своим рекламным подрядчиком ООО «Трейд Компани».

Постановление апелляционной инстанции вступает в силу с момента его принятия, следует из п. 5 ст. 271 Арбитражно-процессуального кодекса РФ. В пресс-службе метрополитена соглашаются, что постановление апелляционной суда придется исполнить немедленно. При этом ГУП не согласно с выводом апелляционной инстанции и, получив полный текст постановления с мотивировочной частью, подготовит кассационную жалобу и будет дальше отстаивать свою позицию, заверил представитель метрополитена.

«Трейд Компани» не ответила на запрос РБК на момент публикации.

Договор без гарантии

«Трейд Компани» стала рекламным подрядчиком столичного метрополитена в сентябре 2016 года по итогам аукциона. Компания пообещала перечислить ГУП в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В «Трейд Компани» при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга «Гема», чья структура «Авто Селл» уже продавала рекламу в московской подземке. Но летом 2015 года ГУП досрочно расторгло договор с ООО «Авто Селл» из-за более 1 млрд руб. скопившейся задолженности. Позже последнее было признано банкротом.

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных партнеров, ГУП на торгах 2016 года внесло в аукционную документацию требование: финансовое обеспечение договора составляет 30% от стоимости контракта с победителем. Для «Трейд Компани» эта сумма составила, таким образом, более 6,8 млрд руб. Такое обеспечение могло быть предоставлено в виде ежегодно продлевающейся банковской гарантии. В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор — банк «ФК Открытие». Но в сентябре 2017 года он уже проходил процедуру санации и гарантию своему заемщику не выдал.

Не получив своевременного финансового обеспечения на очередной год, ГУП в конце 2017 года расторгло договор с «Трейд Компани». Из текста решения суда первой инстанции следует, что метрополитен разорвал контракт на несколько дней раньше, чем это можно было сделать в соответствии с договором.

Новый партнер

С января 2018 года из столичной подземки исчезла вся реклама. Осенью стало известно, что ГУП решило само заняться размещением рекламы на территории метрополитена. При этом у предприятия появился «официальный оператор информационно-рекламного сервиса», который позволит рекламодателям проводить свои кампании в метро.

Владельцем сервиса оказалось ООО «Профцентр «Специалист», учрежденное Максимом Даниловым. В метрополитене уточняли, что эта компания выступает лишь техническим подрядчиком и 75% рекламных доходов ГУП забирает себе.

На сайте сервиса указано, что клиентам сейчас доступно размещение рекламы на мониторах в вагонах поездов, расклеивание стикеров в вагонах, а также использование световых коробов в вестибюлях станций и переходах.

Ради компенсации

«Трейд Компани» не заинтересована в возобновлении продаж рекламы, цель ее разбирательств — получить от ГУП денежную компенсацию, полагает источник РБК, близкий к метрополитену.

Поскольку односторонний отказ от договора признан незаконным, то контракт ООО «Трейд Компани» с метрополитеном является действующим, объясняет управляющий партнер юрфирмы Legalight Гарий Напалков. Следовательно, «Трейд Компани» вправе требовать от ГУП исполнения всех обязательств по нему. В случае если метрополитен их не исполнит, «Трейд Компани» может потребовать от ГУП возместить убытки, резюмирует юрист. По его мнению, компания вправе потребовать компенсации за весь тот год, что она не размещала рекламу. Но, предупреждает Напалков, доказать обоснованность требуемой суммы будет сложно.

Во второй год работы «Трейд Компани», согласно заключенному договору, должна была перечислить метрополитену 7% стоимости десятилетнего контракта, или почти 1,6 млрд руб. Соответственно, рекламный подрядчик планировал собрать с клиентов не меньшую сумму.

В календарном 2017 году (большая часть которого пришлась на обеспеченный фингарантией первый год работы — с конца 2016-го по конец 2017-го) выручка ООО «Трейд Компани» по РСБУ равнялась, по информации базы СПАРК, 1,3 млрд руб., прибыль от основной деятельности — почти 32 млн руб., чистый убыток — 75 млн руб.

«Трейд Компани» в 2018 году подала два новых иска в Арбитражный суд Москвы к ГУП «Московский метрополитен». В первом компания требует внести изменение в один из пунктов договора, который обязывает рекламного подрядчика к третьему году работы установить за свой счет в метро новые цифровые форматы. Во втором — требует взыскать с метрополитена 766,6 млн руб. Слушания по этим искам продолжаются.