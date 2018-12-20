Ушел с поля

Кто заменит Виталия Мутко на посту главы РФС

Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза, исполняющим обязанности назначен руководитель премьер-лиги Сергей Прядкин. Кто может занять это место на постоянной основе, разбирался РБК

Виталий Мутко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вице-премьер Виталий Мутко 19 декабря покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС), об этом сообщил официальный Twitter организации.

Исполняющим обязанности главы РФС до новых выборов президента союза стал глава премьер-лиги Сергей Прядкин. Пункт о выборах президента и исполкома организации внесен в повестку конференции РФС 22 февраля. Срок подачи заявок от кандидатов — до 13 февраля. Для регистрации необходима поддержка минимум пяти членов союза.

О том, что Мутко в декабре на исполкоме РФС объявит об уходе с поста президента РФС, в конце ноября писали РБК и портал «Чемпионат». Заседание исполнительного комитета союза изначально было запланировано на 6 декабря, но перенесено на 19-е. Вопроса о сложении полномочий президента РФС в повестке не было.

По словам собеседника РБК, близкого к окружению вице-премьера, одной из причин его ухода из РФС стала просьба руководства страны отказаться от совмещения работы в правительстве и в союзе. Собеседник РБК отмечает, что Мутко до последнего тянул с уходом, так как считал это важнейшей частью своей работы и был вовлечен во все футбольные проблемы.

Сам Мутко на заседание исполкома РФС не приехал. С журналистами по итогам заседания встретились гендиректор РФС Александр Алаев и Сергей Прядкин.

Кто сменит Мутко

Собеседник РБК в исполкоме РФС предполагает, что перенос заседания с 6 на 19 декабря был связан с затянувшимися переговорами по кандидатуре нового главы союза. «Это уровень назначений, которые обсуждаются с Кремлем», — пояснил он.

Основными кандидатами собеседники РБК в РФС называли близкого к Мутко генерального директора оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина и гендиректора «Газпром нефти», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова, а также Прядкина и бывшего главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова.

По словам собеседника РБК, близкого к окружению вице-премьера, Мутко выступал против кандидатуры Дюкова, так как тот также совмещал бы работу в РФС с руководством «Газпром нефтью». Вице-премьер убежден, что пост должен занять человек, освобожденный от другой работы.

Дюков является основным кандидатом на пост главы РФС, сказал РБК источник, близкий к правительству. Он, предположительно, прошел все согласования на пост главы РФС, но Мутко «нереально тяжело» расстается с постом, говорит другой близкий к правительству собеседник РБК. По его словам, Мутко предлагал возглавить РФС Сорокину и еще ряду близких ему людей, но Сорокин отказался.

12 декабря стало известно о переходе Сорокина на работу во Внешэкономбанк. «Он идет на должность зампреда, будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ», — заявил журналистам председатель госкорпорации Игорь Шувалов, назвав переход большим приобретением для ВЭБа.

Дюков и представитель главы «Газпром нефти» отказались комментировать РБК возможность выдвижения его кандидатуры.

Прядкин сообщил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на выборах президента РФС. Алаев сказал, что пока не готов ответить на этот вопрос, и поблагодарил Мутко за проделанную работу: «Трудно переоценить то, что делал Виталий Леонтьевич, поэтому низкий поклон ему от всей футбольной семьи и меня лично».

Никаких вопросов, связанных с выборами президента РФС, на заседании исполкома не обсуждалось, утверждает Прядкин.

Проблемы с контрактом

С избранием нового главы РФС тесно увязан вопрос с дальнейшим финансированием этой организации. 30 ноября ТАСС со ссылкой на представителя НОВАТЭКа сообщил, что РФС не ведет никакой работы по продлению спонсорского контракта с этой компанией, которая является генеральным партнером союза.

Контракт РФС с НОВАТЭКом был подписан в ноябре 2015 года на три года, он истекает в конце 2018 года, отметил представитель компании. Он сообщил, что «в текущих условиях бездействия РФС и неопределенности с его руководителем решение о дальнейшем партнерстве не принято».

Контракт был подписан после возвращения Мутко в РФС, спонсорские средства идут на поддержку сборной России. «Мы, в свою очередь, будем абсолютно прозрачны, отчитаемся за каждую копейку», — сказал тогда Мутко. К сентябрю 2015-го задолженность РФС составляла 1,2 млрд руб.

Все спонсорские контракты конфиденциальны, сказал советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев, переадресовав вопрос РБК об объеме контракта к спонсору. РБК направил запрос в НОВАТЭК.

Как ранее заявлял Мутко, согласно бюджету РФС на 2018 год, ожидаемый доход составит 3,4 млрд руб. В 2017 году доходы РФС составили 3,315 млрд руб., расходы — 2,9 млрд.

«Глубоко в вопросы финансовых контрактов я не погружен, поскольку мы не обсуждаем на исполкоме эти вопросы, но любое непродление контракта для РФС — серьезный удар, потому что деньги нужны, а денег нет», — отметил член исполкома футбольного союза Игорь Лебедев.