Перезарядка вместо перезагрузки

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Газета № 224 (2948) (1912) Экономика, 18 дек, 17:15
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Мировое сообщество увеличило расходы на оборону до $1,78 трлн
Оборонный бюджет России в 2018 году вырос на 1,4% в реальном выражении, до $51,6 млрд, оценили эксперты Jane’s. Все геополитические конкуренты России — НАТО, Китай, Саудовская Аравия — наращивали военные расходы быстрее
Фото: Bobby Yip / Reuters

Совокупные расходы стран мира на оборону в 2018 году выросли на 4,9% и достигли $1,78 трлн, превысив рекорд 2010 года ($1,69 трлн), сообщило британское военно-политическое издание Jane’s группы IHS Markit в ежегодном докладе Jane’s Defence Budget (все показатели приводятся в постоянных долларах 2018 года). Российские военные расходы росли медленнее общемировых: лишь 1,4% в реальном выражении.

  • Оборонный бюджет США увеличился на 7%, до $702,5 млрд.
  • Оборонный бюджет Китая — на 8,6%, до $207,6 млрд.
  • Оборонный бюджет Индии — на 1,5%, до $62,1 млрд.
  • Оборонный бюджет Саудовской Аравии — на 7,5%, до $56 млрд.
  • Оборонные расходы стран блока НАТО выросли на 5,8%, до $989 млрд, в основном за счет роста в США.​

С показателем $51,6 млрд в 2018 году Россия осталась на седьмом месте по величине расходов на оборону после США, Китая, Индии, Великобритании, Саудовской Аравии и Франции. Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.

«Вслед за трудным периодом для участников НАТО на фоне глобального финансового кризиса страны [блока] вновь начали наращивать оборонные бюджеты в ответ на возникающие угрозы», — прокомментировала главный аналитик Jane’s Фенелла Макгерти. В июле 2018 года НАТО оценивало (.pdf), что военные расходы альянса составят в этом году чуть более $1 трлн. Показатель включает в себя расходы на НИОКР и выплаты военным пенсионерам.

В 2014 году страны НАТО пообещали довести свои расходы на оборону до 2% ВВП для каждой страны-участницы к 2024 году. Но президент США Дональд Трамп призывает Европу форсировать эти планы и тратить больше уже сейчас. В 2018 году, по данным НАТО, страны альянса в совокупности потратят на оборону сумму, эквивалентную 2,4% ВВП, тогда как в 2011 году направляли 3% ВВП. При этом бремя коллективных расходов сильно перекошено в сторону США: в 2018 году они потратят на оборону 3,5% ВВП, тогда как европейские члены НАТО — только 1,5% ВВП.

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Рост расходов Пентагона на 7% — самый быстрый с 2008 года, отмечает Jane’s. При этом в текущем финансовом году, начавшемся в октябре 2018 года, на модернизацию военного потенциала будет направлено $244 млрд — «самый высокий уровень инвестиций с периода 2007–2010 финансовых годов» (когда США тратили максимум на глобальную войну с терроризмом), указывают аналитики Jane’s.

Гонка вооружений

Финансирование российских вооруженных cил в последние годы «остается на уровне $50 млрд и имеет тенденцию к снижению», сказал 5 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе (текст выступления предоставил РБК департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны). «Для сравнения: военный бюджет Соединенных Штатов больше российского почти в 14 раз. На 2019 год он составляет более $716 млрд, это превышает военные расходы всех остальных стран мира», — заявил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, у российских границ «наращивается военное присутствие НАТО», «в восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы». «При этом мы не увеличиваем численность вооруженных сил и не ввязываемся в разорительную гонку вооружений», — сказал Герасимов.

По данным Jane’s, шесть из десяти самых быстрорастущих оборонных бюджетов в 2018 году были у стран Восточной Европы, оборонные расходы в регионе выросли почти на 9%, а Польша, Румыния и Украина лидируют по темпам роста. «Примечательно, что расходы на военную технику в регионе увеличились более чем вдвое после присоединения Крыма к России в 2014 году», — отмечает Jane’s.

«Российский бюджет, судя по всему, стабилизировался после недавних сокращений, но правительственные проектировки свидетельствуют, что мы не увидим сколько-нибудь существенного роста в реальном выражении в ближайшие годы», — сказал РБК главный аналитик Jane’s Крэйг Кэффри. Ситуация может измениться, если цены на нефть снова начнут расти, добавил он. «Новая государственная программа вооружений, одобренная в феврале, составляет 19 трлн руб., поэтому расходы на технику должны будут расти примерно на 5% в год в номинальном выражении, чтобы достичь цели», — говорит Кэффри.

На что пойдут 19 трлн руб.

В ближайшие десять лет эти средства пойдут среди прочего на работы над зенитной ракетной системой С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» и «Рубеж», заменой комплексов «Тополь» на более современные «Ярсы». В том числе в приоритете проекты бронетехники на базе платформ «Армата», «Курганец» и «Бумеранг», а также поставка новых танков Т-90М.

Военными и промышленностью намечены принятие на вооружение истребителей пятого поколения Су-57 (известны также как ПАК ФА и Т-50) и МиГ-35, модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160М и Ту-22М3, а также работы над перспективным комплексом дальней авиации.

Для ВМФ в программе заложено строительство подводного крейсера стратегического назначения «Борей-Б», надводных кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Циркон», а также двух вертолетоносцев, оснащенных новейшими морскими вертолетами Ка-52К «Катран».

Авторы: Иван Ткачёв, Максим Солопов.
Теги: военные расходы , национальная оборона , Минобороны , IHS Janes
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