Аграриев подкосила высокая база

Почему может ухудшиться ситуация в российском сельском хозяйстве

Ожидания российских аграриев на 2019 год ухудшились. По оценкам аналитиков, перспективы позитивного развития АПК в предстоящем году видят всего 30% компаний — это минимальный показатель за последние четыре года

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Меньше трети компаний оценивают перспективы развития АПК в России в предстоящем году оптимистично. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Deloitte в исследовании «Обзор рынка сельского хозяйства», подготовленном в декабре 2018 года (есть в распоряжении РБК, опрос проводился в четвертом квартале).

Такое исследование Deloitte проводит с 2015 года на основе опроса компаний, работающих в сфере АПК. По результатам ответов респондентов аналитики определяют показатели индекса, который колеблется в границах от -1 до 1, где единица — максимально положительный результат оценки. С чем связано снижение оптимизма у российских аграриев и какова текущая ситуация в АПК, разбирался РБК.

Слишком мало оптимистов Число компаний, оптимистично оценивающих перспективы развития АПК в предстоящем году, уменьшилось. По данным Deloitte, за год показатель индекса оценки перспектив развития АПК сократился на 7 пунктов, до 0,10 с 0,17. «Впервые за всю историю наблюдений число компаний, оценивающих перспективы развития АПК в России на следующий год оптимистично, снизилось до 30%», — пояснил РБК руководитель исследовательских проектов отраслевого направления Deloitte Дмитрий Касаткин. В предыдущие годы тех, у кого ожидания были позитивные, было больше: в 2017 году (ожидания на 2018-й) — 45% всех компаний, а в 2016 (на 2017-й) — 40%. Большинство опрошенных никаких изменений не ждут: их доля выросла по сравнению с прошлым годом на 16 п.п., до 57%. Главными вызовами для отрасли участники опроса Deloitte в 2018 году называют высокую стоимость энергетических ресурсов, недостаточность государственной поддержки и финансирования, а также нехватку квалифицированных кадров.

Почему аграрии впали в депрессию Пессимистичные ожидания на 2019 год аналитики Deloitte объясняют «высокой базой»: в 2018 году было зафиксировано рекордное число компаний, оценивающих текущую ситуацию в российском сельском хозяйстве положительно (т.е. выше среднего), говорит Касаткин. На конец текущего года их число вырастет на 7 п.п. и составит 85% всех респондентов. Для сравнения: в 2015 году состояние российского АПК положительно оценивали только 61% опрошенных. По расчетам Deloitte, основной подотраслью по росту прибыли по итогам 2018 года будет свиноводство, где рентабельность по сравнению с 2017 годом вырастет на 79%. Рост рентабельности ожидается также в растениеводстве. В птицеводстве прибыль сохранится на текущем уровне, снижение ожидается у производителей молока. Снижение оптимизма у российских аграриев «похоже на правду», отмечает аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. На ожидания участников рынка влияет, по ее мнению, два фактора. Во-первых, у отрасли до сих пор нет ясности, как будет выглядеть новая программа господдержки АПК, которая является ключевым условием для стимулирования отрасли и развития инвестиций. В частности, участники рынка не понимают, что будет с субсидированием в рамках госпрограммы капитальных затрат на строительство тепличных комплексов. Второй фактор — пессимистичные ожидания рынка относительно потребительского спроса. Пессимистические ожидания агрокомпаний связаны скорее с макроэкономической ситуацией, а не с ситуацией в отрасли, считает руководитель центра компетенции в АПК KPMG в России Виталий Шеремет. «Экономике в целом не хватает позитива и денег, и это давит на аграриев», — отмечает он. За последние годы профиль агрария расширился, указывает Шеремет: теперь к ним относятся не только те, кто работает непосредственно на земле, но и «вся цепочка производителей еды от поля до прилавка». У производителей готовой продукции ситуация благоприятная: в частности, кондитеры готовы увеличивать производство в два раза к 2024 году, указывает он. Для традиционных аграриев-растениеводов этот год экономически был даже лучше прошлого, отмечает Шеремет. В 2018 году урожай зерна составил 110 млн т, это меньше, чем прошлогодний рекордный результат в 135,4 млн т. В результате цены на зерно выросли: по данным аналитического ресурса «ПроЗерно», на 14 декабря пшеница третьего класса стоила на 60% больше, чем в декабре 2017 года (13,2 тыс. против 8,3 тыс. руб. за тонну​). Ситуация с господдержкой, когда государством не исполняются ранее взятые обязательства, также могла внести негатив в ожидания сельхозпроизводителей, согласен Шеремет. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Что не так с господдержкой аграриев Господдержка — один из трех главных факторов конкурентоспособности российского сельского хозяйства на глобальных рынках, отмечали участники опроса Deloitte. В 2018 году аграрии были больше удовлетворены получением субсидий, чем год назад. По данным Deloitte, в 2018 году этот показатель вырос на 48% и достиг показателя 0,24 (также при максимальной оценке рейтинга 1). На предстоящий 2019 год Минсельхоз заявлял необходимый аграриям объем господдержки на уровне 302 млрд руб. Сейчас в России действует программа развития АПК до 2020 года. О необходимости «пересмотра подхода к госпрограмме развития сельского хозяйства» заявлял в июне курирующий сельское хозяйство вице-премьер Алексей Гордеев. В новой госпрограмме, в частности, планируется изменить подходы к предоставлению единой субсидии и субсидии на компенсацию части прямых затрат, анонсировала замглавы Минсельхоза Елена Фастова. Изменения должны быть в первую очередь направлены на увеличение экспорта сельхозпродукции. В рамках майского указа президента Владимира Путина к 2024 году Россия должна нарастить экспорт продукции АПК до $45 млрд. Расширение экспорта продукции АПК в 2018–2024 годах, по расчетам Deloitte, даст суммарный дополнительный прирост ВВП в объеме 7,1 трлн руб. Суммарные дополнительные налоговые сборы, полученные от увеличения производства и экспорта сельхозпродукции, превысят 1 трлн руб. Среднегодовой прирост ВВП в результате увеличения экспорта составит до 2024 года 0,3%.