44 миллиарда с колес

ЦППК приступила к обновлению парка подмосковных электричек

Компания, управляющая электричками в Подмосковье, в 2019 году закупит 30 поездов на 44 млрд руб. Но стратегия развития до 2030 года не предполагает полного обновления подвижного состава, часть останется старым, сказал глава ЦППК

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

44 млрд руб. на электрички

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), которая работает в Москве, Подмосковье и еще девяти областях, закупит в 2019 году около 30 электропоездов на 44 млрд руб. (без НДС), рассказал РБК генеральный директор предприятия Максим Дьяконов.

Сейчас у ЦППК 106 собственных поездов — это около 20% от всего парка в ее управлении, состоящего из 543 составов. Большую часть составов компания арендует у РЖД.

Для закупки ЦППК объявит открытые конкурсы. «Ограничений для участников нет. Нам важны две вещи — экономическая целесообразность и соответствие техническим характеристикам. Тот участник, у которого эти две составляющие лучше, будет определен победителем», — сказал РБК Дьяконов.

В 2019 году компания также приобретет еще 39 поездов для Московских центральных диаметров (МЦД, совместный проект Москвы и РЖД, предполагающий создание железнодорожных маршрутов, соединяющих разные направления Подмосковья; ЦППК выступит оператором проекта), но контракты по ним уже заключены, уточнил Дьяконов. Их сумму он не назвал.

​«Безусловно, можно было бы обновить все и сразу. Вопрос только: какой ценой. Наша программа подразумевает, что через десять лет подвижной состав будет наполовину сформирован из новых электропоездов (250–300 составов). С моей точки зрения, это много», — добавил глава ЦППК. Часть поездов по-прежнему будут не новыми, признал он. В декабре 2017 года представитель ЦППК сообщал, что к 2028 году планируется обновить 70% парка Московского региона.

Топ-менеджер замечает, что у новых поездов есть различные опции, которых нет в старых (зарядки для телефонов, климат-контроль, телевизоры). «Но готов ли потребитель заплатить завтра не 30 руб., а 50 руб. за поездку? Я с полной уверенностью скажу: нет», — заключил глава ЦППК. По его словам, в стратегии компании до 2030 года нет цели обновить весь подвижной состав, потому что это будет «непомерная финансовая нагрузка на бюджет».

Новые поезда будут вводиться на разных маршрутах. «Хотел бы менять конкретно по веткам, но не всегда это возможно. Поэтому можно увидеть часто разнобой. К сожалению, пока такая ситуация», — сказал Дьяконов.

Где взять составы

«В случае соответствия технических характеристик выпускаемой линейки скоростных электропоездов «Ласточка» конкурсным условиям завод будет участвовать в тендерах на поставку подвижного состава для ЦППК», — передал через пресс-службу гендиректор компании «Уральские локомотивы» (СП группы «Синара» Дмитрия Пумпянского и немецкого Siemens, которое выпускает «Ласточки») Олег Спаи.

В пресс-службе еще одного крупного поставщика поездов — «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Андрея Бокарева и Искандера Махмудова — РБК сообщили, что решение об участии в конкурсах будет зависеть от условий, которые предложит потенциальным поставщикам ЦППК как заказчик. «С высокой долей вероятности можно сказать, что ТМХ будет участвовать в конкурсах», — добавил представитель компании.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров сказал РБК, что для ЦППК 30 поездов (без учета составов для МЦД) — это очень крупная закупка, обычно компания покупает около 20 составов за год. По его словам, с точки зрения ремонта и сервисного обслуживания удобнее, когда замена поездов осуществляется комплексно: одна линия обслуживается одинаковым парком, это помогает стандартизировать все технические процессы. Но, с другой стороны, в периоды пиковых нагрузок экономически эффективно пускать более новые поезда, чтобы привлечь больший пассажиропоток и окупить затраты, в низкий период (поздний вечер) может работать более старый парк, рассуждает эксперт: поэтому логика ЦППК в плане замены составов по всем регионам вполне оправдана.

За 2017 год пассажиропоток ЦППК составил 573 млн человек, что на 6% больше, чем годом ранее. На компанию приходится 91,4% пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле, доля компании в целом по России — 67,3%. Выручка компании по РСБУ за 2017 год достигла 40,87 млрд руб., чистая прибыль — 67,25 млн руб.

Владельцы ЦППК — Московская пассажирская компания (49,3%), «Маршрутные системы» (25,3%), министерство имущественных отношений Московской области (12,7%), «Октопасс» (12,7%).