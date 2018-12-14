Касса в отсрочку

ФНС отложила штрафы за старый НДС в чеках

Предприниматели должны будут обновить кассы для корректного отображения новой ставки НДС до конца первого квартала 2019 года, а не до 1 января, как планировалось ранее. Такие разъяснения выпустила ФНС

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила вопрос обновления касс для корректного отображения новой ставки НДС. Предприниматели должны будут обновить кассы не до 1 января, как планировалось ранее, а до конца первого квартала. Об этом РБК рассказали представители компаний «Атол» и «Штрих-М», которые занимаются производством таких аппаратов. Представитель ФНС подтвердил, что служба выпустила такое письмо (копия есть у РБК).

С 1 января ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20%, по закону она должна печататься на чеках. В связи с этим, как писал РБК, все кассовые аппараты должны быть перепрошиты, чтобы отображать новую ставку уже с 0:00 1 января. Производители касс уже потребовали за перенастройку плату с предпринимателей.

В «разумные сроки»

Письмо ФНС датировано 13 декабря. «Отсутствием вины может считаться применение пользователями после 1 января 2019 года ККТ с необновленным программным обеспечением в части указания ставки НДС 20% (20/120 — расчетная ставка 16,67%. — РБК) и (или) расчета суммы по ставке НДС 20% (20/120) до момента соответствующего обновления при условии, что такое обновление будет произведено в разумный срок и последующее формирование налоговой отчетности за налоговый период будет произведено с расчетом действующей ставки НДС», — говорится в письме.

Под «разумным сроком», исходя из информации от профессиональных участников рынка, ФНС подразумевает срок не позднее первого налогового периода по НДС в 2019 году (первого квартала). Необновления программного обеспечения в пределах этого периода «могут свидетельствовать о бездействии пользователя либо принятии таким пользователем недостаточных мер по соблюдению требований законодательства», следует из письма.

Фактически речь идет об отсрочке по обновлению касс, которая предоставляется до конца первого квартала, то есть до начала второго налогового периода по НДС, указали в «Атоле». Если кассы не обновят после этого срока, это будет рассматриваться как административное правонарушение, которое может грозить штрафом самому предприятию и его руководителю.

Впрочем, источник в ФНС пояснил РБК, что решение налоговиков не стоит называть отсрочкой. Но если предприниматель не успеет обновить кассовый аппарат и с 1 января продолжит выдавать чеки с НДС 18%, отражая при этом в отчетности корректную ставку 20%, налоговая служба не будет рассматривать это как нарушение, подтвердил он.

Реакция бизнеса

Кроме того, ФНС разъяснила три проблемные ситуации при переходе на новый НДС, говорит директор по развитию бизнеса фискальных решений «Атола» Юлия Русинова. Речь идет об оформлении чека возврата купленного до нового года товара, формировании чека коррекции по операциям 2018 года или зачета полученных тогда авансов. Эти операции смогут отображаться как при НДС 20%, так и по ставке 18% при наличии технической возможности, отметила Русинова.

Разъяснение ФНС — «очень хорошая новость»: налоговая, как и в прошлом году, идет навстречу рынку и создает условия мягкого перехода путем переноса сроков исполнения отдельных пунктов 54-ФЗ (об онлайн-кассах), сказал РБК директор по маркетингу оператора фискальных данных «Первый ОФД» Егор Сергеенко. «Мы фиксируем активный переход предпринимателей на новый формат ФФД 1.05 и НДС 20%, что говорит о хорошей информированности рынка. И тем не менее часть кассовой техники имела все шансы встретить новый год в устаревших форматах фискальных данных и НДС 18%. Сейчас эта проблема снята», — говорит он.

Представитель «Штрих-М» назвал решение ФНС «очень актуальной и своевременной инициативой». «Сжатые сроки, за которые нужно было бы провести перепрошивку ККТ, неизбежно привели бы к ажиотажу, а, возможно, и к спекулятивным манипуляциям на рынке. Благодаря этому решению у людей теперь есть возможность спокойно, без лишних волнений подготовиться, без лишних затрат заменить прошивку на кассах», — отметил он.

Один из крупнейших производителей касс — компания «Эвотор» — пока не получала официального уведомления от ФНС, сообщил РБК ее представитель. «Со своей стороны мы начали активно информировать наших клиентов, которые должны перейти на ставку НДС 20% (это порядка 10% нашей клиентской базы), еще в ноябре, тогда же был предложен пакет обновлений (это годовая подписка, которая включает все необходимые по закону обновления, текущие и будущие в течение года), и на данный момент его установили уже около 60% наших клиентов из тех, которые должны перейти», — уточнил он. Большинство клиентов «будут готовы к 1 января, хотя всегда остаются те, кто по какой-либо причине не успевает в срок», прогнозируют в «Эвоторе».

Согласно КоАП, использование неверной ставки НДС на чеке можно классифицировать как «применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям». Это нарушение карается предупреждением или административным штрафом: для должностных лиц — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Прибыль для производителей, издержки для ретейлеров

Как писал РБК, плата за переход на новый НДС для предпринимателей может отличаться в зависимости от производителя касс. Так, «Эвотор» включил перенастройку НДС в обновление своего приложения, которое доступно в «Маркет.Эвотор». Подписка на обновления стоит 2 тыс. руб. и действует один год. При этом почти 90% пользователей покупать обновления не придется, потому что они не применяют ставку НДС 18%.

Компания «Штрих-М» предложила владельцам своих касс для замены программного обеспечения обращаться к авторизированным сервисным центрам и центрам технического обслуживания, которым она готова продавать лицензию на однократное обновление за 800 руб. или лицензию, которая позволит подписаться на любые обновления в течение 2019 года за 900 руб. Партнеры сами будут определять конечную стоимость обновления для клиентов. Платными будут обновления и для клиентов других производителей касс — «Атола» и «Дримкаса», они обойдутся в сумму до 2 тыс. руб.

Действия производителей касс раскритиковали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Раньше обновления были бесплатными, а теперь некоторые производители вводят плату за каждую прошивку, подчеркнули там. Это незапланированные издержки для бизнеса, указали в АКОРТ.​