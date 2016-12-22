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Бизнес , 06:00
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Facebook предупредил о 20-процентном НДС для покупающих рекламу россиян
Компания Facebook объявила, что с 1 января все пользователи рекламных аккаунтов из России будут платить НДС с размере 20%
Фото: Dado Ruvic / Reuters

С 1 января все российские физические и юридические лица, покупающие рекламу в Facebook, будут платить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Об этом говорится в сообщении на сайте социальной сети.

«​Начиная с января 2019 года покупка рекламы Facebook в России облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Это обновление коснется всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что платить НДС будут все, независимо от того, для каких целей покупают рекламу (коммерческих или личных).

«НДС добавляется к общей сумме списываемых средств, поэтому вы не достигнете порога биллинга быстрее, зато с вас спишут сумму, превышающую порог биллинга», — пояснили в компании.

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C 2019 года в России вступает в действие новый механизм взимания «налога на Google» — НДС на проданные в интернете электронные товары (игры, музыку, книги и т. д.). Иностранным компаниям придется встать на учет в ФНС и самостоятельно платить НДС с услуг, которые они оказывают российскому бизнесу. По действующему сейчас порядку налог выплачивают заказчики.

В начале ноября гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф в письме на имя первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и руководителя ФНС Михаила Мишустина пожаловался на новый порядок взимания налога. По его мнению, налог создает «ощутимые неудобства», которые могут стать дополнительным барьером для ведения бизнеса в России.

Шауфф предложил сохранить прежний механизм уплаты НДС.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Facebook, Налог, НДС
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