Facebook предупредил о 20-процентном НДС для покупающих рекламу россиян

Компания Facebook объявила, что с 1 января все пользователи рекламных аккаунтов из России будут платить НДС с размере 20%

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С 1 января все российские физические и юридические лица, покупающие рекламу в Facebook, будут платить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Об этом говорится в сообщении на сайте социальной сети.

«​Начиная с января 2019 года покупка рекламы Facebook в России облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Это обновление коснется всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что платить НДС будут все, независимо от того, для каких целей покупают рекламу (коммерческих или личных).

«НДС добавляется к общей сумме списываемых средств, поэтому вы не достигнете порога биллинга быстрее, зато с вас спишут сумму, превышающую порог биллинга», — пояснили в компании.