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Газета № 220 (2944) (1312) Экономика, 12 дек, 19:48
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Добытый прирост
Росстат пересмотрел увеличение ВВП в третьем квартале
Росстат повысил оценку роста ВВП в третьем квартале. Вырасти экономике на 1,5% помогла добыча полезных ископаемых. Ее вклад в ВВП увеличился, а доля обрабатывающих производств, наоборот, сократилась
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Росстат повысил оценку роста ВВП в третьем квартале: за июль—сентябрь российская экономика выросла не на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как ведомство сообщало ранее, а на 1,5%. С чем связан пересмотр, Росстат напрямую не объясняет, а прошлая оценка роста ВВП приводилась без детальной разбивки его источников. Из данных Росстата видно, что во многом рост ВВП в третьем квартале обеспечила добыча полезных ископаемых, которая выросла на 5%. В первую половину года она росла куда меньшими темпами — на 0,7 и 2,6% соответственно.

Еще один сектор, поддержавший экономику, — финансовая и страховая деятельность, добавленная стоимость в которой выросла на 9,7% (в первом квартале — на 5,9%, во втором — на 8,6%). Рост обрабатывающих производств, наоборот, замедлился — до 1,2 с 1,9% в первом квартале и до 2,8% — во втором.

Получается, что добыча и финансы в июле—сентябре обеспечили почти половину роста экономики, оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Вклад добычи составил 26% (против 8% в среднем в первом—втором квартале), а финансового сектора — 22% (против 17%).

Обработка же, в первом полугодии обеспечившая 17% роста, теперь сократила свой вклад всего лишь до 10%. В целом рост экономики, даже несмотря на положительный пересмотр, замедлился — еще во втором квартале она выросла на 1,9%.

«Структуру роста нельзя назвать сильной и устойчивой», — считает Долгин. Произошел перекос в пользу более волатильных секторов — возможно, нефтегазовый сектор наращивал производство, но теперь, после продления соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, непонятно, сможет ли этот сектор дальше поддерживать рост в физических объемах. Еще одна причина — рост добычи угля, отмечает заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов.

«1,3, 1,5 или 1,8% [роста] — это в любом случае невысокие показатели, и мы крутимся вокруг них», — сказал Бессонов. Низкие показатели в обрабатывающих производствах вызывают озабоченность, добавил он.

Рост за весь год может быть неплохим, свыше 1,5%, но из-за соглашения ОПЕК+ расширения добычи ждать больше не стоит, отметил главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин. Положительный эффект может оказать рост потребительского спроса в конце года перед повышением НДС до 20%, сказал он.

Загадка инвестиций тоже связана с нефтью

Добыча могла повлиять и на заметный рост инвестиций в третьем квартале, которому ни власти, ни экономисты пока не дали однозначного объяснения. В июле—сентябре он ускорился до 5,2% с 3,2% в первом полугодии, но это стало неожиданностью как для аналитиков, так и для Минэкономразвития, которое прогнозировало рост лишь на 1,8–2,3%. Аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ указывали (.pdf), что результат третьего квартала слабо согласуется с другими показателями инвестиционной активности. Сознательно динамику инвестиций Росстат не искажает, но этим показателям не стоит слепо доверять, говорит Бессонов. Они вступают в противоречие с другими данными, в частности с динамикой инвестиционного импорта, напоминает экономист.

Эксперты ЦБ, комментируя рост инвестиций, указывают, что значительный вклад в волатильность показателей инвестиционной активности в последнее время вносил сектор предоставления услуг в области добычи нефти и газа, другие же отрасли были более стабильны. Именно вложения в нефтегазовый сектор могли ускорить общую динамику, следует из их оценок. Впрочем, это могло быть связано не непосредственно с бурением, а с началом эксплуатации новых труб большого диаметра.

«Пока недостаточно оснований для того, чтобы утверждать о наметившемся ярко выраженном тренде на рост инвестиционной активности, принимая во внимание слабые опросные данные и ухудшение динамики ВВП в рассматриваемый период», — подчеркнули в департаменте ЦБ.

Октябрь переломил тренд

Октябрь в отличие от третьего квартала отмечен более высокими темпами роста экономики (Росстат помесячных данных не приводит, но свои оценки готовит Минэкономразвития). По расчетам МЭР, в октябре рост составил 2,5%, хотя еще в сентябре он находился на уровне 1,1%. Это объясняется в первую очередь улучшением динамики сельского хозяйства, которая стабильно падала в прошлые два месяца. Отчасти ускорение вызвала низкая база прошлого года: тогда уборочная кампания пришлась на август и сентябрь, а в октябре было замедление из-за погодных условий.

В целом Минэкономразвития ожидает, что в 2018 году рост ВВП составит до 1,8%. Министерство полагает, что экономика ускорится до 3% к 2021 году. Однако эксперты более скептичны: например, Всемирный банк считает, что таких темпов роста Россия может добиться лишь к 2028 году, и то при условии реализации реформ.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Росстат , рост ВВП
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