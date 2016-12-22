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Росстат сообщил о «необъяснимом» росте инвестиций в третьем квартале
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Росстат сообщил о «необъяснимом» росте инвестиций в третьем квартале
Экономика, 19:27
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Росстат сообщил о «необъяснимом» росте инвестиций в третьем квартале
Росстат сообщил о неожиданно сильном росте инвестиций в России в третьем квартале 2018 года. Оценка ведомства оказалась более чем вдвое выше прогноза Минэкономразвития
Фото: Олег Яковлев / РБК

Росстат сообщил (.pdf) о резком ускорении роста инвестиций в основной капитал в третьем квартале. В докладе о социально-экономическом положении России служба привела оценку роста инвестиций в январе—сентябре 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года — 4,1%. Из нее следует, что в третьем квартале рост составил к тому же кварталу прошлого года 5,2–5,3% после роста на 2,8% во втором квартале, подсчитал директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Расчет РБК дает цифру 5,4%, а главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой оценил рост показателя в 5,5%, следует из информации в терминале Bloomberg.

Минэкономразвития, напротив, прогнозировало замедление в третьем квартале до 1,8–2,3%. Такой прогноз в ведомстве связывали с удорожанием инвестиционного импорта из-за ослабления рубля и ухудшением настроений бизнеса из-за растущей неопределенности.

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Тремасов назвал в беседе с РБК оценку Росстата неадекватной. «У меня нет этому объяснения. Вся статистика говорит об ослаблении инвестиционного спроса, — сказал он. — К данным Росстата надо относиться творчески, не стоит воспринимать их как истину в последней инстанции: что-то недоучли, сделали нерелевантные предпосылки».

Оценка оказалась завышенной из-за статистического эффекта, говорит РБК макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Действует эффект низкой базы. В третьем квартале 2017 года была просадка по инвестициям после активного роста в первом и втором кварталах, соответственно, цифра в годовом выражении получилась выше, чем за прошлый квартал», — объяснил эксперт. Возможно, Росстат пересмотрит данные в сторону уменьшения, добавил Мурашов.

Росстат ведет расчеты инвестиций на основе данных самих компаний, пояснил он.​ «Из-за слабой отчетности данные по инвестициям более низкого качества, чем другая статистика», — говорит Мурашов.

Статистическая служба дает первую оценку инвестиций в основной капитал на основе квартальных отчетов крупных и средних организаций и делает досчет инвестиционной активности малого бизнеса и неформального сектора, исходя из некоторых допущений.

На показатель инвестиций в основной капитал, как уже отмечал РБК, традиционно сильно влияют большие проекты, такие как нефтегазовые инвестиции в арктической зоне, газопровод «Сила Сибири», Крымский мост, объекты к чемпионату мира по футболу.

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв.
Теги: Росстат , Минэкономразвития , инвестиции , статистика
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