Трудности расставания

Что будет с Brexit в случае отставки Терезы Мэй

Премьер-министра Великобритании ждет внутрипартийный вотум недоверия и смещение с поста главы правительства. РБК разбирался, каковы шансы Терезы Мэй остаться у власти и как кризис в правящей партии повлияет на переговоры о Brexit

Тереза Мэй (Фото: Toby Melville / Reuters)

Почему положение Мэй как премьера оказалось под угрозой

В среду, 12 декабря, председатель Комитета 1922 года Грэм Брэди анонсировал голосование о вотуме недоверия премьер-министру и главе правящей Консервативной партии Терезы Мэй. Чтобы инициировать вотум недоверия, необходимы письменные заявления по крайней мере от 48 депутатов партии, и Брэди подтвердил, что получил необходимое число писем. Голосование будет анонимным и пройдет в среду вечером в одном из залов для заседаний в здании парламента, уточнил он. Его результаты должны быть объявлены после 23:00 мск.

Тереза Мэй заявила, что отставка главы правительства не соответствует национальным интересам. «Смена лидера Консервативной партии сейчас создаст риски для будущего нашей страны и усугубит нестабильность в самый неподходящий момент», — сказала она, выступая на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит. Главными бенефициарами отставки премьера окажутся левоцентристская Лейбористская партия и ее лидер Джереми Корбин, убеждена Мэй.

Если Мэй не сумеет заручиться поддержкой как минимум 158 из 315 законодателей собственной партии, она потеряет лидерство в партии и пост премьера. Если большинство проголосует против ее отставки, то согласно партийному уставу ей нельзя будет выносить вотум недоверия в течение следующих 12 месяцев.

Как можно снять лидера консерваторов Инициировать процедуру внутрипартийного голосования о недоверии лидеру Консервативной партии можно, собрав подписи 15% (48 представителей из 316) ее членов в палате общин. Письма с подписями направляются в так называемый Комитет 1922 года. Комитет получил название в память о встрече между депутатами и руководством партии, на которой было принято решение о выходе тори из коалиции с Либеральной партией под руководством премьера Дэвида Ллойда Джорджа. Как институт комитет был основан в 1923 году. Комитет составляют все депутаты-консерваторы, которые не входят в состав правительства. Для смещения лидера партии необходима поддержка половины депутатов фракции. ​Последний раз лидер Консервативной партии уходил в отставку в результате внутрипартийного голосования в 2003 году, когда недоверие было выражено Иану Дункану Смиту. Свою кандидатуру на пост нового лидера партии может выставить любой депутат-тори, заручившийся поддержкой двух своих соратников в палате общин. В первом этапе голосования принимают участие только депутаты-консерваторы, возможны несколько раундов голосования, в ходе которых депутаты выявляют двух наиболее популярных кандидатов. Победитель выбирается на втором этапе голосованием всех рядовых членов партии. Если в ходе первого этапа голосования все, кроме одного кандидата, снимают свои кандидатуры, оставшийся кандидат автоматически становится новым лидером тори.

Чем недовольны однопартийцы Мэй

В числе главных критиков внутри Консервативной партии — альянс законодателей, известный как Группа европейских исследований (European Research Group, ERG). Они недовольны уступками Мэй в переговорах с Евросоюзом. «Реализация плана Терезы Мэй [по Brexit] приведет к разрушению правительства», — говорится в заявлении двух депутатов-консерваторов — председателя ERG Джейкоба Рисс-Могга и его заместителя Стива Бэйкера. «Наша партия не станет мириться с этим. Она [Мэй] должна уйти в национальных интересах», — написали они. В ноябре лидеры ERG уже призывали соратников по Консервативной партии инициировать вотум недоверия премьеру, однако тогда им не удалось собрать необходимые для этого 48 подписей.

Все члены правительства, в свою очередь, выступили в поддержку Мэй. Причем даже видные сторонники Brexit, агитировавшие за выход из ЕС на референдуме в июле 2016 года — министр торговли Лиам Фокс, министр экологии Майкл Гоув и глава ведомства по вопросам международного развития Пенни Мордонт. Поддержали премьера и ведущие критики Brexit среди депутатов. «Я не буду голосовать в пользу создания еще более хаотичной ситуации в условиях конституционного кризиса. Я поддерживаю то, чтобы премьер-министр оставалась в своей должности», — написала в Twitter депутат Сара Вулластон. «Я надеюсь, что ERG потерпят поражение и еще год не смогут предъявлять свои угрозы», — отметила она.

Противники Мэй среди евроскептиков указывают на недостатки сделки о выходе из ЕС, которую она согласовала с Брюсселем 14 ноября. Согласно ее положениям, Британия прекратит членство в структурах Евросоюза с марта 2019 года. При этом до декабря 2020 года (конца переходного периода) королевство останется участником Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕР), а также продолжит вносить отчисления в бюджет объединения. Переходный период будет действовать до тех пор, пока Лондон и Брюссель не заключат всеобъемлющую торговую сделку, и может быть продлен с согласия Британии и 27 членов ЕС. В тексте соглашения также указывается, что Северная Ирландия будет вынуждена соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой — членом Евросоюза. Такие условия могут быть временными и останутся в силе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут более приемлемые варианты решения проблемы.

Недовольство вызывают необходимость Северной Ирландии придерживаться законов и регламентов, разработанных в ЕС, а также неопределенность по поводу того, сможет ли Лондон заключать торговые сделки с третьими странами после Brexit. После публикации черновика соглашения, которое должно быть ратифицировано парламентами Великобритании и Евросоюза, правительство Мэй покинули министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и глава ведомства труда и пенсий Эстер Маквей.

Какую альтернативу плану Мэй предлагают евроскептики 24 сентября сторонники «жесткого» Brexit представили альтернативный план выхода Британии из Евросоюза, подготовленный экспертами аналитического центра Insitute for Economic Affairs (IEA). Взаимодействие Лондона и Брюсселя будет осуществляться на условиях новых двусторонних соглашений. «Жесткий» Brexit берет за основу модель, по которой ЕС ведет сотрудничество с Канадой. Пойдя по этому пути, Британия сможет сама определять, как регулировать деятельность компаний на своей территории, и беспрепятственно заключать торговые сделки с третьими странами. Лондон также получит автономию в сфере миграционной и торговой политики и не станет подчиняться решениям Европейского суда в Люксембурге. Однако, по подсчетам аналитиков британского Казначейства, канадская модель нанесет больший удар по экономике королевства по сравнению со сценарием, при котором Британия останется в ЕС или сохранит с ним тесные связи. В поддержку плана IEA выступили бывший министр по делам Brexit ДэвидДэвис и бывший глава МИДа Борис Джонсон.

Каковы сценарии голосования

Если большинство однопартийцев Мэй выразят ей вотум доверия, повторное голосование по этому вопросу можно будет провести не ранее декабря 2019 года. При этом в среду пресс-секретарь премьера сообщил, что премьер может уйти с поста лидера консерваторов до следующих выборов в парламент, которые запланированы на 2022 год. «Она [Мэй] считает, что сегодняшнее голосование [о вотуме недоверия] касается не вопроса, кто возглавит Консервативную партию на следующих выборах, а того, насколько целесообразно менять лидера в условиях процесса по Brexit», — процитировала представителя премьера The Guardian.

В случае поражения Мэй по итогам голосования она будет вынуждена подать в отставку, и депутаты-консерваторы смогут представить свои кандидатуры на пост лидера партии. График ухода Мэй и запуска выборов нового лидера партии будет согласован Комитетом 1922 года и утвержден управляющим советом Консервативной партии, который соберется в четверг. Председатель комитета Брэди считает, что первый тур голосования, в котором участвуют только депутаты-консерваторы, может быть завершен уже до конца следующей недели. Второй тур может потребовать больше времени.

Затяжной борьбы за пост преемника Мэй можно избежать, если Консервативная партия объединится вокруг единого кандидата, который автоматически займет пост лидера партии и премьера. Впрочем, шансы на это маловероятны, считает старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт. У противников Мэй нет единого кандидата, которого они готовы представить как будущего премьера, сказал он РБК. В числе возможных преемников Мэй британские СМИ называют экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, министра экологии Майкла Гоува и нынешнего главу МИДа Джереми Ханта.

Большинство экспертов и британских СМИ предсказывают, что Мэй сохранит свой пост. Как отмечает The Times, из 160 депутатов партии, публично выразивших свою позицию по вопросу о доверии Мэй, более 100 поддержали нынешнего премьера, против нее выступили около 50. «Тереза Мэй имеет достаточно поддержки, чтобы одержать победу. Конечно, не все те, кто публично декларирует свою лояльность Мэй, поддержат ее в ходе тайного голосования, но у премьера есть серьезный запас прочности», — сказал РБК Гарнетт. ​

Как ситуация вокруг Мэй повлияет на процесс Brexit

По согласованному Лондоном и Брюсселем плану, Великобритания должна покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года. Замена лидера Консервативной партии приведет к тому, что он не успеет приступить к обязанностям до 21 января — даты, к которой парламент Великобритании должен одобрить или отклонить соглашение о выходе из ЕС, предупредила Мэй. У нового лидера не будет времени на то, чтобы перезаключить соглашение и провести его через парламент до 29 марта, что может привести к отсрочке или даже остановке процесса Brexit.

В зависимости от исхода голосования консерваторов ситуация с переговорами о Brexit может развиваться по нескольким сценариям, написала Financial Times. Если Мэй сохранит пост лидера партии и премьера и число ее противников будет небольшим, она получит твердый мандат на продолжение переговоров, что может ускорить весь процесс размежевания с Евросоюзом. Если перевес в пользу Мэй будет незначительным, с голосованием в парламенте, напротив, могут возникнуть проблемы.

Если Мэй проиграет, на утверждение нового лидера партии может уйти несколько недель, в это время переговоры с Брюсселем застопорятся, а перенос даты выхода потребует нового одобрения всех 27 членов ЕС. Согласованное соглашение пересмотру не подлежит, твердо заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель. В четверг лидеры ЕС соберутся на двухдневный саммит, центральным вопросом которого будет Brexit. Принять участие в нем должна и Мэй.

Если внутренние проблемы Великобритании будут длиться продолжительное время, есть вероятность, что Великобритания останется вообще без сделки. Правда, Financial Times сообщает, что в частных беседах европейские дипломаты не столь категоричны​ и не исключают возможности правки утвержденного 14 ноября соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Переговоры с Брюсселем будут зависеть от того, кто станет следующим премьером Британии, констатировал Гарнетт: «Если это будет жесткий евроскептик, то достичь консенсуса насчет Brexit внутри страны станет еще сложнее. Если победит консерватор, схожий по взглядам с Мэй, то динамика переговоров останется неизменной».