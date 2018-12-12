Генерала подвели апартаменты

Почему увольняется руководитель главка МВД по борьбе с экстремизмом

Руководитель главка МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушел в отставку. Причиной ухода стала незадекларированная собственность генерал-майора полиции за рубежом — о ней руководству МВД рассказала его бывшая жена

Тимур Валиулин (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

​Проблемы с декларацией и женой

Начальник главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Тимур Валиулин ушел в отставку. Об этом рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил собеседник в руководстве министерства. РБК отправил запрос в управление информации МВД с просьбой подтвердить эти сообщения.

​Утром во вторник, 11 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что 55-летний генерал-майор Валиулин вскоре может покинуть должность. Источник РБК в центральном аппарате МВД уточнил, что причиной отставки стало незадекларированное имущество и что Валиулина уволили с формулировкой «за утрату доверия». Другой источник, близкий к Валиулину, утверждает, что это неправда: он ушел по собственному желанию.

Временно исполнять обязанности руководителя управления по противодействию экстремизму будет первый заместитель руководителя главка генерал-майор полиции Игорь Морозов, выходец из российских спецслужб.

Основная причина отставки Валиулина — история с его декларацией о доходах и имуществе за 2011 год, сообщает «Коммерсантъ». По версии издания, возглавляя столичный центр «Э» (борьба с экстремизмом), Валиулин не указал наличие у него недвижимости — двух квартир и гаража в Болгарии. Известно, что Валиулин приобрел это имущество до 2010 года, а в 2012 году он его продал.

В МВД стало известно о недвижимости Валиулина за рубежом после его развода с женой Галиной Михеевой, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. Михеева работает в приемной ГУ МВД по Москве, отметил источник.

По его информации, Михеева сообщила руководству министерства об имуществе, которое не было внесено в декларацию. «Речь идет о доме в Италии и квартире в Болгарии», — добавил источник. Он отметил, что Михеева написала об этом рапорт заместителю министра генерал-полковнику Михаилу Ваничкину.

Борец с экстремизмом из ОБХСС

​Валиулин с 2012 года возглавляет в МВД главк по борьбе с экстремизмом. До назначения на эту должность он руководил управлением по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы, а затем Центром по противодействию экстремизму столичного главка полиции. Выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта, Валиулин начинал карьеру в столичном управлении ОБХСС в 1988 году, а затем с 1992 по 2001 год работал в управлении по экономическим преступлениям ГУВД Москвы.

Валиулин внесен в санкционный список США. В октябре 2017 года Валиулин во время заседания Совета по правам человека при президенте России предложил привлекать к ответственности родителей и учителей ​тех подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях.

В конце 2017 года заместитель руководителя главного управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил о грядущих сокращениях в структуре и проверках в подразделениях. «Мы работаем честно, мы не коррупционеры, не ГУЭБиПК (главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. — РБК). Ребята работают на энтузиазме на самом деле. И вот на этом фоне нас сейчас решили сократить. Такое есть мнение у определенных товарищей», — заявил Макаров.

Руководитель Московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин считает, что главк по борьбе с экстремизмом — по сути политическая полиция. «Реальных экстремистов у нас раз два и обчелся, всех ФСБ переловило», — говорит Пашкин. Основным критерием эффективности работы сотрудников главка была палочная система, то есть формальная отчетность о заведенных уголовных делах, добавил он.

Собеседник РБК, близкий к центральному аппарату МВД, добавил, что у их коллег из других ведомств основные претензии к этому главку были связаны не с уголовными делами за посты в соцсетях, а за регулярные случаи участия его оперативников в коммерческих спорах.