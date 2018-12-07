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Из ОНФ — на новый фронт работ
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Газета
Из ОНФ — на новый фронт работ
Газета № 216 (2940) (0712) Политика, 06 дек, 20:53
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Из ОНФ — на новый фронт работ
С чем связаны рокировки в полпредствах
Глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов станет заместителем полпреда Центрального федерального округа. Этот пост покинет Вадим Потомский, которого переводят в полпредство СЗФО, сообщили источники РБК
Алексей Анисимов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Уход с президентского «фронта»

О том, что в ближайшее время в полномочных представительствах президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах произойдет ряд назначений, рассказали два источника РБК, близких к президентской администрации, и собеседник, знакомый с подготовкой такого распоряжения.

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов перейдет на работу в полпредство ЦФО, которое возглавляет Игорь Щеголев. На посту замполпреда Анисимов будет курировать взаимодействие с общественными организациями и НКО, уточнил один из источников РБК. «Эта тема близка ему», — пояснил собеседник.

Назначение Анисимова в полпредство может быть временным — перед назначением врио губернатора в один из регионов, возможным в ближайшие месяцы, полагают два близких к Кремлю источника РБК. На момент подготовки материала Анисимов был недоступен для комментариев.

На посту главы исполкома ОНФ его сменит бывший врио губернатора Хакасии Михаил Развожаев, ранее сообщал «Коммерсантъ» и подтверждали источники РБК.

На недавнем съезде ОНФ, прошедшем 29 ноября, сменились сопредседатели движения. Теперь их пять — глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

В центральный штаб движения вместо прежних 57 человек вошли 68, в том числе олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, директор Большого московского цирка Эдгар Запашный, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, телеведущая Елена Малышева.

Анисимов возглавлял исполком ОНФ с 2014 года. До этого занимал должности замначальника кремлевского управления внутренней политики, руководителя аппарата ОНФ, руководителя управления исполкома «Единой России» по работе с обращениями граждан и главы Центральной общественной приемной Владимира Путина в тот период, когда тот возглавлял правящую партию.

Специалист по мусору

Новую работу нашли также Вадиму Потомскому — экс-губернатору Орловской области, ныне заместителю полпреда в ЦФО. В Северо-Западном федеральном округе он займет ​должность заместителя полпреда по экологии. «Он из Ленинградской области и возвращается в свой округ», — объяснил один из источников РБК.

Биография выпускника петербургского высшего зенитно-ракетного командного училища и Северо-Западной академии госслужбы тесно связана с Ленинградской областью. Там в 1990–2000-е годы он занимал должности, связанные с муниципальным управлением: работал в правительственном аналитическом центре комитета гослицензирования, возглавлял муниципальное предприятие «Экология» во Всеволожске Ленинградской области (занималось уборкой мусора). Из-за семейных связей Потомского в мусороперерабатывающей сфере оппоненты на выборах называли его мусорным королем.

Параллельно Потомский делал политическую карьеру. В 2005 году был избран во Всеволожский совет депутатов, позже возглавил городскую муниципальную управляющую компанию. В 2007-м стал депутатом в областном парламенте, где работал в комиссиях по экологии, ЖКХ и ТЭКу. Тогда же он возглавил ленинградский обком КПРФ, а в 2011 году избрался в Госдуму от коммунистов.

В 2012 году Потомский боролся за пост главы Брянской области, где едва не выиграл у единоросса Николая Денина (позже последнего осудили за необоснованное выделение 21,8 млн руб. птицефабрике «Снежка»). В феврале 2014 года президент назначил коммуниста губернатором Орловской области, где он победил на выборах с результатом 89%.

Эксперты связывали произошедшую в октябре 2017 года отставку Потомского с конфликтами с местными элитами, в частности с бывшим спикером Совета Федерации и орловским губернатором Егором Строевым. За свою политическую карьеру Потомский не раз оказывался в центре внимания из-за резонансных публичных высказываний. Например, отстаивая идею памятника Ивану Грозному в Орле, он отмечал, что тот не убивал своего сына, который, по словам чиновника, сам умер по пути из Москвы в Петербург. В мае 2017 года губернатор-коммунист словами «Бог не фраер» прокомментировал претензии журналистов к епископу Ливенскому и Малоархангельскому Нектарию, которому принадлежал Toyota Land Cruiser за 6 млн руб.

С поста губернатора Орловской области Потомский ушел по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона стал секретарь московского горкома КПРФ Андрей Клычков. После этого Потомский стал замполпреда в ЦФО. ​Политконсультант Дмитрий Фетисов связал его назначение в СЗФО с растущими в округе протестами по экологической тематике — Кремлю там необходим человек, разбирающийся в этой теме. Ранее жители Архангельской области записали видеообращение к Владимиру Путину с призывом «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку». В области готовят мусорный полигон для ввоза отходов из Москвы.

Много лет работавший в сфере утилизации мусора Потомский является именно таким специалистом, уверен Фетисов. Также он указывает на поддержку чиновника президентом и его хорошие знакомства с элитами СЗФО. На момент сдачи материала Потомский не ответил на запрос РБК.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Галимова.
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