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Полиция участвует в «Опытах»
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Полиция участвует в «Опытах»
Газета № 216 (2940) (0712) Общество, 06 дек, 20:27
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Полиция участвует в «Опытах»
В фонде режиссера Александра Сокурова проходят проверки
Полиция пришла с проверкой в фонд режиссера Александра Сокурова, который известен яркими оппозиционными заявлениями. Силовики проверяют распределение госсубсидий, потраченных на съемки фильма «Опыты»
Александр Сокуров (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Почему полиция заинтересовалась фондом

Утром 6 декабря стало известно, что полиция начала проверку деятельности фонда одного из самых титулованных российских режиссеров, обладателя премий европейских и российских фестивалей Александра Сокурова. В начале недели было объявлено, что Сокуров вошел в новый состав президентского совета по правам человека.

Сотрудники Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяют деятельность некоммерческого фонда «Пример интонации» на предмет хищений бюджетных средств по полученному от гражданина заявлению о возможных противоправных действиях, сообщил РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД Вячеслав Степченко. Заявление неназванного гражданина было подано в начале марта. Источник, близкий к фонду, рассказал, что заявление написал бывший помощник Сокурова.

В сентябре срок проверки истек, и уголовное дело не было возбуждено, сообщал телеканал RTVI со ссылкой на источники в полиции. Из-за того что проверка была проведена не в полном объеме, прокуратура написала представление о ее продлении. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил РБК Степченко.

Источник РБК в центральном аппарате рассказал, что проверяют в основном служебную документацию: договоры и бухгалтерскую отчетность. Объектом доследственной проверки стал руководитель фонда Николай Янкин. Его, по версии RTVI, проверяют на причастность к хищению субсидий и подлогу финансовых документов о понесенных затратах, выделенных на фильм «Опыты» (режиссер Александр Золотухин, ученик Сокурова). В фонде сообщили РБК, что премьеры «Опытов» еще не было, прошло лишь три показа.

Что рассказал режиссер

Александр Сокуров сообщил РБК, что находится в клинике после сложной операции. Комментарий к происходящему режиссер разместил на своей страничке в Facebook «Остров Сокурова».

Режиссер подтвердил, что фонд несколько месяцев проверяют правоохранительные органы, Янкина и его партнеров по производству следователи приглашали для дачи разъяснений. «Вопросы были, насколько я знаю, абсолютно экономические», — отметил Сокуров. Он рассказал, что следователь полиции несколько раз просил его «подписать заявление на проверку деятельности директора фонда Николая Янкина». «Я ответил следователю, как и всем сейчас отвечаю, что у меня нет претензий к директору, поскольку он выполнял все производственные задачи, которые стояли перед ним: подготовка к производству, оформление договоров и других документов, проведение подготовительного и съемочных периодов, постпроизводства, сдача всех материалов и документов по фильмам всем соответствующим организациям по итогам работы», — говорится в комментарии.

Сокуров считает, что в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда. «Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — сказал режиссер. Сокуров объясняет, что Янкин имеет жесткий характер и решения, которые он принимает, не всем и не всегда нравятся.

Почему Сокуров

Силовые ведомства в истории с Сокуровым стараются максимально отработать свою лояльность, считает политтехнолог, доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Николай Гоца. «Сокуров известен своей активной политической позицией, и применительно к его истории правоохранители хотят выслужиться перед властью», — сказал эксперт.

Сам режиссер проводит параллель с делом Кирилла Серебренникова. «Конечно, при желании, настойчивости и провокативности следствия можно из любой ситуации создать уголовную», — говорится в его комментарии.

«Я знаю, что особенное внимание ко мне началось после того заседания совета по культуре, где я задал президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но, когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней. По решению закрытого суда прослушивается мой телефон — видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности», — заявил Сокуров.

Сколько денег получал фонд

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)» был создан в 2013 году «для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве». Организация была зарегистрирована на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Согласно базе данных СПАРК, основным видом деятельности фонда является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Директором фонда является Николай Янкин, художественным руководителем — Александр Сокуров.

В попечительский совет фонда входят помощник президента Владимир Толстой и президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, вдова писателя Наталия.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга не имеет претензий к деятельности фонда, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета. Фонд Сокурова становился победителем конкурсов на получение субсидий на развитие кинематографии в 2016 и 2017 годах, говорится в документах, опубликованных на сайте комитета. Субсидии были предоставлены на фильмы «Теснота» (4,8 млн руб.), «Глупости» (3,6 млн руб.) и «Опыты» (3,6 млн руб.). Бюджетные деньги использовались при производстве фильмов «Смех сквозь слезы» — 5,7 млн руб. и «Бес» — 6 млн руб. В комитете также сообщили, что фонд своевременно отчитывается о расходовании средств.

Автор: Дмитрий Серков.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Александр Сокуров , ГУ МВД по Петербургу , доследственная проверка , Санкт-Петербург ...
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