ЦБ вооружает льготами

«Оборонные» банки получат поблажки по сомнительным кредитам

«Оборонные» банки получат от ЦБ право в отдельных случаях не считать сомнительными кредиты, выданные испытывающим финансовые трудности получателям гособоронзаказа. При кредитовании оборонки банки смогут сэкономить на резервах

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Банк России намерен предоставить ряд дополнительных льгот по созданию резервов для банков, кредитующих оборонные предприятия, следует из проекта указания ЦБ. Так, банки смогут выводить из категории сомнительных реструктурированные кредиты заемщиков, работающих по гособоронзаказу, не учитывая финансовое состояние этих компаний. Аналогичные послабления распространятся на кредиты, которые компании ОПК направляют на погашение других своих долгов или на займы третьим лицам. Кроме того, для оборонных кредитов не будет действовать требование о распространении самой худшей категории качества на все кредиты, выданные одному заемщику, если качество этих ссуд разное.

Льготы в первую очередь предназначены для Промсвязьбанка, на базе которого специально создается оборонный банк, чтобы минимизировать угрозы западных санкций для других банков. Еще один бенефициар послаблений — принадлежащий корпорации «Ростех» Новикомбанк, рассчитывающий в дальнейшем продолжить работу с оборонными предприятиями. Остальные банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, сейчас согласовывают условия передачи своих оборонных кредитов новым уполномоченным банкам. Речь идет о кредитах на 1 трлн руб., оценивал ранее занимавший пост министра финансов Антон Силуанов.

«Ростех» поддержит инициативы, которые помогут удешевить кредиты и упростить процедуры получения заемных средств для организаций ОПК, сообщили РБК в госкорпорации. Принятие таких мер Центробанком, безусловно, станет подспорьем для предприятий, исполняющих гособоронзаказ, считают там. В ЦБ и Промсвязьбанке на запрос РБК не ответили.

Что планируется изменить ​В действующем положении ЦБ уже есть одна льгота для банков по оборонным кредитам: на них не распространяется требование классифицировать как сомнительные (с созданием резервов не менее 50%) ссуды, выданные заемщикам, не осуществляющим реальной деятельности либо имеющим незначительную денежную выручку. Теперь этот список расширится на три пункта: банк сможет не оценивать финансовое положение исполнителя гособоронзаказа, чтобы вывести его реструктурированный кредит из категории сомнительных (требует создания резервов от 21 до 50% от суммы долга). Для остальных кредитов закреплено: банк может признать обслуживание долга хорошим, если платежи по нему проводятся вовремя и в полном объеме, а финансовое положение заемщика в течение года оценивалось не хуже, чем среднее;

финансовое положение оборонной компании возможно будет не оценивать и при выводе из категории сомнительных выданных ей кредитов, направленных на погашение долгов перед третьими лицами или на предоставление займов другим компаниям, а также при замене прежних ее обязательств на другие обязательства (новация) или отступные. Для других кредитов действует правило оценки финансового состояния заемщика — в течение года не хуже, чем среднее;

на оборонные ссуды не будет распространяться и следующее требование: при наличии у заемщика нескольких ссуд все они относятся к наиболее низкой из присвоенных этим ссудам категории качества. При этом ко всему объему кредитов в общем случае применяется максимальный размер резерва.

Карт-бланш банкам

Государство таким образом поддерживает банки, кредитующие ОПК, им не придется создавать дополнительные резервы при реструктуризации таких ссуд, даже если финансовое положение заемщиков не очень хорошее, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. В первую очередь, видимо, это поможет ПСБ, так как предполагается, что именно на его балансе будут сконцентрированы оборонные кредиты. И, как следствие, Минфин сможет сэкономить на докапитализации банка (передан в собственность правительства), указывает эксперт.

Делая необязательной оценку финансового положения, ЦБ дает своеобразный карт-бланш банкам на то, чтобы сосредоточить свои оценки на том, как качественно исполнители гособоронзаказа обслуживают свой долг, предполагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Производственный цикл оборонных предприятий может быть гораздо длиннее в сравнении с другими секторами экономики, указывает он. «На этом фоне таким заемщикам достаточно сложно поддерживать высокий уровень финансовых показателей, которые обычно являются первостепенными при оценке финансового положения заемщиков», — подчеркивает Покатович. В то же время, по его словам, операционная деятельность данных предприятий характеризуется высоким уровнем стабильности, что позволяет обслуживать долговые обязательства своевременно.

Есть и другая мотивация. Например, находящийся в тяжелом финансовом состоянии Курганмашзавод является единственным производителем боевых машин пехоты — БМП-3 и БМП «Курганец», указывает источник РБК, близкий к Минобороны. «Приостановка деятельности этого предприятия недопустима в целях сохранения обороноспособности страны», — отмечает он, указывая, что инициатива ЦБ очень правильная.

Впрочем, предлагаемые льготы не означают, что финансовое положение оборонных заемщиков вовсе не будет проверяться банками, говорит заместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. По смыслу статей, в которые вносятся поправки, оценку кредитор производить все-таки должен, согласна партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая, но даже при наличии оснований для присвоения долгу невысокой категории качества за банком остается право признать обслуживание долга хорошим.

Преференции могут быть связаны и с механизмом по передаче оборонных кредитов в два оборонных банка (Промсвязьбанк и Новикомбанк), предполагает Покатович. Механизм передачи этих кредитов предполагает одновременную передачу капитала в эти банки, которую планируется реализовать через перенаправление дивидендов от передающих кредиты банков в капитал их новых владельцев. Предусмотренные же ЦБ преференции могут снизить объемы необходимого капитала и, соответственно, размер этих дивидендов, допускает эксперт.