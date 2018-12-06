«Россия 1» остается на волне

Несмотря на общее падение аудитории у всех трех крупнейших вещателей в январе—ноябре, телеканал «Россия 1» вновь претендует на звание лидера по итогам года. Так, в общей аудитории телеканалов (жители крупных городов старше четырех лет) среднесуточная доля этого вещателя по итогам 11 месяцев составила 12,9% (минус 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. У «Первого канала» тот же показатель за указанный период составил 11,8% (минус 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), у НТВ — 9,2% (минус 0,2 п.п.).
Впервые «Россия 1» стала лидером российского вещания в 2016-м: среднесуточная доля этого вещателя тогда составила 12,9%, у «Первого» — 12,7%. По итогам 11 месяцев прошлого года «Россия 1» также опережала «Первый канал» по аудитории — 13 против 12,1%. Последний месяц, декабрь, общей ситуации в положении этих каналов в предыдущие годы не менял: так, в декабре 2017-го их среднесуточная доля равнялась 14,4 и 12,6% соответственно.
В своей целевой аудитории — зрители 14–59 лет — «Первый канал» сохраняет лидирующие позиции: по итогам ноября среднесуточная доля вещателя равнялась 10,3% (минус 0,5 п.п.). Среднесуточная доля в указанной аудитории «России 1» снизилась на 0,2 п.п., до 9,4%, НТВ — на 0,6 п.п., до 7,1%.
До 2018 года целевой аудиторией «России 1» были зрители старше 25 лет, сейчас — старше 18 лет. На ту же целевую аудиторию уже много лет ориентируется и НТВ. Среднесуточная доля «России 1» в аудитории 18+ в январе—ноябре составила 13,6%, в прошлом году этот показатель равнялся 13,8%. У НТВ снижение среднесуточной доли в ЦА составило 0,2 п.п., до 9,8%.
В пресс-службах «Первого канала» и холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что доля НТВ (в аудитории 18+) с начала сезона, то есть с сентября, составляет 10%, а в прайм-тайме (с 21:00 до 23:00) — 11%. «Рост медиапоказателей НТВ с начала сезона связан с успешным стартом линейки сериалов, которые многократно становились лидерами прайм-тайма, а также с высокими показателями выходных дней», — отметил он.
Что такое доля
Для измерения телесмотрения Mediascope использует специальные приборы — пиплметры. Сейчас они установлены в домах жителей городов с населением более 100 тыс. человек. Всего измерениями охвачено 5,4 тыс. домохозяйств. Доля аудитории отражает, сколько зрителей смотрели конкретный канал или передачу от общего числа тех, у кого в данный момент вообще был включен телевизор.
Почему телевизор смотрят меньше?
Снижение телесмотрения у общефедеральных каналов связано с наблюдающейся в последние годы сегментацией медиапотребления, заявил РБК директор Института современных медиа Кирилл Танаев. По его словам, растет потребление тематического контента, в первую очередь киносериального и развлекательного. «При этом не только среди молодой, — отметил Танаев, — но также среди возрастной аудитории. Конкуренцию большим каналам уже и в этой аудиторной группе все больше составляет не только стремительно развивающееся тематическое ТВ, но и онлайн-видео». К 2022 году рынок ОТТ-видео (Over the Top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора, например онлайн-кинотеатры) в России должен увеличиться до $331 млн против $175 млн на конец 2017-го, приводила оценку PwC.
Согласно последнему прогнозу PwC, индустрия развлечений и СМИ вступает в новую фазу развития. «Границы, когда-то разделявшие индустрию развлечений и СМИ и отрасль высоких технологий и телекоммуникаций, становятся все более размытыми, — отмечали аналитики. — Крупные производители контента выстраивают вертикали, объединяясь с дистрибуционными площадками. Стираются границы между традиционными сегментами».
В наши дни традиционные СМИ, в первую очередь телевидение, больше не обеспечивают полного охвата аудитории, и аудитория традиционного эфирного телевидения во многих странах уменьшилась, констатирует Юрий Пуха, руководитель практики оказания услуг компаниям сферы телекоммуникаций, ИT, индустрии развлечений и медиа PwC в России. «Развивается более молодой рынок инновационных новых форматов и развлекательных предложений, — отмечает собеседник РБК. — Молодая аудитория, которая является основным драйвером рынка, смотрит ТВ меньше и больше ориентирована на новые форматы, в частности интернет-вещание, гейминг и тематический контент».
Кирилл Танаев добавляет, что доля федеральных общественно-политических каналов сохраняется сейчас на относительно высоком уровне и в первую очередь за счет длительного телесмотрения преимущественно возрастной аудитории — зрителей старше 55 лет.
Месяц победы
За последние 11 месяцев «Первому каналу» все же удалось один раз обойти по результатам «Россию 1» — это произошло в июне, следует из данных Mediascope: в этот летний месяц доля канала среди зрителей старше четырех лет составила 12,2% (у «России 1» — 12,1%). За счет чего «Первому каналу» удалось обойти конкурента, на момент публикации в Mediascope не уточнили. В июне и июле главным, в том числе телевизионным, событием стал чемпионат мира по футболу. И «Первый канал», и «Россия 1» транслировали ключевые события чемпионата. Почти все матчи с участием российской сборной заканчивались рекордами по телесмотрению. Так, первый матч российской сборной на чемпионате против сборной Саудовской Аравии, который транслировал «Первый канал», в прямом эфире посмотрели около 9 млн человек, рейтинг трансляции составил 14,1%, доля аудитории — 48,3%.
Доходы вещателя напрямую зависят от показателей среди его целевой аудитории, поскольку реклама на ТВ продается по так называемым пунктам рейтинга. Это условные единицы, отражающие число конкретных зрителей, увидевших 30-секундный рекламный ролик. Чем больше аудитория канала, тем больше у него возможностей для размещения рекламы (рекламного инвентаря).
Снижение аудиторных показателей вещателей в их ЦА привело к снижению рекламного инвентаря. Согласно расчету Publicis Media Russia, подготовленному для РБК на основе телеизмерений Mediascope, «Первый канал» за десять месяцев предложил рекламодателям 109 тыс. пунктов рейтинга в своей целевой аудитории, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У «России 1» рекламный инвентарь уменьшился на 10%, до 156,4 тыс. пунктов рейтинга. Наименьшее падение рекламного инвентаря зафиксировано у НТВ — на 1,2%, до 157,7 тыс.
Первые в прайме
Больше всего зрителей собирается у экранов телевизоров в прайм-тайм. С точки зрения продажи рекламы им считаются на ТВ временные отрезки в будни с 19:00 до 00:30 следующего дня, а в выходные и праздники — с 08:00 по 01:00 следующего дня. За размещение рекламного ролика в это время с рекламодателей берется дополнительная наценка. По итогам 11 месяцев в отдельно взятом прайм-тайме лидером по среднесуточной доле среди вещателей также выступает «Россия 1». Среднесуточная доля этого вещателя среди зрителей старше четырех лет в январе—ноябре 2018 года составила 13,4%, «Первого канала» — 12,2%, НТВ — 9,7%. Годом ранее те же показатели равнялись 13,5, 12,6 и 9,7% соответственно.
«Классическим праймом» на телевидении принято считать временной интервал с 19:00 до 23:00. И в данном случае в январе—ноябре этого года, как и в прошлом, лидирует «Первый канал». Среднесуточная доля этого вещателя в аудитории «все 4+» по итогам 11 месяцев этого года равняется, по данным Mediascope, 13,8%, у «России 1» — 13,2%, НТВ — 10,4%. За аналогичный период прошлого года эти же показатели вещателей составляли 14,2, 13,5 и 10,1% соответственно.