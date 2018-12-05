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Долги от третьего юрлица
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Газета
Долги от третьего юрлица
Газета № 214 (2938) (0512) Экономика, 04 дек, 16:19
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Долги от третьего юрлица
ФНС раскрыла информацию по неуплате налогов компаниями
Минимум треть зарегистрированных в России фирм имеют налоговую задолженность, подсчитал РБК. Общая сумма долгов по налогам составила 789,5 млрд руб., следует из данных, которые раскрыла ФНС
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

У каждой третьей компании в России есть задолженность хотя бы по одному налогу. Об этом говорят новые данные Федеральной налоговой службы (ФНС). В списке должников — 1,4 млн организаций, в то время как в России на конец сентября было зарегистрировано 4,2 млн юрлиц, включая некоммерческие.

Информацию о компаниях-должниках ФНС опубликовала впервые: ранее она считалась налоговой тайной. Опубликованная база данных включает сведения о нарушениях и штрафах, которые образовались до 31 декабря 2017 года и не были погашены до 1 октября 2018 года.

Данные о должниках помогут предпринимателям выбирать надежных партнеров, утверждает ФНС. Впрочем, как пояснил РБК руководитель группы разрешения налоговых и административных споров KPMG в России и СНГ Андрей Ермолаев, налоговая задолженность необязательно является сигналом неблагополучия бизнеса. «Компания может быть не согласна с результатами налоговых проверок и активно судиться. Часто споры длятся годами, и задолженность висит», — отметил эксперт.

Сколько должны российские компании​

В большинстве случаев суммы недоимок по налогам компаний невелики.

  • У половины сумма не превысила 1 тыс. руб.
  • Лишь у 3% юрлиц из базы данных ФНС задолженность превышает 1 млн руб.
  • Еще у 8% фирм долги составляют от 100 тыс. до 1 млн руб.
  • 17% компаний недоплатили от 10 тыс. до 100 тыс. руб. налогов.
  • Задолженность в размере 1–10 тыс. руб. числится за 21% компаний.

Должников по налогам можно условно разделить на четыре группы: действующий бизнес, «спящие» и неработающие юрлица, фирмы-однодневки, недобросовестный бизнес, говорят опрошенные РБК эксперты. Действующие компании могут оспорить налоговые доначисления в суде, урегулировать спор в досудебном порядке, погасить задолженность или подать на банкротство. Не оспаривают доначисления, как правило, фирмы-однодневки. Поскольку у них нет активов для реализации, долг висит годами, объясняет Ермолаев.

Мелкая налоговая задолженность говорит о том, что компания прекратила работу, и таких компаний большинство. «Фирмы с маленькой задолженностью — пустышки, замороженные компании или юрлица, созданные впрок под будущие бизнес-проекты», — пояснил РБК управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

«Налоговые органы не всегда принудительно ликвидируют неработающие компании. Небольшие суммы не позволяют включить государственный механизм по взысканию задолженности через суд, и мелкая задолженность так и остается непогашенной и нереализованной», — говорит Ермолаев.

Подозрения должны вызывать компании с большими оборотами и суммами долгов. «Большая задолженность по НДС может означать, что компания связана с недобросовестными операциями, например обнальными схемами», — указал Ермолаев.

ФНС приоткрыла налоговую тайну

Это уже третья волна публикации открытых данных ФНС. На первом этапе, 1 августа, появилась информация о численности сотрудников, специальных налоговых режимах и участии в консолидированной группе налогоплательщиков. Как подсчитал РБК, в 15% российских компаний, данные о которых раскрыла ФНС, нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по одному-два человека. Каждая пятая оказалась убыточной, показали опубликованные 1 октября финансовые результаты компаний.

Всего на 1 октября 2018 года в ЕГРЮЛ зарегистрировано 4,21 млн юрлиц. Однако ФНС в ходе двух предыдущих публикаций раскрывала информацию только о 2,5 млн российских компаний. Из-за санкций ведомство как минимум до 2020 года не будет раскрывать данные о стратегических компаниях, предприятиях ОПК и крупнейших налогоплательщиках (на федеральном уровне к ним относятся компании с доходом выше 35 млрд руб. в год, на региональном — от 2 млрд до 35 млрд руб.). В утвержденный президентом список стратегических предприятий входит около 70 компаний, включая «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», ВТБ, «РусГидро» и т.д.).

Иных исключений для компаний не предусмотрено, сообщила РБК пресс-служба ФНС.

Долги по налогам

В совокупности компании из базы ФНС задолжали 789,5 млрд руб. налогов, включая пени и штрафы. Свыше половины этой суммы (52%) приходится на налог на добавленную стоимость (НДС), следует из данных налоговой. «Большинство претензий налоговых органов связаны с НДС», — констатировал Костальгин. Система контроля АСК НДС-2 автоматически выявляет случаи уклонения от уплаты НДС или попытки мошеннического возмещения налога, и в результате налоговые органы доначисляют платежи.

По остальным налогам нет столь большого разрыва по объемам задолженности. 17% составила задолженность по налогу на прибыль, 11% — неуплаченные акцизы, 6% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 4% — налог на имущество организаций. Наименьшая задолженность у компаний на упрощенной системе налогообложения — 1,8%. Задолженность компаний по страховым взносам на обязательное медицинское страхование (ОМС) составила 0,48%.

ФНС также раскрыла информацию о 365,2 тыс. компаний с непогашенными штрафами. Общий объем всей задолженности по штрафам составляет 14,66 млрд руб. При этом ФНС не конкретизирует, за какие нарушения были начислены штрафы. «Более детальная информация с указанием статей правонарушений сделала бы базу данных более полной», — отметил Костальгин.

Рекордсмены по налоговой задолженности

Большинство компаний — лидеров по суммам налоговой задолженности в базе данных ФНС — это производители алкоголя и спирта.

  • На первом месте оказался ликеро-водочный завод «Ярославский» с недоимкой 10,7 млрд руб. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Бывшему гендиректору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 2,5 млрд руб.
  • На втором месте — ювелирная компания «Яшма» с налоговой задолженностью 10,2 млрд руб. Компания признана банкротом, а в отношении руководства возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты 7 млрд руб. налогов.
  • На третьем месте по сумме налоговой задолженности идет Столичный ювелирный завод, руководство которого подозревают в сокрытии 5 млрд руб. налогов.

В числе крупнейших должников — 11 производителей алкоголя из Кабардино-Балкарии, руководители которых также подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, заводы использовали популярную схему неуплаты акцизов на алкоголь. По оценкам Минфина, только в Кабардино-Балкарии ущерб превысил 23 млрд руб. В настоящее время по десяти уголовным делам возмещен ущерб на общую сумму свыше 9 млрд руб.

На 15-м месте в числе крупнейших должников НПО «Мостовик» с налоговой задолженностью в 3,4 млрд руб. До банкротства в 2015 году предприятие входило в число крупнейших в России строительных компаний и построило вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, Бутовскую линию метро в Москве и объекты к Олимпиаде в Сочи.

Авторы: Дада Линделл, Ольга Агеева.
При участии: Евгений Тарасенко.
Теги: налоговая задолженность , нарушения , Бизнес , ФНС
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