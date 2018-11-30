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Форин-офис не находит общего языка с Россией
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Газета
Форин-офис не находит общего языка с Россией
Газета № 211 (2935) (3011) Политика, 29 ноя, 21:34
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Форин-офис не находит общего языка с Россией
Британские депутаты пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа
Комитет британской палаты общин по иностранным делам представил доклад о работе Форин-офиса. В нем депутаты обратили внимание на недостатки в экспертной работе внешнеполитического ведомства в отношении России
Фото: Zuma / ТАСС

Дипломатов со знанием русского не хватает

В последние месяцы уровень исходящей от России угрозы возрос, поэтому повышение качества экспертизы на российском направлении должно стать одним из ключевых приоритетов работы британского МИДа. К такому выводу пришли члены комитета палаты общин по иностранным делам — вывод представлен в докладе комитета о работе Форин-офиса.

С 2013 года у британского МИДа есть собственная академия, обучающая иностранным языкам; доля специалистов ведомства, говорящих на иностранных языках, выросла с 2016 года, однако прогресс на некоторых региональных направлениях оставляет желать лучшего, утверждается в документе. «Мы довольны результатами в плане владения мандаринским диалектом китайского языка, однако обеспокоены показателями в отношении русского и арабского», — отмечается в докладе. Форин-офис не должен допустить ситуации, когда из-за нехватки ресурсов на службу в другие страны отправляются дипломаты, не прошедшие должной языковой подготовки, предупреждает комитет по иностранным делам.

Дополнительную остроту проблеме придает принятое в марте решение Москвы обязать британский МИД сократить штат в России, ставшее ответом на массовую высылку российских дипломатов западными странами из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В покушении на Скрипалей британские власти обвинили российские власти, те свою причастность категорически отрицают.

Как обратили внимание британские депутаты, две трети высланных из России британских дипломатов владели русским языком. «Форин-офис должен представить план, как смягчить негативные последствия высылок», — указывают законодатели. ​

В настоящее время Форин-офис утвердил 45 вакансий в Восточной Европе и Центральной Азии для специалистов, владеющих русским языком. В настоящее время он проводит переоценку кадровой политики, поэтому не может указать, сколько именно из 45 вакансий являются свободными. В октябре Форин-офис анонсировал создание 1,1 тыс. новых рабочих мест, указано в докладе парламентского комитета по иностранным делам.

В Форин-офисе низкие зарплаты

Другая проблема британского внешнеполитического ведомства — неконкурентный уровень заработной платы. «Форин-офис не может ожидать, что он сможет вечно привлекать таланты уровня премьер-лиги, предлагая вознаграждение на уровне первого дивизиона», — иронически отметили депутаты.

Согласно приведенным в докладе данным, показатель медианного дохода сотрудников Форин-офиса является одним из самых низких среди британских ведомств, меньше получают только в Министерстве внутренних дел. Как следует из данных правительства, только 11% сотрудников МИДа довольны своей зарплатой. 70% сотрудников, которые покинули Форин-офис, сделали это по финансовым причинам. В этом контексте законодатели призвали МИД пересмотреть уровень предлагаемых зарплат.

Депутаты также допустили возможность привлекать к работе в Форин-офисе как можно более широкий круг специалистов, а не только карьерных госслужащих. Законодатели также предложили внешнеполитическому ведомству пользоваться помощью специалистов по подбору персонала.

В конце октября глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил о намерении брать на работу в ведомство не только карьерных дипломатов и госслужащих, но и специалистов из частного сектора. «Мы никогда не должны закрывать глаза на подходы и навыки, которыми владеют работники в других профессиональных областях», — сказал министр, оговорившись, что ценит профессионализм британских дипломатов.

Британскому МИДу не хватает влияния

Наконец, говорится в докладе, актуальной остается проблема отсутствия четко прописанных задач и полномочий Форин-офиса. Как пояснили авторы, существует множество ведомств, чья деятельность связана с международными отношениями, включая Министерство обороны, Министерство международного развития и Министерство торговли. В таких условиях порой сложно понять, на чем именно должны быть сконцентрированы приоритеты МИДа. «Недостаток ясности и понимания осложняет задачу <...> определения целей для развития ключевых навыков [персонала]. В долгосрочной перспективе это может негативно отразиться на репутации Форин-офиса как работодателя», — заключают законодатели.

В августе глава комитета по иностранным делам, депутат правящей Консервативной партии Том Тугендхат призвал наделить Форин-офис большими полномочиями. По его мнению, ведомство должно получить возможность заниматься выработкой единой стратегии во внешней политике, координируя действия других министерств. «Мы должны составить единую стратегию Соединенного Королевства, в <...> рамках которой мы сможем инвестировать в нашу сеть влияния за рубежом, строить альянсы и определять лицо мира», — написал Тугендхат в статье, опубликованной в газете Evening Standard.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Великобритания , Россия-Великобритания , Форин-офис , МИД Великобритании , русский язык , высылка дипломатов ...
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