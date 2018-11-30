Инвесторы лезут на мусорную гору

Кто готов вложиться в переработку бытовых отходов

Среди проектов для компаний из списка Белоусова оказался план строительства 220 мусороперерабатывающих комплексов по всей России за 290 млрд руб. Интерес к ним проявили «Еврохим», «Лидер» и группа ВИС

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Мусор в списке Белоусова

«Еврохим» Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и «готов транслировать его по стране», то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах. Об этом компания уведомила рабочую группу по содействию реализации новых инвестпроектов, созданную по инициативе помощника президента Андрея Белоусова. Это следует из презентации рабочей группы, копия которой есть у РБК, подлинность документа подтвердили два источника в компаниях из списка Белоусова.

«Еврохим» выступил одним из потенциальных инвесторов проекта, предполагающего строительство 220 комплексов разной мощности по обработке, размещению и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в презентации. Общая стоимость проекта — 290 млрд руб., из которых 180 млрд руб. привлекут от частных инвесторов (еще 110 млрд руб. — госинвестиции). Взамен компании обещают компенсировать до 30% затрат на строительство комплексов за счет льгот по кредитам и субсидирования лизинга оборудования.

В проекте также готовы участвовать компания «Лидер» (ее крупнейший акционер — НПФ «Газфонд»), группа ВИС Игоря Снегурова (вложит минимум 15 млрд руб.) и региональные операторы утилизации ТКО.

Указанные компании были одними из немногих, кто на этапе обсуждения предстоящей реформы высказал предварительную готовность участвовать в государственных проектах, инвестируя частные средства в объекты инфраструктуры системы обращения с отходами, рассказала РБК пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова. По ее словам, окончательные решения об участниках и инвесторах, а также объектах строительства и регионах присутствия можно будет принять после утверждения единой компании-интегратора, которая будет управлять отраслью в рамках нацпроекта «Экология» (ее учредителем выступит правительство), а также правил взаимодействия этой компании с бизнесом.

Представитель «Еврохима» Владимир Торин сообщил РБК, что мусоропереработка — это абсолютно новая для компании тема и пока не принято решений о вхождении в такие проекты. От других комментариев он отказался. «Мы готовы участвовать в работе по реализации майского указа президента, в том числе и в сфере работы с ТКО. Если будут определены конкретные проекты, то группа ВИС включится в обсуждение их параметров и условий реализации», — заявил РБК представитель группы. Сейчас идет работа и с рядом частных концессионных инициатив, определяются параметры и финансовые модели проектов, добавил он.

В пресс-службе «Лидера» пока не ответили на запрос РБК.

Источник в Минприроды пояснил, что предложения инвесторов обсуждались на уровне проектного офиса для предварительных расчетов. На уровне министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина такого обсуждения пока не было, все ждут завершения формирования компании-интегратора, тогда и будут просчитаны объемы мусора для утилизации и места, где можно строить перерабатывающие и сортировочные заводы с учетом перевалки и транспортной доступности, говорит источник.

4 трлн руб. на экологию

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 млн т ТКО, из них утилизируется только 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки, которых сейчас более 22 тыс. Нацпроект «Экология», вытекающий из майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России, предполагает, что к 2024 году на переработку должно направляться 60% ТКО. К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн т мощностей по обработке таких отходов, а спустя еще два года — 37,1 млн т.

Минприроды в октябре подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании, которая будет заниматься формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Нацпроект «Экология» включает 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

Финансирование этого нацпроекта составит 4 трлн руб. на 2019–2024 годы, из них более 3 трлн руб. — внебюджетные средства. Из федерального бюджета должно быть выделено около 700 млрд руб., еще 300 млрд руб. — из бюджетов регионов.

Председатель Российского экологического общества Рашид ​Исмаилов говорил РБК, что еще летом был выполнен план на 2018 год по экологическому сбору с предприятий на 2,4 млрд руб., поэтому по итогам года ожидается существенное перевыполнение этого показателя. Создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 трлн руб., оценивали ранее в Минпромторге.



Самым активным игроком на рынке переработки мусора является компания «Хартия» бизнесмена Игоря Чайки, сына генпрокурора России. Недавно он заявил о намерении инвестировать 5 млрд руб. в переработку мусора в Ярославской области.

«Хартия» была основана в 2012 году, ей принадлежат сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве и парк мусоровозов. В конце 2017 года бизнесмен приобрел 60% компании. Еще 40% остались у основателя «Хартии» Александра Цуркана. В апреле 2018 года «Хартия» стала единым оператором вывоза мусора в Ярославской области и оператором вывоза ТКО в Туле и двух районах Тульской области.



По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, пока без госсубсидий развитие переработки мусора нерентабельно. «У нас нет сортировки мусора в отличие от стран Запада, а традиционная энергетика дешевле энергетики на мусорном газе», — пояснил он. Тем не менее при должной поддержке правительства проекты смогут окупиться на крупных полигонах, считает эксперт. Но остается проблема убедить жителей близлежащих районов, что мусоросжигание не будет их отравлять. Видимо, помимо более строгой проработки контролирующими органами проектов может потребоваться и строительство демонстрационных объектов, доступных представителям общественности, допускает Худалов.