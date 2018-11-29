Московское эхо морского боя

Кого подозревают в «телефонном минировании» столичных торговых центров

В Москве тысячи человек были эвакуированы из нескольких торговых центров из-за ложных сообщений о минировании. По версии ФСБ, всплеск активности телефонных террористов связан с обострением отношений между Россией и Украиной

Фото: @coconutaehyung / Twitter

В среду 4,5 тыс. сотрудников и посетителей были эвакуированы из десятка московских ТЦ — «Европейский», «Капитолий», «Атриум», «Горбушкин двор», «Мегаполис», «Цветной», «Звездочка», «Город» и «Вива» — после анонимных звонков об угрозе взрыва. При этом ни в одном из зданий полицейские не обнаружили подозрительных предметов, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Керченский след

Российские спецслужбы связывают поток ложных телефонных сообщений о бомбах в торговых центрах и на других объектах Москвы с обострением отношений между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе. Об этом РБК рассказал источник, близкий ФСБ. Эту информацию подтвердил РБК и другой собеседник, близкий к спецслужбе.

«Это рабочая версия», — сказал он.



По словам первого источника РБК, «еще в ходе расследования телефонных атак прошлого года было установлено, что польские хакеры разработали специальные бот-программы, которые в автоматическом режиме осуществляют рассылку интернет-сообщений и делают звонки с угрозами террористических актов».



Силовики придерживаются версии о том, что звонки посредством IP-телефонии поступали с территории Украины. «По характеру предыдущих атак можно говорить, что всплеск их связан с текущей оперативной обстановкой», — отметил собеседник РБК.



По его словам, телефонные террористы также атаковали горячую линию ФСБ, на которую поступала информация о взрывных устройствах, заложенных в образовательных и медицинских учреждениях. Представитель экстренных служб подтвердил агентству «РИА Новости», что звонки об угрозе взрыва поступали из-за рубежа.

Звонок на $150 тыс. Ранее эксперты по недвижимости оценивали для РБК экономические потери от простоя среднего московского ТЦ в $50–150 тыс. в час. В МВД ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о минировании административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября оценили в 300 млн руб. Такую сумму называли на закрытом совещании в МВД, утверждали два источника РБК. По их словам, она складывается в первую очередь из мероприятий по эвакуации и обследованию зданий.

Звонки за две минуты

Telegram-канал Mash утверждает, что все звонки о бомбах в торговых центрах поступили в экстренные службы в течение двух минут. «По всем сообщениям, которые поступали в органы внутренних дел, проведены проверки, подозрительных предметов не обнаружено», — рассказали в столичной полиции.

В ТЦ «Горбушкин двор» РБК подтвердили факт эвакуации. Количество эвакуированных там уточнить не смогли.

«Да, эвакуация была, она была произведена службой безопасности торгового центра, на объекте в итоге ничего обнаружено не было», — рассказал РБК генеральный директор АО «Нагатинская пойма» (владеет ТЦ «Мегаполис») Александр Чижов. Из торгового центра, по его данным, было выведено около 5 тыс. человек.

Дежурный администратор московского ТЦ «Город», комментируя эвакуацию, в свою очередь сообщила, что у нее «никакой информации по этому поводу нет». Администратор ТЦ «Вива» в беседе с РБК заявила, что эвакуация в торговом центре не проводилась.

В пресс-службе столичного главка МЧС от комментариев отказались. Позднее там заявили, что по всем сообщениям о минировании были проведены проверки, но подозрительные предметы обнаружены не были. В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО РБК опровергли эвакуацию пассажиров на Киевском вокзале, о которой также в среду сообщали информационные агентства.

«Киевский железнодорожный вокзал, как и другие вокзальные комплексы Москвы, работает в штатном режиме, движение поездов осуществляется согласно расписанию», — добавили в пресс-службе РЖД.

Накануне, по информации еще одного источника РБК в московском управлении МВД, звонок с сообщением об угрозе взрыва также получили ​в столичной школе №158. «Педагогу позвонил неизвестный, который рассказал, что в здании на третьем этаже данной школы заложена бомба», — пояснил источник. В результате были эвакуированы 407 учащихся и 27 сотрудников школы. Директор школы №158 Зоя Чернышева разговаривать с РБК без запроса в пресс-службу департамента образования Москвы отказалась. РБК направил запрос.

Знакомый голос

Волна ложных звонков о минировании прошла по всей России в конце 2017 года. Эвакуация тогда была проведена почти в 4 тыс. объектов — аэропортах, торговых центрах, школах, административных и других зданиях. При проверке зданий взрывных устройств обнаружено не было.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что сотрудники правоохранительных органов установили личности причастных к телефонному терроризму. По его словам, за сообщениями о минировании стоят четыре россиянина, которые находятся за границей. Бортников отметил, что у них есть пособники в России.



По факту случившегося ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). К расследованию инцидентов подключился специально созданный в 2011 году в структуре ФСБ отдел для расследования «телефонных дел». Собеседник РБК рассказал, что злоумышленники использовали особенность IP-телефонии, благодаря которой можно подставлять любой номер звонящего, в том числе номера реальных, непричастных к звонкам абонентов из любой точки мира. «Подключение голосового шлюза IP-телефонии к сетям операторов связи часто происходит нелегально, с подменой номера звонящего, IP-адресов и прочих идентификаторов», — объяснил собеседник РБК.

У оперативников было несколько рабочих версий насчет того, кто мог стоять за телефонными угрозами, уточнил источник. По одной из них, цепочка выявленных оперативниками серверов вела на территорию Украины. «Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах — это спланированная атака, нанесенная с территории сопредельного государства», — рассказал РБК другой источник, близкий к силовым структурам.

Помимо украинской версии ФСБ отрабатывала версию о причастности к звонкам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание до десяти лет лишения свободы за «телефонный терроризм» по ст. 207 УК. ​