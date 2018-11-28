Оператор перестал быть домашним

МГТС передала оказание бытовых услуг сервису YouDo

МГТС отказалась от самостоятельного оказания бытовых услуг, которые начала предлагать два года назад, — теперь этим займется YouDo. Таким образом оператор сможет избавиться от непрофильного бизнеса и помочь родственной компании

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Столичный оператор связи «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) отказался от самостоятельного развития сервиса «Домашний оператор», дающего абонентам возможность вызвать электрика или сантехника, заказать услуги бытового ремонта и другие. Теперь услуги предоставляются от имени ООО «Киберлогистик», которое развивает онлайн-сервис ​YouDo, рассказали РБК представители обеих компаний. Заключенное компаниями соглашение о сотрудничестве предусматривает, что YouDo предоставит МГТС доступ к своей базе исполнителей, клиенты будут напрямую договариваться с мастерами сервиса об условиях и размере оплаты за работы.

Зачем МГТС предлагает непрофильные услуги

МГТС запустила сервис «Домашний оператор» в конце 2016 года. Как пояснял тогда представитель компании, она собиралась трансформироваться «в полноценного мультисервисного оператора с большим набором нетелеком-услуг». Он рассказывал, что выручка от услуг связи растет медленно, поэтому компания разрабатывает новые сервисы, которые будут приносить дополнительный доход.

При этом МГТС оказывала услуги от своего имени, обеспечивала мониторинг и контроль их качества. Среди мастеров были как штатные сотрудники оператора, так и привлеченные. «Первый этап развития проекта показал, что клиенты готовы доверить МГТС не только решение задач по обеспечению связью, но и другие бытовые проблемы», — писал оператор в своем годовом отчете за 2016 год. В отчете за 2017 год он указывал, что направление будет пополняться новыми услугами, рассматривается вариант предоставления сервисных услуг и для юридических лиц в сегменте малого бизнеса.

Однако, как сообщила директор по маркетингу и развитию продуктов МГТС Наталия Бижанова, компания «переосмыслила подход к оказанию бытовых услуг и приняла решение о переходе на модель аутсорсинга». «Смена бизнес-модели будет для нас более выгодной как с точки зрения ведения бизнеса, так и с точки зрения предоставления большего количества нетелеком-услуг», — сказала Бижанова, отказавшись уточнить показатели этого направления. По ее словам, МГТС планирует и дальше расширять партнерскую сеть. «Это будут сервисы, охватывающие практически любые интересы и потребности клиентов МГТС — еда, финансы, развлечения и т.д. Так, в ноябре же мы заключили соглашение с крупнейшим в России видеоcервисом — ivi.ru», — рассказала Бижанова.

В 2017 году выручка МГТС снизилась на 1,4% по сравнению с показателем 2016 года и составила 38,9 млрд руб. При этом себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг возросла на 6,5%, до 14 млрд руб. В первом полугодии 2018 года выручка МГТС составила 19,8 млрд руб., себестоимость услуг — 6,4 млрд руб.

На 1 октября у МГТС (94,7% принадлежит МТС) было 3 млн абонентов фиксированной телефонии, 1,575 млн абонентов широкополосного доступа в интернет, 460 тыс. клиентов мобильной связи. При этом количество заказов через сервис «Домашний оператор» составляло 10–15 тыс. в месяц.

Почему партнером стал YouDo

На данный момент у YouDo 5 млн пользователей, 850 тыс. из них — это исполнители. В сентябре общий объем оборота услуг через YouDo составил $15 млн. По словам директора по развитию YouDo Евгения Петрова, партнерство с крупными компаниями, такими как МГТС, является для сервиса «дополнительным стабильным источником новых клиентов и заказов для исполнителей сервиса».

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Идея о партнерстве с МГТС родилась в ходе сделки по привлечению инвестиций от ее материнской компании — МТС (владеет 94,7% МГТС). В сентябре этого года МТС вложила $12 млн в YouDo. Как говорил тогда вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов, компания рассчитывает, что партнерство «позволит реализовать потенциал для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».

Кроме того, с 2016 года в числе инвесторов компании также есть венчурный фонд АФК «Система» (материнская компания для МТС).

Размер долей, которые получили Sistema VC и МТС, не раскрывался. По данным Kartoteka.ru, «Киберлогистик» на 100% принадлежит YouDo Web Technologies Limited. Среди акционеров последней есть Allegretto Holdings S.A.R.L. (указана в списке аффилированных лиц МТС за третий квартал этого года) и Sistema Venture Capital Fund LLC — структура венчурного фонда АФК «Система». Им принадлежат 23,2 и 0,8% YouDo Web Technologies соответственно.

Представитель МГТС сообщил, что компания первой​ предложила сотрудничество. «То, что МТС стала совладельцем YouDo, являлось лишь одним, но не основным критерием выбора. В его основе — качество услуг и репутация», — отметила Наталия Бижанова.

Сколько это стоило​

По словам представителя YouDo, партнерство сервиса с МГТС заключено на некоммерческих условиях и для его организации никаких дополнительных инвестиций не понадобилось. «Сервис предоставляет пользователям МГТС решение бытовых проблем, а МГТС со своей стороны — новую аудиторию сервису», — рассчитывает представитель YouDo.

С момента основания в 2012 году YouDo привлек в общей сложности $26,5 млн инвестиций. Помимо Sistema VC и МТС в компанию вкладывали фонды Flint Capital и United Capital Partners, владелец QIWI Сергей Солонин и предприниматель Александр Кабаков.

МГТС ранее не называла инвестиции в запуск сервиса «Домашний оператор».

По словам гендиректора аналитической компании «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, вклад сервиса по предоставлению бытовых услуг в выручку МГТС был не настолько велик, чтобы заметно повлиять на общую себестоимость услуг компании. «Компания отказалась от такого сервиса, поскольку на нем сложно было зарабатывать. Это непрофильный бизнес, от которого легко можно отказаться и отдать его специализированным компаниям», — заключил Анкилов.

Насколько это выгодно обеим компаниям

Аналитик SOVA Capital Александр Венгранович согласен, что такой проект может принести YouDo дополнительные заказы и в целом это органичное партнерство, так как МТС является акционером сервиса. «YouDo привлечет новую клиентскую базу, увеличит количество заказов и при этом ничего не будет платить МГТС. Недавно сервис заключил похожее соглашение с ИКЕА: возможно, это в некотором роде реализация стратегии компании по выстраиванию b2b-партнерств», — сказал Венгранович. С конца октября покупатели ИКЕА могут заказать сборку мебели у исполнителей YouDo непосредственно в магазинах ретейлера, на сайте или в приложении сервиса. По его мнению, плюс для МГТС в этой ситуации тоже есть: «Видимо, это будет обходиться МГТС дешевле. Как минимум не придется содержать штат собственных специалистов».

Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что партнерство с профильной компанией, которая может правильно работать с имеющейся клиентской базой, — это правильное решение. «Вопрос успеха заключается в распределении выручки. Если МГТС будет претендовать на чрезмерно большую часть выручки при распределении, это может повысить цену услуги и сделать ее неконкурентоспособной», — сказал он.