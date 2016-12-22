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МТС вложила $12 млн в онлайн-сервис YouDo
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МТС вложила $12 млн в онлайн-сервис YouDo
Бизнес, 18:55
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МТС вложила $12 млн в онлайн-сервис YouDo

Оператор МТС вложил $12 млн в онлайн-биржу труда YouDo.com. Об этом говорится в отчете YouDo об очередном раунде инвестиций, поступившем в РБК.

Сооснователь YouDo Алексей Гидирим считает, что партнерство с МТС может открыть «доступ к огромной аудитории». Компания останется независимой и в случае потребности в дополнительном капитале может привлечь до $27 млн в рамках текущего раунда инвестиций.

МТС считает рынок виртуальных бирж труда перспективным. «Мы рассчитываем, что вхождение YouDo.com в экосистему партнеров МТС позволит реализовать потенциал для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества», — заявил вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов.

Общая сумма инвестиций в YouDo за все время составляет  $26,5 млн. В 2016 году в онлайн-сервис $6,2 млн инвестировал венчурный фонд АФК «Система» Sistema Venture Capital. Контрольный пакет в МТС принадлежит как раз АФК «Система». Среди других инвесторов YouDo — Flint Capital и United Capital Partner (UCP), владелец QIWI Сергей Солонин и предприниматель Александр Кабаков.

На площадке онлайн-сервиса YouDo.com клиенты размещают заказы на выполнение различных бытовых или бизнес-задач, на которые откликаются исполнители. На сервисе зарегистрированы 5 млн пользователей.

Теги: МТС , YouDo
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