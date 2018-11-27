Розница настаивает на консервации

Ретейлеры попросили о моратории на изменение законодательства о торговле

Правительство рассмотрит вопрос о моратории на изменение закона «О торговле». Такое предложение внесли ретейлеры на первой отраслевой встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Кроме того, сети хотят больше саморегулирования

Дмитрий Козак (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком. В числе участников первой «торговой» встречи с вице-премьером — главы X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «М.Видео-Эльдорадо», «Магнита» и другие. Один из собеседников РБК напомнил, что закон «О торговле» сейчас проходит оценку фактического воздействия — Минэкономразвития проверит этот и еще 28 действующих нормативно-правовых актов на предмет их влияния на бизнес-климат. Результаты министерство должно представить в феврале 2019-го. Анализируемые законы должны были обеспечить конкуренцию и прозрачность рынка и защитить интересы российских производителей, однако на деле, как указывалось в плане проверки министерства, создают сложности для участников рынка.

Как сообщила РБК глава «Магнита» Ольга Наумова, введение моратория позволит отрасли, во-первых, адаптироваться уже к введенным изменениям, а также более комплексно и эффективно проработать возможные дальнейшие изменения. По ее словам, логичным развитием отрасли должно стать саморегулирование — например, в формате создания совета рынка. Сейчас, НП «Совет рынка» действует, например, в энергетике: ​в его набсовет входят представители потребителей, всех компаний, участвующих в производстве, распределении и сбыте электроэнергии, а также регулятор. ​

Несмотря на просьбу о моратории, сети выступали с инициативами все-таки изменить некоторые положения действующего законодательства. На совещании также обсуждалось проведение оценки фактического воздействия принятых в январе 2017 года поправок в закон «О торговле», в частности об ограничении размера ретро-бонуса до 5%: предлагается вывести логистику из-под действия этой нормы, рассказал РБК директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов. По его словам, также оценке фактического воздействия подвергнут так называемый закон о возвратах: участники встречи выразили сомнения в его полезности в том числе и для поставщиков.

Как отметил один из участников совещания, X5 Retail Group также предложила изменить методику расчета занимаемой доли рынка в муниципальных районах: сейчас ограничение в 25% не позволяет открыть ни одного нового магазина в относящемся к району населенном пункте, поскольку доля по району в целом превышена. Согласно предложению, превышение доли должно рассчитываться исходя из присутствия ретейлеров в конкретном населенном пункте.

Все предложения торговых сетей найдут свое отражение в протокольных решениях, заявил РБК представитель замглавы правительства Илья Джус. Стороны договорились создать рабочую группу под руководством замглавы Минпромторга Виктора Евтухова по рассмотрению предложений ретейла в сфере нормотворчества. На встрече, по словам Джуса, действительно обсуждалась одна из главных инициатив сетей — введение моратория на изменения законодательства о торговле: с точки зрения стабильности правил игры в отрасли и оценки фактического воздействия уже принятых изменений в закон «О торговле».

Как рассказывает Станислав Наумов​, до конца марта 2019-го новая рабочая группа должна будет подготовить видение проекта организационной структуры «розничного» СРО — до этого момента ожидается, что правительство не будет поддерживать никаких поправок в закон «О торговле». В совет рынка, по его словам, войдут сенаторы, депутаты, ретейлеры и производители.

Торговля за торговый закон Закон «О торговле» — первый, который предусматривал рамочное регулирование розницы в России, — был принят в декабре 2009 года. Принятию закона предшествовали несколько лет согласований из-за ведомственных разногласий: в первом чтении закон «приняли по личной просьбе премьера Владимира Путина», но государственно-правовое управление президента и его помощник (в то время) Аркадий Дворкович дали отрицательное заключение, назвав основные положения «сомнительными с правовой точки зрения». Второе чтение переносилось трижды, но в итоге закон был принят. Документ предусматривал регулирование правительством цен и наценок на социально значимые продукты, определял сроки оплаты поставленных товаров (от 10 до 45 календарных дней в зависимости от срока годности), запрещал торговой сети открывать новые магазины, если ее доля в розничном обороте продовольственных товаров превышает четверть. Закон также запретил ретейлерам включать в договор поставок любые вознаграждения от поставщиков, кроме одной объемной скидки в размере максимум 10% от закупочной цены товара. Но закон не оправдал возложенных на него надежд: существенного положительного сдвига в договорных отношениях между ретейлерами и поставщиками не произошло, а участники рынка гибко приспособились к изменениям, оценивал эффект от закона первый проректор ВШЭ Вадим Радаев. После того как государство признало, что закон не сработал, с 2012 года началась работа над поправками, которая длилась несколько лет. В июне 2016 года Госдума приняла поправки в закон о торговле, ограничившие размер вознаграждения, который ретейлеры могут получить от поставщиков, — не более 5% от цены. По замыслу одного из авторов, депутата Ирины Яровой, поправки должны были «защитить отечественного производителя от поборов со стороны торговых сетей». Но часть ретейлеров пыталась уклониться от исполнения закона. Некоторые из них, в частности X5 Retail Group, предлагали поставщикам снизить закупочные цены из-за отказа от ретро-бонуса.

«Важно нам не скатиться до того регулирования, которое было во времена Советского Союза, — заявил в ходе встречи Дмитрий Козак. — В общественной жизни многие явления развиваются по закону маятника: полная свобода и потом опять полная несвобода. Здесь очень важно действовать очень аккуратно, бережно, оценивать все последствия государственного управления. Мы должны каждый шаг выверять, чтобы понимать, какие позитивные явления возникнут после такого регулирования, какие негативные».

О необходимости заморозить закон «О торговле» розничные компании просят не в первый раз. «Необходимо любые новые инициативы заморозить до окончательного анализа и официального разбора последствий принятия закона 2016 года, и приоритет отдать исключительно теме саморегулирования», — отмечал еще в феврале глава московского представительства Metro AG Алексей Григорьев.

Саморегулироваться сети пытаются уже давно. Еще в 2012 году был создан «Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров». Этот свод правил, основанный на «принципах взаимного уважения и добросовестного поведения» участников рынка, подписали крупнейшие отраслевые ассоциации. Фактически на несколько лет кодекс стал дополнением к закону «О торговле». Но в 2016 году часть положений кодекса стала противоречить новым поправкам в закон, и его широкое использование прекратилось.