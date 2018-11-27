Пятничный отрыв

Сколько торговля заработала на днях традиционных распродаж

За «черную пятницу» — традиционную ноябрьскую распродажу — только в онлайн-магазинах россияне оставили 15 млрд руб. Общий объем скидочных покупок может составить более 52 млрд руб. В этом году основными шопоголиками были мужчины

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

По предварительным прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за время «черной пятницы» оборот интернет-магазинов увеличился в три раза по сравнению со среднестатистическими выходными и достиг 15 млрд руб., рассказала РБК вице-президент АКИТ Лия Левинбук. Для сравнения, годом ранее выручка онлайн-ретейлеров в период проведения акции составила 6 млрд руб. По данным платежного сервиса «Яндекс.Касса», в «черную пятницу» по сравнению с аналогичным периодом недели до распродаж (16–18 ноября) оборот интернет-магазинов, которые принимают оплату через систему, вырос в 2,6 раза, а количество платежей — в 1,8 раза. Директор процессингового центра Альфа-банка Сергей Брынин сообщил, что в этом году в «черную пятницу» клиенты банка совершили на 27% больше покупок по картам, чем в прошлом году.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, самые активные покупатели (40%) — в возрасте от 24 до 34 лет. Наряду со столичными регионами — Москвой, Санкт-Петербургом, Московской и Ленинградской областями — в числе лидеров оказались Свердловская, Самарская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская области, Краснодарский край, Татарстан, Башкирия и Пермский край.

Но до оборотов в США — где и появилась традиция начала сезона распродаж в ноябре, сразу после Дня благодарения, — российским онлайн-ретейлерам пока далеко. Согласно предварительным данным, за прошедшие выходные совокупный оборот американских интернет-магазинов составил $6,22 млрд, что на 23,6% больше прошлогоднего значения.

Что и сколько россияне успели приобрети со скидкой за прошедшие выходные — в обзоре РБК.

Лидеры продаж — электроника и «мужские» товары. И даже в кредит Опрошенные РБК ретейлеры и эксперты отмечают, что самыми продаваемыми категориями стали электроника, бытовая техника, смартфоны и гаджеты. В сегменте «электроника» обороты в распродажный выходной увеличились на 49% по сравнению с предыдущим уик-эндом (16–18 ноября), приводит данные директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева ретейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщили, что продажи за этот период на 30% превысили показатели «черной пятницы» 2017-го и на 55% — обычных осенних дней. По данным «Яндекс.Касса», в этой категории был и самый высокий средний чек — 12 190 руб. Средний чек по России, согласно статистике оператора «Эвотор», составил 1075 руб. (в обычные дни — 1044 руб.), в Москве — 1825 руб. (1258 руб. без распродаж). В 2017 году в московских торгово-развлекательных центрах группы «Ташир» (находится на втором месте в рейтинге крупнейших владельцев торговой недвижимости России) трафик в активные дни акции вырос в среднем на 30%, сообщили в пресс-службе компании. В этом году поток посетителей превзошел прошлогодние показатели. По данным «Ташира», с 23 по 25 ноября трафик был в среднем на 15% выше, чем прошлогодний. Если сравнивать с предыдущими выходными (16–18 ноября), трафик в торговых центрах группы вырос в среднем на 40%. По данным АКИТ, больший интерес к распродажам в этом году проявили мужчины (60% покупателей), поэтому высокие обороты были и у других «мужских» категорий — ​автотовары, аудиотехника, компьютеры, спорт и отдых. Средний чек в категории «материалы для строительства и ремонта» составил 7,7 тыс. руб., «товары для спорта и туризма» — 7,4 тыс. руб., приводит оценку самых дорогих сегментов «Яндекс.Касса». Существенный рост показал и сегмент «красота», отмечают в «Русском стандарте»: рост оборотов на 49,9% и на 55% — числа операций. Средний чек в этом сегменте практически не изменился: в обычные выходные он составляет 5638 руб., в период распродаж вырос только до 5715 руб. Пик активности во всех категориях пришелся на субботу 23 ноября. В этот день объем покупок одежды и обуви вырос в три раза по сравнению с предыдущей субботой, число операций тоже практически утроилось. В «Русском стандарте» также отмечают пик активности заемщиков — в эти выходные в банке было оформлено на 15% больше кредитов, чем в обычные дни.

Автодилеры и маленькие магазины тоже хотят заработать В России в отличие от США, где традиция распродаж зародилась именно в обычных магазинах, «черную пятницу» стали устраивать сначала онлайн-продавцы. ​Но участвовать в потребительском ажиотаже с каждым годом готово все больше и «нетрадиционных» категорий. Например, как рассказала РБК Анна Фролова, директор департамента ​маркетинга и рекламы ГК «Автоспеццентр», хотя автодилер и не проводил централизованную «черную пятницу», акция прошла в некоторых его центрах. «Наиболее эффективно минувшие выходные прошли у нас по Mazda — рост трафика и продаж на 40% по отношению к обычным выходным, на пятницу пришлось пиковое количество звонков за весь месяц, — рассказала Фролова. — Всплеск продаж на 25% мы отметили по Kia. При этом по Infiniti, Nissan, Citroen статистически значимого всплеска продаж не было, несмотря на акционную коммуникацию. По BMW мы также не отметили заметного притока трафика, но это скорее связано с традиционно высоким сезоном продаж в ноябре». По словам директора «Авилон Ford» и «Авилон Volvo» Михаила Жмакова, объявленная дилером со среды, 22 ноября, «неделя черной пятницы» увеличила количество еженедельных контрактов по Volvo на 15%, по Ford — на 10%. Хотя увеличение контрактов по брендам в компании связывают в том числе и с анонсированным повышением НДС до 20% в следующем году. К распродажам присоединяются все больше небольших магазинов. По данным «Эвотора», выручка малых и средних ретейлеров и предприятий в сфере услуг, участвовавших в «черной пятнице», выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. «Сам по себе малый бизнес за год стал активнее, предприниматели почувствовали, что они что-то значат в экономике, и хотят соответствовать трендам, — объясняет аналитик производителя онлайн-касс «Эвотор» Андрей Хлебников. — «Черная пятница» — это возможность для малого бизнеса присоединиться к общему ажиотажу и выделиться на фоне конкурентов, которые пока этого не делают, привлечь больше покупателей, стать более заметными в своем районе». Активности малого бизнеса есть, по версии собеседника РБК, еще одно объяснение — технологическое: предприниматели получили кассы с доступом к облачным сервисам, они могут воспользоваться разными скидочными или бонусными приложениями и установить скидки на все товары или на группу товаров нажатием одной кнопки (раньше это было очень трудоемко). Согласно приводимому ранее прогнозу АКИТ, совокупный оборот товаров, которые были куплены в рамках «черной пятницы» (и онлайн, и офлайн), может составить 52 млрд руб.