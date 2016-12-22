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Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж
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Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж
Общество, 17:58
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Как в мире проходит «черная пятница»
«Черная пятница» — серия распродаж, которая проводится каждый год с 23 по 29 ноября. В прошлом году в США только на онлайн-распродажах в первые два дня покупатели потратили $7,9 млрд, что стало рекордом для покупок по интернету. Как проходит «черная пятница» по всему миру — в фоторепортаже РБК
Фото: Cris Faga / ZUMA Wire / ТАСС
Сан-Паулу, Бразилия
Фото: Stephanie Keith / Reuters
Универмаг Macy's, Нью-Йорк, США
 
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

ТРЦ «Галерея», Санкт-Петербург, Россия

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Универмаг Macy's, Нью-Йорк, США

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
ЦУМ, Минск, Белоруссия
Фото: Kim Ludbrook / EPA / ТАСС

Йоханнесбург, ЮАР

Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС

Лондон, Великобритания

Фото: Tony Margiocchi / Barcroft Images / ТАСС
Лутон, Великобритания
 
Фото: Robin Utrecht / EPA / ТАСС
Роттердам, Нидерланды
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Магазин Roosevelt Field, Нью-Йорк, США
Теги: мультимедиа , «черная пятница» , распродажа
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