Рынок переводов получил нулевой ориентир

Банк России утвердил тарифы для Системы быстрых платежей

Система быстрых платежей ЦБ, позволяющая гражданам переводить деньги клиенту любого банка, в первый год будет работать с нулевыми тарифами. Это позволит снизить комиссии за переводы, которые сейчас достигают 1–1,6%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая должна заработать в январе 2019 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ. Система должна позволить физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов.

Согласно решению ЦБ, в первый год система будет работать с нулевыми тарифами, а начиная с 1 января 2020 года комиссии установлены в размере от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода.

Согласно тарифной сетке, комиссии за списание денежных средств со счета клиента-плательщика, а также за зачисление денег на счет клиента-получателя установлены в одинаковом размере и составят:

50 коп. при переводе до 1 тыс. руб.;

1 руб. — от 1000,01 до 3 тыс. руб.;

2 руб. — от 3000,01 до 6 тыс. руб.,

3 руб. — от 6000,01 до 600 тыс. руб.

600 тыс. руб. — это максимальная сумма одной операции. Комиссия будет браться как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя. Таким образом, итоговая комиссия удваивается.

Если клиент-плательщик инициирует возврат денежных средств, то его банк заплатит комиссию за зачисление возвращенных денежных средств на его счет в двойном размере (1 руб. при переводе до 1 тыс. руб., 2 руб. — от 1000,01 до 3 тыс. руб. и т.д.). Тарифы за направление клиентом запросов информации о получателе средств и банке получателя установлены на нулевом уровне. В случае если получатель отказывается принимать платеж, то банк будет оплачивать только обработку платежа согласно установленным тарифам, рассказал РБК источник на платежном рынке.

В дальнейшем сервисы Системы быстрых платежей будут развиваться: планируется реализовать возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж, говорится в сообщении ЦБ.

Над созданием СБП работают Банк России, ассоциация «ФинТех» (АФТ), Национальная система платежных карт (НСПК) и банки — участники ассоциации «ФинТех». Оператором Системы быстрых платежей и ее расчетным центром является Банк России, клиринговым центром — НСПК. В настоящее время пилотный проект ведется с ВТБ, Альфа-банком, Тинькофф Банком, Росбанком, банком «Ак Барс», Газпромбанком, Киви Банком, Промсвязьбанком, Совкомбанком, Райффайзенбанком, СКБ-банком и РНКО «Платежный центр», сообщили РБК в НСПК. Как заявил генеральный директор АФТ Сергей Солонин, полный запуск системы начнется именно в этих кредитных организациях, однако она в итоге будет доступна всем российским банкам.

Что будет с тарифами для клиентов?

Банки сами будут устанавливать тарифы за переводы в Системе быстрых платежей. Но так как система носит социальный характер, низкие комиссии ЦБ позволят банкам установить минимальные надбавки, сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы установили для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они, в свою очередь, имели возможность предложить минимальные тарифы по таким платежам своим клиентам», — привела пресс-служба ЦБ ее слова. Льготный период для банков (нулевые тарифы в первый год работы системы) даст им возможность снизить издержки и будет стимулировать более быстрое подключение кредитных организаций к Системе быстрых платежей, считают в ЦБ.

В ВТБ, который принимает участие в пилотном проекте, отметили, что сейчас анализируют установленные ЦБ тарифы. «Ожидаем, что размер установленных тарифов в рамках СБП будет ниже существующих при​ переводе с карты на карту разных банков», — сообщили в пресс-службе ВТБ. Такие же ожидания у Промсвязьбанка: «Однозначно установленные тарифы будут дешевле переводов с карты на карту», — сказала РБК начальник отдела цифровых платежных сервисов ПСБ Ольга Алексюк. В Альфа-банке пообещали, что его тарифы будут соответствовать рыночным.

Банк «ФК Открытие», не участвующий в «пилоте» СБП, планирует присоединиться к системе во втором квартале 2019 года. «В перспективе переводы СБП должны заменить переводы с карты на карту с использованием сервисов международных платежных систем, а временное отсутствие комиссий позволит банкам предлагать своим клиентам мгновенные переводы по более выгодным тарифам, чем предлагает сейчас рынок», — отмечает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков.

Льготный период для банков с нулевыми тарифами — это хорошая возможность протестировать новый сервис ЦБ, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. ​«Навряд ли банки также установят нулевые комиссии для клиентов, так как им нужно будет на этом заработать, — полагает он. — Однако тарифы однозначно будут низкими из-за высокой конкуренции в банковском секторе». «Особо жадные кредитные организации могут не получить клиентов вовсе», — предупреждает Путиловский.

Альтернатива Сбербанку

В настоящее время самым популярным сервисом, клиенты которого могут переводить денежные средства по номеру мобильного телефона, является «Сбербанк Онлайн». Им, по данным банка, пользуются свыше 40 млн человек. Самые востребованные операции в приложении — P2P-переводы, на которые приходится 47% от общего количества ежедневных операций. Сервис предоставляет услуги перевода между счетами своих клиентов внутри региона без комиссии, за внешние переводы комиссия взимается — 1,5% от суммы при минимальном переводе 30 руб.

Тарифная политика большинства банков в отношении денежных переводов предусматривает комиссию с клиентов за P2P-переводы на карты сторонних банков. Нулевые тарифы часто устанавливаются при совершении операций, когда деньги зачисляются на счет клиента со счета другого банка, так как кредитные организации заинтересованы в привлечении средств. ВТБ взимает за переводы на карты «Мир» других банков 1% от суммы операции, 1,4% — при переводе на карты Visa и Mastercard (минимальные суммы 30 и 45 руб. в зависимости от вида транзакции). Промсвязьбанк установил размер комиссии на уровне 1,5% (минимум 30 руб.). Такие же условия у Росбанка, Тинькофф Банка (без минимального лимита), Газпромбанка (минимум 100 руб.). Альфа-банк взимает со своих клиентов 1,6% при минимальной сумме перевода 50 руб.

Система быстрых платежей Банка России создается для обеспечения равного доступа банков и их клиентов к денежным переводам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре заявила, что Система быстрых платежей, наряду с системой удаленной идентификации и цифровым профилем (платформой для обмена информацией между госорганами, гражданами и коммерческими организациями), относится к национальной критической инфраструктуре, которая уравняет условия игры для различных участников финансового рынка.

«Пока нельзя говорить о том, сможет ли СБП конкурировать с системой переводов от Сбербанка, так как последняя работает уже не один год, а насколько успешным окажется проект ЦБ, покажет будущее», — говорит Путиловский. ​«Для того чтобы система стала реальным конкурентом переводам с карты на карту, нужно решить еще ряд вопросов, основные из которых: присоединение к СБП крупнейших российских банков и установление единого подхода всех банков к внутренним тарифам, — заявил зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. ​— Ведь свободный рынок P2P — это неограниченная возможность клиента переслать деньги со счета в любом банке другому физлицу без каких-либо заградительных тарифов и иных барьеров».