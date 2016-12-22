ЦБ опубликовал карту пунктов для сдачи банковской биометрии

Центробанк подготовил интерактивную карту банковских отделений, оборудованных для сбора биометрических данных россиян — изображений лиц и образцов голоса. Услугу можно получить более чем в 100 городах России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Банк России разработал интерактивную карту точек обслуживания, где можно сдать биометрические данные для получения удаленного доступа к банковским услугам.

«Для получения банковских услуг с помощью удаленной идентификации необходимо один раз пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк при личном присутствии физического лица проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные (изображение лица и голос)», — сообщает ЦБ.

Интерактивная карта позволяет выбрать пункт обслуживания для сдачи биометрии не только в столице, но и еще в 118 российских городах. Кроме адреса карта позволяет узнать часы работы офисов банков, которые предоставляют такую услугу.

После сдачи биометрии, чтобы дистанционно открыть вклад, взять кредит или воспользоваться любой другой банковской услугой, гражданам будет достаточно пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.

Механизм биометрической идентификации разработан «Ростелекомом» при участии ЦБ для оказания дистанционных финансовых услуг в банках. О начале его работы регулятор объявил в конце июня.

По данным ЦБ, до конца 2018 года данный сервис должны предоставлять не менее 20% подразделений уполномоченных для сбора биометрии банков в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года — 60%, до конца 2019 года —– 100%.