Шашечки выходят в дамки

Правительственные эксперты проанализировали безопасность поездок на такси

Километр поездки на такси в среднем в 2,6 раза безопаснее поездки на личной машине, подсчитали в правительственном аналитическом центре. Эксперты в области дорожной безопасности считают этот вывод не совсем корректным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Километр поездки на такси в среднем в 2,6 раза безопаснее поездки на частном легковом автомобиле, а шанс попасть в смертельное ДТП в 4,7 раза ниже. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве России, описывающем состояние таксомоторной отрасли страны с точки зрения безопасности дорожного движения. C исследованием ознакомился РБК.

Эксперты центра опирались в своей работе на данные ГИБДД России и Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2015–2017 годы. Согласно данным исследования, количество ДТП с такси выросло с 2,14 тыс. в 2015 году до 2,91 тыс. в 2017 году. «Среднегодовой темп роста составил 16,3%», — отмечено в исследовании. При этом прирост количества выданных разрешений на работу в такси составил 17,5%. Таким образом, увеличение числа ДТП связано с расширением рынка таксомоторных услуг.

Но безопасность поездок на такси также растет, как следует из статистики ДТП со смертельным исходом. В 2015 году их доля составляла 8,8%, в 2016 и 2017-м — соответственно 7,6 и 6,2%, а за девять месяцев 2018 года — 5,7%. В 2017 году в авариях с такси погиб 181 человек — это 4% от общего числа погибших в авариях с легковыми автомобилями.

Безопасность обеспечили инвестиции

Авторы исследования связывают повышение уровня безопасности таксомоторных перевозок с ростом инвестиций в этот вид бизнеса. «Наличие платежеспособного спроса и высокая конкуренция побуждают перевозчиков к тому, чтобы инвестировать в обновление автопарков», — поясняют они. В 2017 году общий рынок продаж легковых автомобилей сократился на 35%, но в то же время в сегменте такси продажи выросли на 11,4%. «Новый автопарк, который используют в такси, на 34% безопаснее текущего», — говорится в исследовании.

Парк такси в России ежегодно увеличивается на 17%, число водителей за восемь лет выросло в два раза — на 700 тыс. человек, говорится в исследовании. Средний годовой пробег автомобилей такси при этом тоже увеличивается.

Заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Светлана Ганеева пояснила, что для «оценки аварийности такси в международной практике принято оперировать не только абсолютными значениями ДТП, но и показателями, учитывающими общее количество транспортных средств и интенсивность их использования».

Аварийность связана с региональной спецификой

Большая часть ДТП с такси происходила в регионах с интенсивным автомобильным движением, а также там, где люди вынуждены проезжать большие расстояния из дома на работу, из пригорода в город. За девять месяцев этого года произошло 2,3 тыс. такого рода дорожных происшествий.

«По итогам 2017 года порядка половины ДТП с такси (47%) произошло в Центральном федеральном округе», — говорится в исследовании. 37% от ДТП в ЦФО произошло в Москве и Московской области. По данным аналитиков, на ЦФО приходится 31% от выданных по всей России разрешений на осуществление деятельности такси; на Москву и Московскую область — более 20%.

Второе место по количеству ДТП с такси занимает Приволжский федеральный округ, третье — Северо-Западный.

Картина по Москве отличается

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предположил, что цифры Аналитического центра не полностью характеризуют безопасность в индустрии такси. ​«Тот отрезок времени, за который были собраны фигурирующие в исследовании данные, слишком короток, чтобы говорить об улучшении уровня безопасности. Сегодня построить четкую динамическую картинку невозможно, — говорит Шкуматов. — Раньше в России не было рынка такси, и, соответственно, не было и статистики, поэтому о безопасности говорить еще рано». По словам Шкуматова, не так давно Российский союз автостраховщиков представил свои расчеты по поводу того, сколько должен стоить полис ОСАГО для такси. «Прозвучала цифра 60 тыс. руб. и мнение представителей индустрии, что аварийность среди таксистов в десятки раз выше, чем у обычных владельцев автотранспорта», — добавил эксперт.

Наличие проблем в таксомоторной отрасли отмечает и директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, ставящий на первое место проблему слишком продолжительных смен у таксистов. «Безусловно, есть проблемы, связанные с теми вещами, которые разумный хозяин [бизнеса] должен соблюдать — это не допускать переработки и следить за качеством», — уверен Блинкин.

Статистика столичной мэрии отличается от данных правительства. В материалах транспортного комплекса и ГИБДД Москвы, на которые ссылался «Коммерсантъ», в Москве и области число ДТП с участием такси за шесть месяцев этого года выросло на 50% по сравнению с первым полугодием прошлого года, доля в общем числе происшествий поднялась с 6,6 до 9,9%. Такси, таким образом, участвовало в каждой десятой аварии. За полгода в столичном регионе произошло 405 подобных ДТП. Наиболее распространенный вид ДТП с такси — столкновение, а самые частые виды нарушений — неправильный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда.

«Социальный портрет» водителя такси, часто попадающего в ДТП, согласно данным московского правительства, таков: средний возраст — 27 лет, стаж вождения — 5,5 лет, время нахождения на линии на момент аварии — 2,6 часа. Как правило, в 79% случаях в момент ДТП за рулем находился гражданин России, в остальных — мигранты из Средней Азии и Кавказа.

В то же время эксперты Аналитического центра при правительстве России приводят данные, согласно которым ​процент виновности таксиста в ДТП не выше, чем у среднестатистического владельца легкового автомобиля, хотя годовой пробег такси в среднем по России в пять раз превышает пробег частного транспорта. При этом базовый страховой тариф ОСАГО для такси только в полтора раза выше, чем для автомобиля в личном пользовании.