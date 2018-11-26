«Смертельный крест» на главном рынке

Динамика фьючерсов на WTI предполагает дальнейшее падение цен

На рынке нефтяных фьючерсов США сформировался «смертельный крест» — ситуация из технического анализа, когда краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной. Нефть в пятницу подешевела на 6–8%

Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

50-дневная скользящая средняя цена фьючерсов на американскую нефть WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2017 года (такая ситуация в техническом анализе известна как death cross — «смертельный крест»), свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Это индикатор того, что цена американской нефти может продолжить падение.

По состоянию на 16:42 мск в пятницу 50-дневная скользящая средняя по фьючерсам WTI составляла $66,88 за баррель — ниже, чем 200-дневная скользящая средняя ($67 за баррель).

Во фьючерсах на североморскую нефть Brent «смертельного креста» пока не сформировалось (50-дневная скользящая средняя остается на $2 выше, чем 200-дневная), но Bloomberg указывает на то, что Brent в пятницу опустилась ниже ключевого уровня поддержки в $62,27 за баррель.

Скользящая средняя цена за 50/200 дней — это среднее арифметическое цен за последние 50/200 торговых дней, которое ежедневно пересчитывается, поскольку заданный период смещается на один день вперед. Уровни поддержки — это локальные минимумы на графике цены, определяемые с помощью так называемых соотношений Фибоначчи. Как правило, цена при движении вниз отскакивает от уровня поддержки, реже — пробивает его.

И американская, и североморская нефть в пятницу вновь сильно подешевели: январские фьючерсы Brent упали по итогам торгов на 6,1%, до $58,80 за баррель, фьючерсы WTI — на 7,7%, до $50,42 за баррель (оба бенчмарка вернулись на уровни октября 2017 года). WTI понесла самые крупные процентные потери за один день с июля 2015 года, а за неделю подешевела на 10,6% (Brent за неделю обвалилась почти на 12%).

Основная причина падения нефти — опасения по поводу возможного переизбытка нефти на рынке в 2019 году. Саудовская Аравия сейчас добывает около 11 млн барр. сырой нефти в день, что является рекордом для этой страны. В США производители тоже качают нефть самыми высокими темпами, по крайней мере с марта 1983 года.

При этом коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе росли девятую неделю подряд, что свидетельствует об ослаблении спроса на нефть.

6 декабря в Вене состоится ключевая встреча группы ОПЕК+ (картель плюс такие экспортеры нефти, как Россия, Мексика, Казахстан), на которой нефтедобывающие страны могут договориться о коллективном ограничении добычи, чтобы поддержать цены. Аналитики Morgan Stanley оценивают в 67% вероятность заключения договоренностей о сокращении добычи. «Мы ожидаем, что ОПЕК будет управлять рынком в 2019 году, и оцениваем вероятность соглашения о сокращении нефтедобычи как примерно 2 из 3. В этом сценарии цены Brent, скорее всего, восстановятся до уровней выше $70», — цитирует Reuters аналитическую записку Morgan Stanley для клиентов.

Сообщение Wall Street Journal (WSJ) в пятницу о том, что Саудовская Аравия и ОПЕК рассматривают возможность «скрытого» сокращения нефтедобычи в качестве способа сбалансировать рынок, но при этом угодить США, не помогло нефтяным котировкам. По данным WSJ, картель может объявить о решении формально сохранить уровни добычи, зафиксированные еще в 2016 году, но де-факто это будет сокращение поставок, поскольку Саудовская Аравия сейчас добывает примерно на 1 млн барр. в день больше официального уровня.