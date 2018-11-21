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Российские госбанки не хотят развивать Венесуэлу
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Газета
Российские госбанки не хотят развивать Венесуэлу
Газета № 204 (2928) (2111) Финансы, 20 ноя, 14:17
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Российские госбанки не хотят развивать Венесуэлу
Почему Газпромбанк и ВТБ решили продать Еврофинанс ​Моснарбанк
ВТБ и Газпромбанк ведут переговоры о продаже контрольного пакета Еврофинанс Моснарбанка, почти половиной которого владеет госфонд Венесуэлы. На покупку есть несколько претендентов, говорят источники РБК
Фото: Алексей Гусев / Фотобанк Лори

Российские госбанки ВТБ и Газпромбанк ведут переговоры с несколькими заинтересованными инвесторами о продаже принадлежащих им блокпакетов (25% плюс одна акция у каждого) в АКБ «Еврофинанс ​Моснарбанк», сообщили РБК два источника, близких к сторонам переговоров и подтвердил инвестбанкир, осведомленный о подготовке сделки.

«Еврофинанс» продается, — рассказал источник РБК, близкий к одному из участников переговоров. — Есть несколько претендентов: и российские, и зарубежные». Еще один источник, представляющий интересы другого участника, говорит о четырех претендентах. «Переговоры идут, но говорить о результатах рано. Сделки может не быть», — сообщил он.

Инвестбанкир узнал о подготовке сделки от своих коллег. По его данным, речь идет о консолидации новым инвестором пакетов акций банка, которыми владеют структуры ВТБ и Газпромбанк. «Участвующие в переговорах потенциальные инвесторы заинтересованы в первую очередь в опыте Еврофинанс Моснарбанка по структурированию сложных международных сделок», — объясняет банкир.

В Газпромбанке и ВТБ на запрос РБК не ответили.

Наследие Уго Чавеса

Акционерами АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», который с 2011 года функционирует как российско-венесуэльское предприятие, выступают государственный венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков страны) c долей 49,99%, Газпромбанк и его дочернее общество «Новфинтех» (суммарно 25% плюс одна акция), а также банк ВТБ и его зарубежные структуры — кипрская ITC Consultants и VTBBank (Europe) (в общей сложности 25% плюс одна акция).

Структура акционеров Еврофинанс Моснарбанка предусмотрена межправительственным соглашением, имеющим статус международного договора, подчеркнули в пресс-службе Еврофинанс Моснарбанка. «На данный момент ни одна из сторон не заявляла о прекращении действия данного соглашения, и банк не располагает информацией о шагах по изменению межправительственного соглашения», — сообщили там. РБК ожидает ответа от Фонда национального развития Fonden S.A.​

Россия и Венесуэла договорились о создании банка развития на базе Еврофинанс Моснарбанка для финансирования совместных проектов в 2009 году, когда президентом Венесуэлы был Уго Чавес (с 1999 по 2013 год). Соглашение об учреждении в Москве российско-венесуэльского народного банка развития было подписано в декабре 2011 года тогда вице-премьером РФ Игорем Сечиным и министром планирования и финансов Венесуэлы Хорхе Джордани.

Банк должен был стать площадкой для совместных с Россией международных проектов Венесуэлы и, возможно, получить наднациональный статус, напоминает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Васильев. «Но эти планы так и не были реализованы, и банк в последние годы работает без определенной стратегии», — говорит он.

Бизнес банка уже несколько лет, по сути, находится в законсервированном состоянии: кредитный портфель и активы практически не растут, а сам банк в основном сфокусирован на расчетном бизнесе, отмечает Васильев. На 1 октября Еврофинанс Моснарбанк занимал 91-е место среди российских банков по активам (54,9 млрд руб.) в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА».

Банк был держателем венесуэльских госбумаг и по итогам 2017 года был вынужден зафиксировать убытки по находившимся в его портфеле облигациям Венесуэлы, допустившей по ним дефолт. Резерв под обесценение портфеля на общую сумму 3,4 млрд руб. был создан в размере 2,9 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. В активах банка остался лишь незначительный объем кредитного риска Венесуэлы — менее 10% от капитала, говорит Васильев из Fitch. «По нашим оценкам, качество активов у банка хорошее», — отметил он.

Практически весь бизнес Еврофинанс Моснарбанка как в пассивной, так и в активной части баланса обеспечивается действующими акционерами банка или их бизнес-связями, возражает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»​ Вячеслав Путиловский. «В случае смены акционеров бизнес банка и его пассивная база могут сократиться радикально, — говорит он. — Таким образом, если продавать собственно лицензию, недвижимость и остатки капитала, то стоимость банка составит 0,5–0,7 капитала, или 5–7 млрд руб.». На 1 октября капитал банка составлял 10,4 млрд руб.

Уйти от риска

В последнее время Еврофинанс Моснарбанк используется руководством Венесуэлы, чтобы обойти введенные против президента страны Николаса Мадуро и его окружения американские санкции, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, венесуэльские чиновники рекомендуют местному бизнесу проводить международные транзакции именно через «Еврофинанс», который занимается в том числе обменом боливаров на евро, юани и другие валюты.

По словам Вячеслава Путиловского, банк проводит расчеты по российско-венесуэльским проектам и, учитывая высокий риск санкций и структуру собственности, покупателя на долю в этом банке найти будет крайне сложно. «Теоретически речь может идти о полной продаже, на что вряд ли пойдет венесуэльская сторона», — считает он.

Для ВТБ и Газпромбанка вложения в Еврофинанс Моснарбанк можно оценивать как небольшие в масштабах их бизнеса, говорят эксперты. По данным отчетности МСФО за 2017 год, балансовая стоимость вложений ВТБ в акции «Еврофинанса» — 2,9 млрд руб. Это незначительная часть капитала ВТБ, отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Но регуляторные требования к капиталу банков растут, а вложения в капитал других кредитных организаций с точки зрения нормативов — достаточно «тяжелая» инвестиция, поэтому решение продать акции для ВТБ логично», — замечает он.​

Еврофинанс Моснарбанк используется, по всей видимости, для обхода санкций США в отношении Венесуэлы, и его стоимость на рынке обусловлена этим же фактором, уверен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Банк вряд ли создавался для получения прибыли, поэтому говорить о какой-либо коммерческой выгоде от владения его акциями или их продаже не стоит. Для Газпромбанка владение акциями Еврофинанс Моснарбанка несет существенный риск, и логично, что банк не хочет держать такой токсичный актив на балансе, гораздо безопаснее перевести его на номинальных держателей и уйти от рисков со стороны США, заключает Антон Покатович.

Авторы: Тимофей Дзядко, Анна Михеева.
При участии: Екатерина Литова.
Теги: ВТБ , Газпромбанк
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