«Мечта» дошла до должников

Правительство Грузии пообещало списать кредиты 600 тыс. граждан

Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Шаг по борьбе с бедностью

Правительство Грузии решило обнулить долги граждан банкам и другим финансовым организациям на сумму около 1,5 млрд лари (более $600 млн), сообщило издание «Грузия-онлайн». Как заявил в понедельник, 19 ноября, премьер-министр Мамука Бахтадзе, от долгов «очистят» около 600 тыс. жителей страны. По данным Национальной службы статистики Грузии, в стране проживают менее 4 млн человек; инициатива затронет более 20% трудоспособного населения республики в возрасте 15–65 лет.

Премьер заявил о решении списать долги после совещания правительства. «Хочу объяснить обществу, что почти 95% зафиксированных в черном списке задолженностей состоит из кредитов, основная сумма которых не превышает 2000 лари ($740. — РБК). Речь идет о финансовых обязательствах более 600 тыс. граждан в отношении банков, онлайн-организаций или различных финансовых институтов, которые в сумме составляют около полутора миллиардов лари. По сегодняшнему решению, для наших граждан эта полуторамиллиардная задолженность обнуляется», — сказал Бахтадзе.

Погашение долгов населения начнется 15 декабря и закончится 31 декабря, добавил премьер (его слова привел портал Civil.ge). Четкой схемы погашения долгов он не привел, однако поблагодарил фонд Cartu крупнейшего грузинского предпринимателя Бидзины Иванишвили, банки и коллекторские агентства за то, что они «разделяют позицию правительства». Будут погашены долги заемщиков, платежи по которым не осуществлялись более одного года, уточнил затем на брифинге министр финансов Иване Мачавариани. По его словам, весь объем долгов, непогашенных процентов и штрафов возместит фонд Cartu.

Председатель правления фонда Николоз Чхетиани сообщил в понедельник, что по решению основателя фонда Иванишвили (456-е место в мировом рейтинге Forbes, состояние $4,6 млрд) в бюджете этого года фонд уже зарезервировал 100 млн лари.

Те, чьи долги будут погашены, будут вычеркнуты из так называемых черных списков граждан, которым запрещена выдача новых кредитов. «Это решение позволит сотням тысячам граждан вернуться в активный экономический и социальный процесс, что сделает экономику более стабильной, а наш банковский сектор более здоровым», — выразил уверенность премьер-министр. Решение правительства поможет решить проблему бедности, добавил он.

По словам Бахтадзе, долговой вопрос активно обсуждается в правительстве с тех пор, как Иванишвили в мае этого года вернулся на пост председателя правящей партии «Грузинская мечта». ​

РБК направил запросы в крупнейшие работающие в Грузии с населением банки — JSC Terabank, Базисбанк, Банк ВТБ, TBC Bank, Liberty Bank.

В Банке Грузии отказались комментировать заявление премьера.

Подарок ко второму туру

О грядущем списании долгов населения правительство объявило за полторы недели до второго тура президентских выборов. Он пройдет 28 ноября, в нем примут участие кандидат от правящей партии «Грузинская мечта»​ Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение». В первом туре соперников разделило меньше процента голосов: за кандидата правящей команды проголосовали 38,64% пришедших на выборы (615 тыс. человек), за оппозиционного — 37,74% (600,9 тыс. человек).

Бахтадзе начал заниматься темой плохих долгов, как только стал министром финансов в ноябре 2017 года, на посту премьера он продолжил искать решение проблемы, рассказала РБК председатель грузинского Economic Education and Strategic Research Center Кетеван Криалашвили. Предлагаемый вариант погашения долгов, когда основную часть средств на это выделяет частный фонд Иванишвили, не приведет к решению поставленной правительством задачи — росту экономической активности населения, так как для большинства доступ к новым банковским кредитам все равно будет закрыт из-за отсутствия работы, говорит эксперт. Сегодняшнее решение следует рассматривать как жест поддержки малоимущего населения накануне второго тура выборов, оно направлено на привлечение избирателей, а не на долгосрочное улучшение экономический ситуации в стране, резюмирует эксперт.

Предвыборный фактор в принятии решения по долгам нельзя сбрасывать со счетов, оно непосредственно связано с президентской кампанией и будет иметь влияние на выборы, уверен эксперт по Грузии, директор ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян. Оппоненты «Грузинской мечты» все время атаковали ее кандидата, пытаясь убедить избирателей в том, что правящая команда ничего не сделала для населения, и сейчас власти решили показать, что что-то все же делается, поясняет он.

Оппозиция также предлагала свой вариант списания долгов физических лиц. Накануне решения правительства Вашадзе заявил, что государство должно скупить обязательства граждан из черного списка должников и освободить их от кредитных обязательств. ​«В таком тяжелом положении граждане Грузии, наверное, никогда не были. Каждый второй грузин имеет долги перед микрофинансовыми организациями или теми тремя банками, которые превратились в ростовщиков», — заявил он.

В понедельник Вашадзе заявил, что «Грузинская мечта» присвоила идею оппозиции: «Они вообще не думали об этом, но сейчас к выборам у них такая горячка, что на все согласны. Но я все же позитивно отношусь к этому, я вижу позитив — мы победили».

История с долгами может увеличить явку, говорит Меликян. Экономическая ситуации в стране непростая во многом из-за внешний факторов — спада в экономиках России и Турции; пострадали от этого в Грузии в основном малоимущие граждане, они разочаровались в нынешнем правительстве, однако обещание погасить долги может стимулировать их пойти на выборы, а чем выше явка, тем больше шансы на победу у кандидата правящей силы, объясняет эксперт. Учитывая, что у правящей команды цель — сохранить власть на следующих парламентских выборах в 2020 году, не выполнить сегодняшнее обещание она не сможет, говорит Меликян.