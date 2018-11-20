Переподготовка отправлена на переделку

Эксперты обнаружили недостатки в программе переобучения предпенсионеров

Экспертный совет при правительстве проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. Среди ее недостатков — отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза доступности рабочих мест для пожилых

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Экспертный совет при правительстве РФ подготовил заключение на проект специальной программы по повышению квалификации граждан предпенсионного возраста (есть в распоряжении РБК). Программа была разработана Минтрудом, и главная ее цель — не допустить дискриминации работников старших возрастов в связи с повышением пенсионного возраста и способствовать продолжению их трудовой деятельности как на прежних, так и на новых рабочих местах.

Основные недостатки

Проект программы переобучения граждан предпенсионного возраста не содержит ключевого показателя эффективности ​— ожидаемого количества предпенсионеров, которые смогут продолжить трудовую деятельность или найти новую работу после прохождения переобучения, указывают эксперты рабочей группы «Социальная политика и повышение качества социальных услуг» в заключении Экспертного совета.

При подготовке указанного показателя необходимо учитывать перспективу дефицита рабочих мест на российском рынке труда: уровень занятости граждан в возрасте 50–72 лет, по данным статистики за 2017 год, в среднем по регионам составляет 25%, приводят данные эксперты. По их оценке, дефицита рабочих мест может не возникнуть только в четырех субъектах — Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.

«Количество переобученных лиц в субъекте, превышающее количество свободных рабочих мест, указывает на потенциальную неэффективность расходования бюджетных средств на переподготовку и формальный подход при формировании задач программы», — подчеркивают эксперты.

План мероприятий по организации профессионального обучения предпенсионеров необходимо дополнить поручением Минтруду о прогнозировании рабочих мест, на которых могут быть востребованы граждане предпенсионного возраста, считают эксперты. Кроме того, ответственным за формирование ежегодного прогноза численности граждан предпенсионного возраста следует определить Минтруд, а не Пенсионный фонд России, как это указано в проекте программы.

Проект программы не содержит мер по предотвращению увольнения тех граждан, кому до наступления предпенсионного возраста остается несколько месяцев.

План мероприятий программы не взаимосвязан с уже существующими программами по поддержке занятости, что создает риски двойного финансирования.

Программа для предпенсионеров Поэтапное повышение пенсионного возраста в России для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет начнется в 2019 году и завершится в 2028 году. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным 3 октября. На время переходного периода реформы, который продлится десять лет, к гражданам предпенсионного возраста будут относиться те, кому осталось пять лет до наступления пенсионного возраста. Путин поручил правительству разработать специальную программу повышения квалификации предпенсионеров как одну из мер по защите интересов граждан старших возрастов на рынке труда. Проект программы переобучения предпенсионеров был разработан Минтрудом. Согласно документу, до конца 2024 года профессиональное обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров (то есть 75 тыс. ежегодно). Средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тыс. руб., и все расходы возьмет на себя государство. Общий объем финансирования программы в 2018–2024 годах составит 31,6 млрд руб., из которых 30 млрд руб. расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Таким образом, с 2019 ​по 2024 год на повышение квалификации предпенсионеров из федерального бюджета будет направляться ежегодно 5 млрд руб. Расходы регионов оцениваются в 263,3 млн руб.​ в год. Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, во время переподготовки предпенсионерам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты. Предпенсионерам планируется предоставить компетенции, позволяющие «обогатить» уже имеющиеся профессиональные навыки и найти им практическое применение. Речь идет, например, об обучении ИT-технологиям, преподаванию, а также навыкам и знаниям, связанным с осуществлением контроля, учета и отчетности.

Что предлагают эксперты

Для эффективности реализации программы следует четко определить категории предпенсионеров, которым потенциально нужно повышение квалификации. Эксперты предлагают выделить три группы:

предпенсионеры, оказавшиеся без работы и ищущие ее;

предпенсионеры, которые могут потерять или сменить работу (в том числе самостоятельно изъявившие намерение пройти переобучение);

предпенсионеры, о предстоящем увольнении которых работодатели уведомили службу занятости.

​По оценке экспертов, количество таких граждан предпенсионного возраста может достигать 1,5 млн человек ежегодно. «Эти группы должны быть в фокусе внимания разработчиков программы при формировании перечня мероприятий по ее реализации», — подчеркивается в заключении. В группе риска при реализации программы находятся прежде всего те, кому предстоит увольнение в скором времени. В связи с этим эксперты предлагают предусмотреть меры по предупреждению и минимизации периода их нетрудоустроенности.

Кроме того, эксперты правительства считают необходимым поручить Роструду проводить мониторинг граждан, которые могут быть уволены до момента вхождения в предпенсионный возраст, но для которых можно сохранить занятость за счет повышения их квалификации.

Эксперты правительства предлагают также создать специальные площадки, в том числе на базе социальных НКО, для оказания предпенсионерам психологических, правовых, информационных услуг. Учитывая особую значимость реализации программы, необходимо определить порядок информирования граждан о возможности прохождения переобучения, отмечают авторы заключения.

Эксперты предлагают рассмотреть возможность внедрения ​специального образовательного сертификата для переобучения предпенсионеров. По их мнению, это упростит процедуру получения услуг и предоставит гражданам старших возрастов возможность самостоятельного выбора образовательной организации.

Успешность программы зависит в том числе от участия в ней работодателей, замечают эксперты. По их мнению, необходимо разработать порядок предоставления средств, выделяемых на переобучение, при условии сохранения работодателями рабочих мест для сотрудников-предпенсионеров не менее чем на один год после прохождения ими переобучения.