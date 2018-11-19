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«Роснефть» подсушила биржу
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Газета
«Роснефть» подсушила биржу
Газета № 202 (2926) (1911) Бизнес, 16 ноя, 20:53
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«Роснефть» подсушила биржу
К чему привело решение госкомпании приостановить продажу бензина на торгах
«Роснефть» в одностороннем порядке прекратила торги топливом на бирже, в пятницу это привело к росту цен на бензин и дизельное топливо. РБК разобрался, чем демарш компании грозит рынку и самой «Роснефти»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» на два дня — 15 и 16 ноября — остановила продажу бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из данных торгов.

16 ноября объем торгов составил 72,783 тыс. т. Это на 15% меньше, чем 14 ноября, когда «Роснефть» еще участвовала в них. 15 ноября из-за ухода «Роснефти» с биржи объем сделок упал на 19%, до 69,106 тыс. т нефтепродуктов.

16 ноября выросли цены на все виды топлива: бензин АИ-92 подорожал на 2,28%, до 49,702 тыс. руб. за 1 т, АИ-95 — на 1,5%, до 52,805 тыс. руб. за 1 т, а зимний дизель — на 2,63%, до 55,892 тыс. руб. за 1 т.

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Причина роста цен — уход с биржи «Роснефти», утверждает президент Независимого топливного союза (объединяет независимые сети АЗС и трейдеров) Павел Баженов. Теоретически цены на бирже должны были просесть: экспортная альтернатива (стоимость топлива за рубежом за вычетом транспортных расходов и пошлин) упала, начинается низкий сезон, замечает он.

Нефтяники и правительство в ноябре договорились заморозить цены до конца года, соглашение предусматривает фиксацию только мелкооптовых и розничных цен, о бирже речи не шло. Нефтяники также просили разрешения прекратить поставки на биржу, но решение об этом так и не было принято.

Представитель «Роснефти» в пятницу от комментариев отказался. Накануне, 15 ноября, когда «Роснефть» приостановила поставки топлива, ее представитель Михаил Леонтьев сказал РБК, что решение полностью уйти с биржи не принималось. «Компания хотела бы торговать на бирже, а не на квазибирже, где большинство сделок договорные. Мы хотим добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования», — пояснил он.

Чем демарш «Роснефти» грозит рынку

Если «Роснефть» не вернется на биржу, через день-два в некоторых регионах возникнет дефицит топлива, утверждает Павел Баженов. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке владельцы независимых заправок могли покупать топливо только на базисах «Роснефти». Если компания не возобновит продажи, нефтепродукты придется везти, например, с Омского НПЗ «Газпром нефти», что приведет к росту цен в рознице.

Все не так просто, на цены влияет множество факторов: «Роснефть» может увеличить поставки мелким оптом, а также увеличить реализацию через сеть собственных заправок, говорит аналитик Reuters Максим Назаров.

Теоретически «Роснефть» может направить объемы, которые раньше продавала через биржу, на экспорт. Но дефицит на внутреннем рынке не возникнет: по соглашению с правительством все компании в любом случае должны увеличить внутренние поставки топлива на 3%.

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Топливо в Восточную Сибирь поставляется не только с Ачинского НПЗ и Ангарской НХК «Роснефти», но и с заводов «Газпрома» и «Газпром нефти» в Сургуте, Салавате и Омске, и это значительные объемы, объясняет аналитик. Например, Ангарская НХК продает на бирже всего около 240 т бензина в сутки, а Омский НПЗ — 1200–1300 т в сутки. Топливо с Омского НПЗ «Газпром нефти» можно увезти и в Амурскую область, где расположен Комсомольский НПЗ «Роснефти». Транспортировка не слишком повлияет на цену: тонна бензина с Омского НПЗ стоит примерно 48 тыс. руб., а с Комсомольского — 56 тыс. руб., объясняет он.

Какими могут быть последствия для «Роснефти»

Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Согласно постановлению правительства от 11 октября 2012 года, продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца. «Продавец распределяет годовые объемы реализации нефти и (или) нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду соответствующего биржевого товара, реализуемого им и (или) его агентом на биржевых торгах, по месяцам календарного года <...>, равномерно по дням и торговым сессиям в соответствующем месяце», — говорится в постановлении.

Торг неуместен: почему «Роснефть» остановила продажу бензина на бирже
Бизнес

16 ноября представитель ФАС не стал комментировать решение «Роснефти» приостановить поставки топлива на биржу и возможные предписания в связи с этим. ФАС готовит предписание «Роснефти» в связи с остановкой торгов на бирже, сообщил ТАСС источник, знакомый с обсуждениями в ведомстве. Эту информацию в ФАС не подтвердили РБК.​

ФАС может трактовать неисполнение совместного приказа как нарушение антимонопольного законодательства, считает председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. Вряд ли ФАС сразу выпишет компании штраф, вероятнее всего, служба начнет с предписания о необходимости прекратить нарушение, рассуждает юрист. А если «Роснефть» не выполнит предписание, ФАС может вынести решение об оборотном штрафе, который составляет несколько процентов от оборота компании, а это уже серьезные санкции, заключает Корчаго.

По мнению партнера компании «НАФКО-Консультанты» Ирины Мостовой, у ФАС есть основания выдать предупреждение или предписание устранить нарушение, признаки которого усматриваются в действиях «Роснефти», занимающей доминирующее положение на рынке нефтепродуктов. В принципе «Роснефть» может ждать многомиллиардный оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением и изъятие товара из обращения, приведших к повышению цен на рынке, полагает эксперт. Такие штрафы в отношении крупнейших компаний добывающего сектора за аналогичные нарушения назначаются часто.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: цены на бензин , АЗС , Игорь Сечин
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