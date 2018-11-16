ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,70 65,07 EUR Нал. 75,53 73,86 USD Бирж. 65,90 -1,12 EUR Бирж. 74,68 -1,28 USD ЦБ. 66,62 -1,38 EUR ЦБ. 75,54 -1,22 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 5686,80 -43,30 IMOEX 2381,45 +0,12% RTSI 1131,13 +1,24% Brent 67,01 -0,49% DJIA 25293,31 +0,85% Nasdaq 7259,82 +1,73%
Энергетический юань
Лента новостей
Винницкое духовенство отказалось присоединяться к Украинской церкви 09:05, Политика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 09:00, РБК и FW Raiffeisen Брошки на блокчейне: зачем «Мосгорломбарду» роботы и криптовалюты 09:00, Свое дело На Christie’s за рекордную сумму в $90,3 млн продали картину Хокни 08:41, Общество Правительство расширило программу льготных авиаперевозок по стране 08:24, Общество 5 модных трендов этой осени 08:14, РБК Pink и KUPIVIP.RU SpaceX повторила рекорд по количеству запусков ракет 07:58, Технологии и медиа СМИ узнали об обещании Абэ не размещать базы США при передаче Курил 07:41, Политика Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 07:14, РБК и Barilla Экс-глава СБУ предрек Украине поражение в случае войны с Россией 06:28, Политика «Яндекс.Деньги» начал подключать онлайн-магазины из Южной Кореи 06:15, Технологии и медиа Пропавшими без вести из-за пожаров в Калифорнии объявили сотни человек 06:15, Общество Регистрационный знак автомобиля Цоя продали на торгах за ₽2 млн 05:59, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 05:40, РБК и Мир Генассамблея ООН приняла резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму 05:26, Политика СМИ нашли копии паспортов граждан на общедоступных компьютерах в МФЦ 05:03, Общество Газзаев назвал слабой игру сборной России в матче против Германии 04:56, Общество Шереметьево удвоит тариф для авиакомпаний на взлет и посадку 04:30, Бизнес Сенаторы США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии 04:00, Политика Власти Кувейта запретили «Братьев Карамазовых» 03:55, Общество Прокуратура Турции завершила расследование убийства посла Андрея Карлова 03:19, Политика WSJ узнала о готовности США предъявить обвинения Ассанжу 02:44, Политика МИД Швейцарии открестился от отказа Давоса пригласить Дерипаску и Костина 02:43, Политика Как создаются культовые кинотрюки с автомобилями на льду 02:30, РБК и Toyo Черчесов объяснил разгромное поражение от Германии 02:03, Общество На фоне задержки встречи с Помпео в КНДР испытали новое оружие 01:26, Политика В Совфеде пригрозили «за минуты» закрыть Азовское море украинским судам 01:20, Политика Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от Германии 00:45, Спорт
Газета
Энергетический юань
Газета № 201 (2925) (1611) Финансы, 15 ноя, 18:39
0
Энергетический юань
«РусГидро» провела размещение еврооблигаций, номинированных в китайской валюте
«РусГидро» стала первым с 2014 года российским эмитентом, разместившим бонды в офшорных юанях. Компания заняла 1,5 млрд юаней под 6,125%. В России можно было занять дешевле, но «РусГидро» переплачивает за выход на азиатский рынок
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Энергетическая компания «РусГидро» стала первым российским небанковским заемщиком, разместившим выпуск «димсам-облигаций» — еврооблигаций, номинированных в офшорных китайских юанях (находятся в ​обращении за пределами материковой части Китая). Как говорится в сообщении компании, объем размещения трехлетних евробондов составил 1,5 млрд юаней (14,4 млрд руб.), ставка доходности — 6,125%.

Ранее из российских заемщиков такие еврооблигации размещали только банки — ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и банк «Русский стандарт» (шесть выпусков на общую сумму 6,75 млрд юаней). Последнее размещение «димсам-облигаций» состоялось зимой 2014 года, эмитентом был Газпромбанк. К настоящему времени все они погашены.

Азиатские инвесторы выкупили более чем 82% выпуска евробондов «РусГидро», российские инвесторы — 17% бумаг. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JPMorgan и «ВТБ Капитал». На фонды пришлось 69% выпуска, банки выкупили 31%, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. Он добавил, что в ходе размещения объем книги заявок на пике составил 2,5 млрд юаней, благодаря чему ориентир доходности дважды снижался с первоначальных 6,25% до 6,125–6,15%, а затем до финальных 6,125%.

Обязательства «РусГидро» по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях через валютный своп на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований, что позволит компании исключить валютный риск, отмечается в сообщении компании.

Высокий интерес к сделке показали инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона, приводятся в сообщении слова председателя правления «РусГидро» Николая Шульгинова. «Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем — это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов группы «РусГидро» по развитию энергетики Дальнего Востока России», — отметил он.

Китайский интерес

Выпуск «РусГидро» «димсам-облигаций» стал крупнейшей публичной сделкой заимствования в китайских юанях как среди российских эмитентов, так и среди иностранных, отметил первый вице-президент Газпромбанка (одного из организаторов выпуска) Денис Шулаков, добавив, что считает цену размещения оптимальной в условиях текущей волатильности на финансовых рынках и возросших геополитических рисков. Текущее размещение в юанях и предыдущее размещение евробондов «РусГидро» за рубежом в рублях (в феврале 2018 года) можно расценивать как шаг к выполнению политической задачи по созданию финансовых инструментов, способствующих развитию инвестирования в национальных валютах, сказал он.

По сравнению со стоимостью заимствования на российском рынке «РусГидро» переплатила за свои «димсам-бонды», отмечает гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. Доходность 6,125% в юанях соответствует доходности в рублях на уровне 10,4%, если считать через свопы, говорит он. «РусГидро» могла бы занять в рублях под 8,5–9% (при займе в юанях это соответствует доходности примерно 5%).

Но размещение в офшорных китайских юанях для «РусГидро в первую очередь имиджевая история, отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов. Она хочет «застолбить» дорогу и получать более масштабное финансирование на те проекты, которые реализует на Дальнем Востоке, говорит он. «Для компании в приоритете была не цена, а принципиальный выход на китайский рынок, который уже откроет дорогу другим размещениям по более низким ставкам», — подчеркивает эксперт. Вероятно, компания задаст ориентир для других корпоративных заемщиков — все-таки рынок Китая более емкий и масштабный, чем рублевый, заключает Суверов.

Сейчас среди российских корпоративных заемщиков есть тенденция роста интереса к китайскому долговому рынку, говорит руководитель группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Это связано с антироссийскими санкциями, посылом правительства снижать зависимость от расчетов в долларах и все большей ориентированностью торговли на азиатский рынок, отмечает она. Если еще в 2010 году из всего российского внешнего долга на азиатский рынок приходилось практически 0%, то сейчас эта доля уже 6%, подчеркивает Прохорова. Скачок значительный, но основная причина того, что компании не спешат выходить именно на внутренний рынок Китая, связана со сложностями его регулирования, указывает эксперт АКРА.

Единственной российской компанией, которой удалось выпустить на внутреннем китайском рынке так называемые панда-бонды, является UC Rusal. Компания в 2017 году разместила на Шанхайской фондовой бирже еврооблигации номиналом в 1 млрд юаней.

Новых размещений российских компаний среди азиатских инвесторов можно ожидать в начале следующего года, полагает Андрей Соловьев.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. Крупнейшими акционерами «РусГидро» являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).

Автор: Екатерина Литова.
Теги: «РусГидро» , Газпромбанк , ВТБ , Китай
Материалы по теме
«Интер РАО» опровергла планы выкупа 23,5% своих акций у ФСК и «РусГидро» Бизнес
«РусГидро» разместила евробонды на 20 млрд руб. по ставке 7,4% Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter