Энергетический юань

«РусГидро» провела размещение еврооблигаций, номинированных в китайской валюте

«РусГидро» стала первым с 2014 года российским эмитентом, разместившим бонды в офшорных юанях. Компания заняла 1,5 млрд юаней под 6,125%. В России можно было занять дешевле, но «РусГидро» переплачивает за выход на азиатский рынок

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Энергетическая компания «РусГидро» стала первым российским небанковским заемщиком, разместившим выпуск «димсам-облигаций» — еврооблигаций, номинированных в офшорных китайских юанях (находятся в ​обращении за пределами материковой части Китая). Как говорится в сообщении компании, объем размещения трехлетних евробондов составил 1,5 млрд юаней (14,4 млрд руб.), ставка доходности — 6,125%.

Ранее из российских заемщиков такие еврооблигации размещали только банки — ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и банк «Русский стандарт» (шесть выпусков на общую сумму 6,75 млрд юаней). Последнее размещение «димсам-облигаций» состоялось зимой 2014 года, эмитентом был Газпромбанк. К настоящему времени все они погашены.

Азиатские инвесторы выкупили более чем 82% выпуска евробондов «РусГидро», российские инвесторы — 17% бумаг. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JPMorgan и «ВТБ Капитал». На фонды пришлось 69% выпуска, банки выкупили 31%, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. Он добавил, что в ходе размещения объем книги заявок на пике составил 2,5 млрд юаней, благодаря чему ориентир доходности дважды снижался с первоначальных 6,25% до 6,125–6,15%, а затем до финальных 6,125%.

Обязательства «РусГидро» по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях через валютный своп на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований, что позволит компании исключить валютный риск, отмечается в сообщении компании.

Высокий интерес к сделке показали инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона, приводятся в сообщении слова председателя правления «РусГидро» Николая Шульгинова. «Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем — это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов группы «РусГидро» по развитию энергетики Дальнего Востока России», — отметил он.

Китайский интерес

Выпуск «РусГидро» «димсам-облигаций» стал крупнейшей публичной сделкой заимствования в китайских юанях как среди российских эмитентов, так и среди иностранных, отметил первый вице-президент Газпромбанка (одного из организаторов выпуска) Денис Шулаков, добавив, что считает цену размещения оптимальной в условиях текущей волатильности на финансовых рынках и возросших геополитических рисков. Текущее размещение в юанях и предыдущее размещение евробондов «РусГидро» за рубежом в рублях (в феврале 2018 года) можно расценивать как шаг к выполнению политической задачи по созданию финансовых инструментов, способствующих развитию инвестирования в национальных валютах, сказал он.

По сравнению со стоимостью заимствования на российском рынке «РусГидро» переплатила за свои «димсам-бонды», отмечает гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. Доходность 6,125% в юанях соответствует доходности в рублях на уровне 10,4%, если считать через свопы, говорит он. «РусГидро» могла бы занять в рублях под 8,5–9% (при займе в юанях это соответствует доходности примерно 5%).

Но размещение в офшорных китайских юанях для «РусГидро в первую очередь имиджевая история, отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов. Она хочет «застолбить» дорогу и получать более масштабное финансирование на те проекты, которые реализует на Дальнем Востоке, говорит он. «Для компании в приоритете была не цена, а принципиальный выход на китайский рынок, который уже откроет дорогу другим размещениям по более низким ставкам», — подчеркивает эксперт. Вероятно, компания задаст ориентир для других корпоративных заемщиков — все-таки рынок Китая более емкий и масштабный, чем рублевый, заключает Суверов.

Сейчас среди российских корпоративных заемщиков есть тенденция роста интереса к китайскому долговому рынку, говорит руководитель группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Это связано с антироссийскими санкциями, посылом правительства снижать зависимость от расчетов в долларах и все большей ориентированностью торговли на азиатский рынок, отмечает она. Если еще в 2010 году из всего российского внешнего долга на азиатский рынок приходилось практически 0%, то сейчас эта доля уже 6%, подчеркивает Прохорова. Скачок значительный, но основная причина того, что компании не спешат выходить именно на внутренний рынок Китая, связана со сложностями его регулирования, указывает эксперт АКРА.

Единственной российской компанией, которой удалось выпустить на внутреннем китайском рынке так называемые панда-бонды, является UC Rusal. Компания в 2017 году разместила на Шанхайской фондовой бирже еврооблигации номиналом в 1 млрд юаней.

Новых размещений российских компаний среди азиатских инвесторов можно ожидать в начале следующего года, полагает Андрей Соловьев.