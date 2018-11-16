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Модный приговор Сбербанка
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Газета
Модный приговор Сбербанка
Газета № 201 (2925) (1611) Бизнес, 15 ноя, 17:09
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Модный приговор Сбербанка
Крупнейшая кредитная организация России стала основным владельцем одежной сети Concept Club
Сбербанк получил 51% в Concept Group, развивающей одежные сети Concept Club и Acoola. Доля была обеспечением по кредиту, с обслуживанием которого у компании возникли проблемы. Ранее контролирующим акционером была АФК «Система»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк стал владельцем 51% в кипрской Rangecroft Limited, которая владеет розничными одежными сетями Concept Club и Acoola (холдинг Concept Group, ООО «Концепт груп»). Соответствующие изменения внесены в кипрский реестр 15 октября. До этих изменений контроль был у АФК «Система» Владимира Евтушенкова — теперь она сократила свою долю с 63,28 до 42,88%. Также сократилась доля White Park Holdings Ltd сооснователя группы Ларса Петтерсона — с 12,5 до 6,12%. Из капитала полностью вышла компания Lenox International Holdings Ltd, представлявшая второго основателя, Леонида Ханика, — ей принадлежало 24,22%.

В АФК «Система» РБК подтвердили информацию об изменении состава акционеров. Связаться с Петтерсоном и Хаником не удалось. В Сбербанке от комментариев отказались.

Как Сбербанк попал в одежную розницу, разбирался РБК.

Откуда у Сбербанка возник интерес к одежной рознице

Доли владельцев изменились в рамках урегулирования кредиторской задолженности, пояснил РБК представитель АФК «Система» Сергей Копытов. «В корпорации рады, что в число акционеров вошел такой сильный и технологичный партнер, как Сбербанк», — отметил он.

В начале 2018 года у Сбербанка возникли претензии к ретейлеру, которые были связаны с открытой в 2016 году возобновляемой кредитной линией с лимитом 1,7 млрд руб. на три года. Concept Group перестала обслуживать свои обязательства с февраля 2017 года, что стало предметом иска Сбербанка к Concept Group и совладельцу компании Леониду Ханику, который был поручителем по кредиту.

Ханик, в свою очередь, в мае—июне этого года подал три иска в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области против других совладельцев и топ-менеджеров компании. Один из них, на 285 млн руб., был подан против гендиректора компании Эмина Рустамова в связи с тем, что, по мнению Ханика, во время руководства Рустамова ей были причинены убытки в виде задолженности, которая образовалась из-за неисполнения кредитных обязательств перед Сбербанком. Суд и апелляционная инстанция оставили иск без рассмотрения. Другие иски Ханика были связаны с признанием незаконным решения совета директоров о созыве и проведении заседания 15 мая 2018 года и об истребовании документов — первый иск суд отклонил, во втором иске отказал полностью.

Чем известна и интересна инвесторам Concept Group

Concept Group была основана в 2005 году Леонидом Хаником и его партнером Ларсом Петтерсоном. Компания начинала бизнес с дистрибуции бельевых европейских марок, позже она запустила свою марку женского белья — Infinity Lingerie. В 2014 году 40% сети за 1 млрд руб. приобрела АФК «Система», получив опцион на увеличение доли до контрольной в течение трех лет. Осенью 2015 года открылся первый магазин сети под вывеской Concept Club.

В начале 2017-го корпорация воспользовалась опционом и увеличила пакет до 63,28%. «Система» видит большие возможности по дальнейшему развитию Concept Group, в том числе за счет повышения операционной эффективности и оптимизации бизнес-процессов, на чем компания и сфокусируется в 2017 году», — говорил тогда представитель компании.

Сегодня у компании, по собственным данным, 415 магазинов в России, она управляет розничными сетями Concept Club (женская одежда) и Acoola (детская одежда). Выручка ООО «Концепт груп» в 2017 году выросла на 3%, до 11,218 млрд руб., а чистый убыток сократился в четыре раза, до 249,8 млн.

Concept Group находится в убытках, и у компании существует значительная долговая нагрузка на уровне 2,5 млрд руб., поэтому сейчас стоимость бизнеса фактически отрицательная, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Если рассматривать стоимость сети как актива, то ее можно оценить не более чем в 500 млн руб., отмечает он. По его мнению, имея в собственниках Сбербанк, компания имеет возможность выйти из убытков в первом полугодии 2020 года. Для того чтобы стабилизировать свое финансовое положение, ретейлеру стоит оптимизировать собственные торговые точки — закрыть нерентабельные и большее предпочтение отдать развитию по франшизе, считает эксперт. В предыдущие годы компания активно развивала свои розничные сети, основным фокусом была сеть детской одежды Acoola, что довольно логично, поскольку эта сеть показывала себя более эффективно с точки зрения плотности продаж, считает собеседник РБК. По данным «INFOLine-Аналитики», сейчас Concept Group занимает 0,5% всего российского fashion-рынка.

Насколько перспективен российский одежный ретейл

По данным «РБК Исследования рынков», по итогам 2017 года продажи одежды упали на 1,4% в реальном выражении — до 1,955 трлн руб. Но рост цен — на 4,6% за прошедший год — смог частично компенсировать снижение выручки, отмечают аналитики.

В 2017 году продолжился массовый уход международных брендов: рынок покинули 19 зарубежных ретейлеров, в числе которых Mexx, Accessorize, C&A, Mamas & Papas, Vera Wang и другие (всего закрылось 638 магазинов международных операторов). Российские сети, напротив, усиливают присутствие: отечественные ретейлеры в прошлом году совокупно приросли на 349 точек. На стороне российских сетей слабый рубль и реализация программ по импортозамещению, отечественные игроки более мягко выстраивают ценовую политику, в то время как привязка к курсу валют и отказ от адаптации к российским рыночным реалиям оказывают негативный эффект на деятельность зарубежных сетей, отмечают аналитики. По их мнению, экономичное потребление обеспечивает рост торговых сетей, работающих в более низком ценовом сегменте. Они отмечают, что поведение покупателей стало более рациональным, сократилось число спонтанных покупок, что заставило большинство ретейлеров отказаться от агрессивной экспансии в пользу качественного развития. Вместо увеличения числа торговых точек теперь они уделяют больше внимания повышению качества торговых площадей и открытию новых магазинов на более выгодных условиях в лучших локациях. Согласно прогнозу «РБК Исследования рынков», по итогам 2018 года стоимостный объем российского fashion-рынка сможет показать прирост на 3,8%, до 2,029 трлн руб.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Галина Казакулова.
Теги: АФК «Система» , ретейл , Сбербанк
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