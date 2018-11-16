Франция ищет «Сумму»

Зиявудин Магомедов оказался фигурантом уголовного дела, возбужденного прокуратурой Лиона

Зиявудин Магомедов является фигурантом уголовного дела, расследуемого французской прокуратурой, сообщили источники РБК. В МВД России ранее утверждали, что дело во Франции было возбуждено в отношении бывшей жены бизнесмена

Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Во Франции расследуется дело о преступном сговоре, отмывании денег и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. Об этом РБК рассказали два источника, близких к следствию, не назвав, однако, процессуального статуса Магомедова.

По сведениям собеседников РБК, дело инициировано прокуратурой Лиона. Ожидалось, что ​Магомедов даст по нему показания, однако провести допрос не удалось, из-за того что бизнесмен был задержан, а впоследствии арестован по обвинению в хищениях в России, отметили собеседники РБК. Когда именно было возбуждено дело, они не уточнили.

Адвокат Магомедова Александр Гофштейн заявил РБК, что ему ничего не известно о деле, возбужденном прокуратурой Лиона, и никаких официальных уведомлений от французских властей защита бизнесмена не получала.

Второй защитник Магомедова Виктория Цилюрик отказалась от комментариев.

«Мы читали о налоговых претензиях во французских СМИ весной этого года. И знаем лишь ту информацию, которая была в них опубликована», — заявила РБК представитель группы «Сумма».

В апреле еженедельник L'Express упоминал о том, что Магомедов ​стал объектом расследований прокуратуры Лиона, а также Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin). Издание писало, что внимание Tracfin привлекли подозрительные движения счетов Магомедова. По данным L’Express, российского бизнесмена подозревали в отмывании денег.

Во Франции Зиявудин и Ольга Магомедовы владели земельным участком с тремя домами, писал L’Express. Издание оценивало стоимость их недвижимости во Франции в $20 млн. В конце января недвижимость Магомедова была арестована, утверждал французский еженедельник.

1 ноября на заседании по делу Магомедовых в Тверском суде представитель МВД сообщила, что во Франции было возбуждено уголовное дело в отношении бывшей жены Магомедова: «Получена информация, что в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, имеющей собственность на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами. При этом Ольга Владимировна нигде официально не была трудоустроена», — заявила она.

Но сам Магомедов опроверг эту информацию, уточнив, что дело есть «в отношении компании, которая управляла ее (Ольги. — РБК) активами».

В Федеральной прокуратуре Франции заявили РБК об отсутствии в ее базах информации о деле в отношении Ольги Магомедовой.

Во Франции отмывание денег преследуется по ст. 324 Уголовного кодекса республики. В случае доказательства вины преступнику грозит до пяти лет тюрьмы и €375 тыс. штрафа. В некоторых случаях наказание может быть ужесточено до десяти лет тюрьмы и €700 тыс. штрафа. Более жесткое наказание предусматривается для тех, кто осуществлял преступную деятельность в составе организованной группировки, указывает портал Droit Finances.

Наказание за уход от уплаты налогов преследуется по ст. 1741 Налогового кодекса Франции. Максимальное наказание за это преступление составляет пять лет тюрьмы и €500 тыс. штрафа, отмечается на сайте Минюста республики.

Участие в преступном сговоре преследуется по ст. 450 Уголовного кодекса Франции. Совершение этого преступления карается тюремным сроком от пяти до десяти лет и штрафом от €75 тыс. до €150 тыс. Смягчающим фактором может являться сотрудничество преступника со следствием в целях выявления других членов группы.