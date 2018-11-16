Заморозка вылилась на биржу

«Роснефть» приостановила поставки бензина трейдерам

На фоне подписания с властями соглашений о заморозке цен на бензин «Роснефть» решила «навести порядок» на рынке и даже приостановила поставки топлива на биржу. Глава компании Игорь Сечин обвинил независимые АЗС в завышении цен

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Биржа без «Роснефти»

«Роснефть» — крупнейшая российская нефтяная компания и основной продавец топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) — в четверг, 15 ноября, не продавала на бирже бензин и дизельное топливо. Об этом РБК рассказали несколько трейдеров и владельцев независимых АЗС, которые покупают топливо на бирже.

«Действительно, отгрузок с базисов «Роснефти» (нефтеперерабатывающих заводов и примыкающих к ним железнодорожных станций. — РБК) сегодня не было, спрос на бирже в разы превосходит предложение», — сказал РБК президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. НТС объединяет сети независимых АЗС и трейдеров. Президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга (объединяет трейдеров Петербурга и Ленобласти) Олег Ашихмин также подтвердил, что 15 ноября на бирже и за ее пределами не продавалось топливо «Роснефти». Другие нефтяные компании, например «Газпром нефть», продолжали продавать топливо на бирже, добавил он.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не подтвердил информацию о том, что компания перестала поставлять топливо на биржу в четверг. По его словам, «Роснефть» выполняет обязательства и поставляет 10% производимого топлива на биржу. Но компания не обязана поставлять все 10% от производства в день, подчеркнул он. «И мы не обязаны продавать топливо тем, кто его просто перепродает», — добавил он. «Сегодня желания торговать на бирже у нас нет, завтра может не быть, а потом появится», — подчеркнул Леонтьев.

Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Согласно постановлению правительства от 11 октября 2012 года, продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца. «Продавец распределяет годовые объемы реализации нефти и (или) нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду соответствующего биржевого товара, реализуемого им и (или) его агентом на биржевых торгах, по месяцам календарного года <...>, равномерно по дням и торговым сессиям в соответствующем месяце», — говорится в постановлении.

«Роснефть» является ключевым продавцом на СПбМТСБ, на ее долю приходится почти 40% объема предложения топлива. Другие нефтяные компании, включая ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», 15 ноября продолжали продавать топливо на бирже, рассказали собеседники РБК. Общие объемы продаж топлива за торговый день 15 ноября (закончились в 13:00 мск) упали, следует из данных торгов: в четверг было продано на бирже ​3,8 тыс. т бензина АИ-95, что в два раза меньше, чем накануне (6,9 тыс. т). Продажи бензина Аи-92 снизились незначительно — 13,8 тыс. т против 14,6 тыс. т, а торги зимним дизтопливом даже выросли с 8,9 тыс. до 10 тыс. т. Исторически «Роснефть» начинает торги на СПбМТСБ в числе первых, ее сделки являются ориентиром для всех участников, отметил источник «Интерфакса».

«ЛУКОЙЛ перевыполняет обязательства по поставкам моторных топлив на биржу СПбМТСБ, поставляя свыше 10% от объемов производства бензина и более 5% — дизельного топлива относительно планов производства на НПЗ компании в ноябре 2018 года. Розничные продажи в текущем месяце на 10,8% выше объема за тот же период 2017 года», — сказал РБК представитель ЛУКОЙЛа. Кроме того, ЛУКОЙЛ наращивает поставки по каналу мелкооптовых продаж, выполняя обязательства по соглашению, заключенному Минэнерго и ФАС России с нефтяными компаниями. Пресс-служба «Газпром нефти» не ответила на запрос РБК.

«Навести порядок»

Представитель «Роснефти» сказал РБК, что решений полностью уйти с биржи не принималось. «Компания хотела бы торговать на бирже, а не на квазибирже, где большинство сделок договорные. Мы хотим добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования», — пояснил Леонтьев. По его мнению, необходимо «навести порядок» с игроками на бирже, потому что они формируют цену, закупая огромные объемы топлива. «Потом они или их подельники начинают на нас жаловаться, что их не устраивают цены. Почему розничные независимые сети покупают в пять раз больше объемов топлива, чем объемы их АЗС? Они перекупщики!» — заключил представитель «Роснефти». «Наше требование — разобраться с независимыми сетями АЗС, которые могут представлять собой структуры с огромным количеством посредников, которые манипулируют рынком. И кроме того, проверить качество и количество заливаемого в бак независимыми заправками топлива», — добавил он.​

Накануне, 14 ноября, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в монополизме в отдельных регионах страны. «У нас сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости. И даже вертикально интегрированные компании, в соответствии с антимонопольным законодательством, вынуждены подстраиваться», — заявил он в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Он привел в качестве примера сеть АЗС «Октант», работающую в Уссурийске. «Вот, например, в Приморском крае есть огромная компания, которая называется «Октан» («Октант». — РБК). У нее формально с десяток заправок, и владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе», — заключил он.

Чуть ранее Сечин сказал, что в мировой практике «все независимые сети существуют только при нефтепереработке». «Кто хочет работать независимо — может работать, но при этом должен поднимать и увеличивать объем дополнительных услуг, на этом зарабатывать», — цитирует его ТАСС.

По мнению Баженова из НТС, пока рано делать однозначные выводы из действий «Роснефти» на бирже — один день вряд ли что-то решает. «Возможно, это какой-то технический сбой, а возможно, ультимативные действия, направленные на сопротивление решению по заморозке оптовых цен», — предположил он. Гендиректор трейдера «Солид — товарные рынки» Илья Мороз заявил, что действия «Роснефти» похожи на «сознательное манипулирование».

«Надзорные функции регулятора топливного рынка исполняет ФАС, правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике», — заявил РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже, сказал Джус. Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах, добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Что будет с независимыми АЗС

7–10 ноября десять крупнейших нефтяных компаний, включая «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Сургутнетфегаз», подписали соглашение с правительством о стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, которое предполагает заморозку цен на бензин и дизтопливо на АЗС и в опте на уровне начала июня до конца 2018 года. А Федеральная антимонопольная служба и Федеральная налоговая служба должны провести внеплановые проверки деятельности владельцев независимых сетей АЗС (в отличие от крупных нефтяных холдингов у них нет ни НПЗ, ни добывающих месторождений). Им следует обратить «особое внимание», если на таких АЗС цены более чем на 4% превышают установленный уровень. Тщательный анализ деятельности независимых АЗС был одним из требований «Роснефти» накануне достижения соглашений с правительством.

Но другие крупные компании вряд ли будут участвовать в этом противостоянии «Роснефти» с независимым игроками, сказал РБК источник, близкий к одному из крупных нефтяных холдингов. Этот холдинг не планирует приостанавливать поставки топлива на биржу, а вне биржи будет продавать топливо конкурентам, но по остаточному принципу, после наполнения собственных АЗС, сказал он. По его мнению, цель «Роснефти» — «поглощение независимых сетей, интересных с точки зрения бизнеса». «Продажа топлива на АЗС в текущих условиях для нас неприбыльна, поэтому не видим смысла расширяться за счет поглощения независимых игроков. Они не мешают нам работать», — добавил он. «Нам неинтересны заправки с низким проливом, держать их нерентабельно, поэтому расширяться за счет покупки независимых сетей просто ради сокращения числа участников рынка смысла нет», — добавил источник в еще одной крупной нефтяной компании. Впрочем, близкий к «Роснефти» источник также утверждает, что у нее нет задачи скупить независимые АЗС. «В нынешних условиях розница никому не нужна, но и избавиться от этого сегмента бизнеса нельзя из-за социальных обязательств», — сказал он.

Аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук считает, что соглашение с правительством о заморозке цен на топливо уже негативно сказывается на рентабельности всех АЗС внутреннего рынка — и независимых сетей, и заправок крупных нефтяных компаний. У некоторых сетей уже сейчас убытки, им грозит банкротство, предупреждает он. «Уход с рынка множества независимых сетей АЗС приведет к снижению конкуренции, а это всегда сказывается на росте цены топлива для конечного потребителя», — полагает он. Сейчас на независимые сети приходится около 60% всех заправок в стране, но при этом на них заправляется лишь 20–30% всего топлива.

«Действительно, к некоторым независимым АЗС есть претензии по качеству топлива, кто-то из них завышает цены. Сейчас государству придется проверять множество сетей, а если бы заправки были сосредоточены в руках нескольких владельцев НПЗ, спрашивать с них было бы легче», — указывает глава Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. Если в результате этих проверок большинство независимых уйдут с рынка, а доля крупных холдингов на рынке вырастет, есть риск роста цен на АЗС. Но Козак ранее обещал не допустить скачка цен на заправках.