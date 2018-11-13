Фискальная нагрузка возложена на правительство

Четыре вопроса о налогах и сборах в регионах

Фискальная и квазифискальная нагрузка на население в регионах растет, обратил внимание президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он поручил Дмитрию Медведеву проверить, «что в реальной жизни там происходит»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проверить рост ​фискальной нагрузки и обязательных платежей в регионах. Такое поручение он дал Медведеву на совещании с членами правительства в «Ново-Огарево».​

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», — заявил Путин. «Дмитрий Анатольевич, посмотрите [...] с коллегами», — добавил он, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Что такое фискальная нагрузка?

В российских реалиях к фискальным платежам относятся прежде всего налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования). При этом социальные взносы за работников формально уплачивают работодатели, но фактически эти взносы (в сумме 30% от зарплат), как и НДФЛ в размере 13%, определяют конечный уровень зарплат.

Минфин рассчитывает фискальную нагрузку в целом на экономику (бизнес и население) как сумму всех поступлений налогов и обязательных неналоговых платежей в бюджетную систему в процентах от ВВП. В 2017 году этот показатель составил 31,08%, увеличившись с 29,20% ВВП в 2016 году.

Хотя в целом в России «не такая уж огромная налоговая нагрузка», население платит «фактически больше 50% со своей зарплаты», рассуждает директор Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в указанные 50% входят 13% НДФЛ, 30% — взносы в социальные фонды, 4% — «инфляционный налог» и 3–5% — «коррупционный налог».

Что имеется в виду под квазифискальными платежами?

Определения этого понятия нет, и неизвестно в точности, что имел в виду президент. Финансово-экономический блок правительства и экспертное сообщество до сих пор ведут дискуссию о том, что считать «неналоговыми платежами».

С точки зрения оценки финансовой нагрузки на граждан имеет смысл использовать понятие «обязательные платежи» по методологии Росстата. Именно это понятие позволяет оценивать реальные располагаемые доходы граждан — то, что остается у населения на руках после уплаты всех обязательных платежей с учетом инфляции.

Росстат включает в обязательные платежи:

налоги (такие как НДФЛ и налоги на имущество физлиц — на жилье, землю и транспорт);

(такие как НДФЛ и налоги на имущество физлиц — на жилье, землю и транспорт); взносы и сборы (страховые взносы во внебюджетные фонды, ОСАГО);

(страховые взносы во внебюджетные фонды, ОСАГО); проценты по кредитам;

штрафы (например, штрафы за нарушение правил дорожного движения).

По данным Росстата (за 2016 год), в структуре обязательных платежей около 58% приходится на налоги и сборы и около 30% — на проценты за предоставленные кредиты (только в 2016 году россияне выплатили 1,77 трлн руб. за пользование кредитами).

Аналогично тому как ФНС рассчитывает фискальную нагрузку на бизнес как отношение уплаченных налогов и сборов к выручке компании, фискальной/квазифискальной нагрузкой на население можно считать долю денежных доходов населения, направляемую на уплату обязательных платежей и взносов. По данным Росстата, эта доля растет с 2015 года, когда она составляла 10,9%, и по итогам 2017 года достигла 11,8%. Но у Росстата нет оперативных данных по 2018 году.

Что еще можно включать в квазифискальную нагрузку?

Например, платежи за жилищно-коммунальные услуги, включая взносы за капремонт (поскольку они вменяются государством). По данным Росстата, 10,7% потребительских расходов российских домохозяйств идут на оплату жилищных услуг, воды, электричества, газа.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

С другой стороны, можно учитывать непрямые налоги. Так, например, акцизы на бензин включаются в конечную цену и переносятся на потребителя. Бремя уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), который с 2019 года повышается до 20%, тоже несет потребитель. Как заявил в конце октября председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, повышение ставки НДС означает «увеличение расходов каждого платежеспособного гражданина в среднем на 5183 руб. в год». «Без повышения НДС рост реальной заработной платы составил бы 2,3%; по планам правительства — 1,1%. То есть повышение НДС отберет больше половины роста реальных доходов у населения», — сказал Шмаков.

Растет ли нагрузка?

«Исходя из принимаемых мер по повышению доходов федерального бюджета, можно увидеть, что налоговая нагрузка на бизнес и население в следующем бюджетном цикле будет возрастать как за счет роста ставок отдельных налогов и неналоговых (квазифискальных) платежей, так и за счет ужесточения налогового администрирования», — утверждают эксперты Российского экономического университета имени Плеханова (.pdf).

Рост фискальной нагрузки на население ощущается «во всех регионах и городах», заявил РБК Михаил Шмаков. В качестве примеров он перечислил:

повышение штрафов;

цены на бензин;

налоги на собственников исходя из кадастровой стоимости жилья и земельных участков.

«В последнее время растут различные обязательные выплаты, неоправданно повышаются штрафы, в том числе за нарушение ПДД, цены на бензин, налоги по кадастровой стоимости на земельные участки и недвижимость. И это на фоне роста цен в магазинах в связи с инфляцией. Все это болезненно воспринимается людьми», — отметил Михаил Шмаков.

В качестве примера квазифискальной нагрузки Шмаков привел исполнительский сбор 7% за взыскание штрафов за нарушение ПДД судебными приставами. Информацию об этом председатель ФНПР передал президенту на встрече 9 ноября. После проверки в регионах, по его мнению, должны быть приняты «решения, которые бы остановили неконтролируемый рост этой нагрузки, а где-то и вызвали снижение».

Население почувствовало определенный рост расходов на уплату налога на имущество с момента перехода на оценку налога по кадастровой стоимости, сказал РБК директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин. «Если говорить о косвенных налогах: НДС с 1 января вырастет с 18 до 20% по всем категориям товаров, работ и услуг, за исключением ограниченного списка [товаров и услуг], которые подпадают под 10%», — напомнил Никитин. По его словам, граждане воспринимают приблизительно как одно и то же и плату за ЖКХ, и налоги на имущество, и все налоги в целом, поэтому увеличение квартплаты и расходов на электроэнергию может восприниматься гражданами как увеличение фискальной нагрузки.