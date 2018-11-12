Полковник больше не напишет

Четыре вопроса о последствиях российско-австрийского шпионского скандала

Австрийские власти заподозрили полковника в отставке в передаче информации Москве. Из-за инцидента глава МИДа Карин Кнайсль отменила визит в Россию, эксперты допускают ухудшение отношений с Евросоюзом

Карин Кнайсль и Владимир Путин (справа) (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

В чем подозревают Россию?

В пятницу, 9 ноября, стало известно о раскрытии в Австрии предполагаемого агента российских спецслужб — офицера австрийской армии, который в течение последних 20 лет передавал информацию Москве. Об этом утром в пятницу написала газета Krone Zeitung. Информацию изданию подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Австрии.

В 11:00 мск ситуацию вокруг шпионского скандала прокомментировал канцлер Австрии Себастьян Курц. «Сейчас мы требуем от российской стороны прозрачной информации», — привела его слова Reuters. Курц не назвал имя шпиона, но уточнил, что это полковник, который начал работать на Москву в 1990-х годах. Он добавил, что подобные случаи не улучшат отношений между Россией и Евросоюзом, и назвал шпионаж в европейских странах «недопустимым».

Чем занимался австрийский «шпион»?

По данным Krone Zeitung, подозреваемый в шпионаже в интересах России был полковником и занимал «незаметный пост» в штабе австрийской армии. Он «действовал очень профессионально» и получил за свою работу €300 тыс., отмечает издание. По информации Krone Zeitung, каждые две недели предполагаемый шпион встречался со своим российским куратором «Юрием» и получал от него задания. Добытые сведения полковник передавал или с помощью зашифрованных писем, ​или посредством спутниковой связи. В результате работы «крота» Россия могла получить информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах и характеристиках высокопоставленных офицеров армии, написало австрийское издание.

​В статье также говорится, что российские кураторы полковника получили информацию о его возможном разоблачении и приказали ему уничтожить все компрометирующие материалы. Австрийская контрразведка вовремя вмешалась и не дала ему это сделать, заполучив ценные улики, в том числе ноутбук подозреваемого, уточнила газета.

Ему вменяют статью о разглашении гостайны, по которой может грозить до десяти лет лишения свободы, заявили в прокуратуре Зальцбурга.

Вербовка офицеров — обычная практика для государств, которые враждуют между собой, отметил редактор отдела обороны журнала The Economist Шашанк Джоши, «ничего шокирующего или удивительного в этом нет». Хотя Австрия и не является членом НАТО, она участвует в других международных институтах, в частности в ЕС, а потому представляет для России потенциальный интерес, пояснил Джоши в разговоре с РБК.

Почему эпизод получил резонанс?

Австрия — один из главных союзников России в Европейском союзе. Россия стала первой страной за пределами ЕС, которую Себастьян Курц посетил после получения поста канцлера осенью 2017 года. В ответ на визит Курца в Россию в феврале 2018 года российский лидер Владимир Путин провел встречу с Курцем в июне. Это стало первой рабочей поездкой Путина после победы на президентских выборах в марте 2018 года.

Себастьян Курц (Фото: Valdrin Xhemaj / EPA / ТАСС)

После этого Путин и Курц встречались в августе на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, вышедшей замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. После церемонии лидеры провели краткую встречу в аэропорту города Грац, сообщали СМИ. Австрия также стала одной из немногих западных стран, принявших решение не высылать российских дипломатов после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Страны Запада подозревают, что за отравлением Скрипалей стоит Москва.

В случае со шпионским скандалом власти Австрии подвергаются прессингу, чтобы продемонстрировать жесткость в отношении России, считает Штефан Майстер из Германского общества внешней политики. Как пояснил эксперт, сообщения о причастности россиян к шпионажу в Австрии следует рассматривать в контексте других инцидентов, в которых обвиняют Москву. Речь идет об отравлении Скрипалей и попытке взлома сети базирующейся в Нидерландах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). За обоими преступлениями, считают на Западе, стоят сотрудники Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). «В ЕС Австрию считают уязвимой из-за ее политической близости к России. Поэтому если бы Австрия не стала адекватно реагировать на выявление шпиона, это могло подтвердить опасения тех, кто настаивает на жестком подходе к Москве», — сказал Майстер РБК. «Австрия считает важной задачу укрепления своей репутации в глазах партнеров по ЕС», — добавил аналитик.

Шпионский скандал произошел на фоне попыток Великобритании ввести санкции против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба. Великобритания надеется заручиться поддержкой в вопросе введения новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных сотрудников ведомства, говорилось в статье The Times от 9 ноября. В сентябре этого года премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Британия намерена​ препятствовать работе российских спецслужб. «Мы углубляем наше понимание того, чем ГРУ занимается в [европейских] странах, и раскрываем информацию об их работе и их методы и делимся этими данными с союзниками», — заявила тогда Мэй. В статье Krone Zeitung упоминается, что информацию о «кроте» австрийцы получили от «дружественной спецслужбы», но какой именно, не указано. Австрийская газета Der Standard сообщила, что сведения могла передать немецкая разведка.

Британия ведет информационную кампанию в отношении российских спецслужб, уверен Джоши. При этом за передачей информации об австрийском офицере могли стоять спецслужбы различных государств, допустил он. По словам Джоши, за разведывательной деятельностью России внимательно следят и другие государства, включая страны Прибалтики. «Не стоит забывать и о том, что информацию о вмешательстве в президентские выборы США 2016 года Вашингтону передали в том числе такие страны, как Нидерланды и Эстония», — напомнил он.

Как шпионский скандал скажется на российско-австрийских отношениях?

Из-за шпионской истории глава австрийского МИДа Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию, заявил Курц. 2–3 декабря Кнайсль должна была посетить Москву и обсудить создание австрийско-российского форума общественности «Сочинский диалог». ​Впрочем, как отметил Курц, на данный момент Вена не рассматривает применение в отношении России каких-либо санкционных мер.

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров сказал, что был «неприятно удивлен», когда узнал об австрийском инциденте. «Испокон веков было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», — сказал он на пресс-конференции с журналистами в пятницу. Поведение Австрии Лавров назвал «мегафонной дипломатией».

Шпионский скандал вряд ли нанесет долгосрочный ущерб российско-австрийским связям, считает Майстер. «Австрийцы не заинтересованы в ухудшении отношений с Москвой, особенно учитывая, что значительная часть австрийского бизнеса имеет дела в России», — отметил эксперт. В то же время обвинения против России ухудшат ее отношения с Евросоюзом. Многое будет зависеть от того, удастся ли Австрии и ее партнерам по ЕС найти другие подтверждения шпионской деятельности в стране, сказал Джоши. «Полагаю, что эпизод с австрийским шпионом будет сглажен, но ситуация может измениться, если активность Москвы в стране носила более масштабный характер», — отметил он.

Летом пострадали связи России с ее другим союзником в ЕС — Грецией, которая, как и Австрия, не стала высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Однако премьер-министр Алексис Ципрас занял жесткую позицию. В июле Греция выдворила из страны двух российских дипломатов и запретила въезд еще двум российским гражданам. Афины обвинили россиян в подкупе чиновников и попытках оказать поддержку противникам референдума о смене названия Македонии, что позволило стране претендовать на членство в НАТО и ЕС. Информацию о предполагаемом вмешательстве России в политические процессы на Южных Балканах Афинам передала американская разведка, писала The New York Times. Москва все обвинения отрицала.