Торг здесь уместен

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Газета № 194 (2918) (0711) Технологии и медиа, 07:00
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В ЕАЭС предложили легализовать онлайн-продажу алкоголя и лекарств
В 2019 году в ЕАЭС могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, лекарствами, табаком и ювелирными изделиями. В России легализовать их продажу через интернет пока не удалось, даже несмотря на потенциал рынка в миллиарды рублей
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Онлайн-продажи алкоголя, лекарств, табака и ювелирных изделий могут разрешить на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) уже в 2019 году. Такое предложение есть в проекте «дорожной карты» по развитию цифровой торговли в странах ЕАЭС на 2019–2020 годы (есть у РБК). Как пояснил представитель пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК; регулирует деятельность ​ЕАЭС), на данном этапе работы над «картой» собираются мнения представителей бизнеса о проблемах, мешающих развитию субъектов цифровой торговли, повышению их присутствия на рынке стран ЕАЭС и выходу на глобальные рынки.

​В пятницу, 2 ноября, на заседании экспертной площадки по цифровой торговле ЕАЭС обсуждались предложения по развитию онлайн-ретейла (список рекомендаций также есть у РБК) — на их основании и будут вноситься изменения в проект «дорожной карты».

Инициатор проекта

Авторами рекомендаций являются члены ЕЭК — чиновники различных структур комиссии (например, от России это министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина). Свои предложения и рекомендации также направляли представители электронных торговых площадок и ассоциаций, секторов b2b и b2c, производители товаров, провайдеры логистических и платежных услуг. «Предложение о расширении цифровой торговли отдельными товарами было выдвинуто бизнесом», — уточнил РБК представитель пресс-службы ЕЭК, добавив, что работа над «дорожной картой» не завершена и на экспертных площадках обсуждаются пока только отдельные предложения.​

Предпосылки

Как следует из документа с рекомендациями, объем продаж через иностранные торговые площадки на территории ЕАЭС растет в среднем на 30% в год, но при этом в государствах — членах союза действуют ограничительные практики, не позволяющие локальным игрокам получить максимальные преимущества от участия в цифровой торговле. В частности, на территории стран союза действует прямой запрет на оборот ряда товаров: алкогольной продукции, табачных изделий, лекарственных препаратов, ювелирных изделий. Но запреты на онлайн-торговлю этими товарами «оказались малоэффективными, данные товары продаются через интернет в обход действующего законодательства», отмечается в документе. «В результате добросовестные продавцы теряют важнейший канал сбыта, <...> потребитель может получить товар, не соответствующий требованиям безопасности, а бюджеты стран теряют доходы», — говорится в нем.

Авторы рекомендаций предлагают не запрещать торговлю алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирной продукцией, а ввести лицензионные правила и установить требования к организациям, торгующим этими товарами через интернет. «Например, возможна реализация запрещенных на данный момент товаров только через специализированные веб-сайты. Кроме того, можно разрешить доставку спорных товаров, например термофильных препаратов (требуют особого температурного режима при хранении. — РБК), или дорогостоящих ювелирных изделий только специализированным логистическим операторам, имеющим определенную лицензию и необходимые технические средства для перевозки», — прописано в документе.

Последствия

Как рассчитывают авторы рекомендаций, легализация онлайн-торговли алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирной продукцией поможет сократить долю контрафакта, повысить качество товаров, которые поступают покупателю, а также повысить конкурентоспособность и доходы добросовестных продавцов.

Кто выигрывает в случае реализации проекта

«Отмена ограничений на электронную торговлю лекарствами, алкоголем, табаком и ювелирными изделиями приведет к тому, что конкуренция (а рынок электронной коммерции — это всегда высококонкурентная среда) стимулирует продавцов делать покупателям более выгодные предложения. Значит, не исключено, что цены на эти категории товаров могут снизиться», — считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Если ограничения на онлайн-продажи для указанных категорий товаров снимут, это позволит значительно увеличить объем российского рынка интернет-ретейла. По оценке АКИТ, рынок ювелирной онлайн-торговли, который сейчас составляет 4,6 млрд руб., может вырасти в три раза в течение года за счет того, что к торговле присоединятся крупные площадки («Яндекс» и Ozon, например). «Объем легального рынка лекарственных препаратов (когда покупатель забирает заказ и оплачивает его в аптеке) составляет 14 млрд руб., нелегального — 35 млрд руб. То есть прогнозируем рост минимум в 3,5 раза. Объем рынка онлайн-торговли алкогольной продукции сейчас полностью нелегальный и составляет около 1,7 млрд руб., однако из-за того, что в России в 2019 году будет легализована только продажа пива и отдельных категорий вин, рост будет незначительным», — считает Соколов. Оценить объем онлайн-рынка табачной продукции он затрудняется.

По итогам 2017 года рынок онлайн-торговли в России составил 1,04 трлн руб., оценивала АКИТ.

Вероятность реализации проекта

«После того как ЕЭК согласует финальный вариант «дорожной карты», документ должны направить в правительства стран — участниц союза. А затем, в январе 2019 года, должно состояться заседание Евразийского межправительственного совета, на котором «дорожную карту» утвердят окончательно», — поясняет Соколов, добавляя, что единые правила онлайн-торговли позволят странам — членам союза нарастить потребительскую базу.

Однако он считает, что из всех предложений в итоговый вариант «дорожной карты» не войдут предложения о снятии запрета на онлайн-торговлю табаком, так как эта тема напрямую связана со здоровьем потребителей.

«Мы с осторожностью относимся к данному предложению, поскольку, прежде чем разрешить онлайн-продажи табачной продукции, следует решить ряд важнейших вопросов. Во-первых, разработать эффективный механизм верификации возраста покупателей на территории ЕАЭС, чтобы исключить продажу сигарет несовершеннолетним. Во-вторых, исключить возможность развития продаж нелегальной табачной продукции в условиях большой разницы акцизных ставок на сигареты в странах союза. Решение этой проблемы мы видим в первую очередь в гармонизации акцизных ставок», — сказал директор по корпоративным и юридическим вопросам «Imperial Tobacco Россия и Центральная Азия» Георгий Соустин.

По оценке директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, сегодня в России в общем объеме интернет-торговли продажи алкоголя составляют не более 15 млрд в рублевом выражении, а около 80% продающейся в интернете алкогольной продукции — поддельная. По мнению эксперта, потенциальный объем рынка интернет-торговли для алкогольной продукции невелик, он больше ориентирован на обеспеченных покупателей среднего класса и выше, поскольку с учетом доставки покупать дешевую продукцию в интернете будет невыгодно. Продажа алкоголя в интернете поможет и развитию продовольственного ретейла: после легализации продаж около 60% заказов в продуктовых онлайн-магазинах будет включать в себя алкогольную продукцию, что может увеличить средний чек минимум в 1,5 раза, считает он. В перспективе двух-трех лет после легализации объем рынка может вырасти с 15 млрд до 50 млрд руб., что также спровоцирует рост интернет-торговли на 100 млрд руб. за счет роста продуктовой составляющей заказов, заключил он.

Как в России пытаются легализовать онлайн-продажу различных товаров

В России легализация продажи онлайн алкоголя, табака и лекарств обсуждается несколько лет. В начале года Минфин представил законопроект, согласно которому алкоголь в интернете можно будет продавать уже с 2019 года, но сначала разрешение будет касаться вин и шампанского с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения, а также пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Законопроект несколько раз переписывался, в разных версиях предлагалось начать продажи с разных видов алкогольной продукции, сначала в перечне были только пиво и вино, потом появились сидр и пивные напитки, также обсуждалась возможность продажи крепкого спиртного. В результате было принято решение, что на первом этапе право продавать алкоголь в интернете получат производители спиртного и оптовые компании, в то время как розница получит это право только с 2022 года. Однако поправки не утверждены до сих пор.

В октябре 2017 года правительство одобрило законопроект Минздрава, который разрешил бы дистанционную продажу лекарств. В декабре того же года документ прошел первое чтение в Госдуме, и на этом его рассмотрение прекратилось. Сейчас сайты, содержащие информацию о торговле лекарственными препаратами онлайн, должны блокироваться на территории страны. В октябре этого года интернет-ретейлер Ozon стал предлагать на своем сайте лекарственные препараты и осуществлял их доставку покупателям по договору поручительства. В пресс-службе компании поясняли, что таким образом ретейлер начал тестировать спрос на лекарственные препараты, готовясь к моменту, когда продажа через интернет будет разрешена законодательством. Однако Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), куда входят такие аптечные сети, как «Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм», попросил Роскомнадзор заблокировать Ozon.ru.

В октябре этого года стало известно, что Минэкономразвития согласовало законопроект, легализующий продажи ювелирных изделий с другими ведомствами и в ближайшее время его могут направить в правительство. Сегодня в законах, регулирующих продажу ювелирных изделий в интернете, существуют разногласия, поэтому некоторые ретейлеры давно торгуют ювелирной продукцией в интернете (например, компания «Адамас»).

Авторы: Александра Посыпкина, Ольга Дубравицкая.
Теги: онлайн-торговля алкоголем , ЕЭК , регулирование , лекарства
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