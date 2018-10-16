ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Премия РБК 2018
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,09 65,08 EUR Нал. 76,48 75,40 USD Бирж. 65,56 -0,09 EUR Бирж. 75,99 -0,01 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6790,50 -135,34 IMOEX 2388,19 -0,04% RTSI 1147,73 +0,09% Brent 80,19 -0,17% DJIA 25250,55 -0,35% Nasdaq 7430,74 -0,89%
Интернет готовят к лечению
Лента новостей
Сила духов: тест-драйв Skoda Kodiaq российской сборки 10:45, Авто Осужденного за избиение DJ Smash исключили из «Единой России» 10:42, Общество СК завел три новых дела об обстрелах украинских военных в Донбассе 10:31, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 10:29, РБК и FW Raiffeisen В ЦИАМ сообщили о работах по переделке двигателя «Кортежа» в авиационный 10:26, Технологии и медиа Экологические пробы с мест падения обломков «Союза» сочли нормальными 10:22, Общество Рубль в «зоне комфорта»: почему фондовые рынки продолжает лихорадить 10:10, Quote Фургал ввел экзамены для кандидатов в правительство Хабаровского края 10:09, Политика Какие крупные интернет-сервисы не справились с развитием и закрылись 10:08, Pink Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 10:07, РБК и Сбербанк В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4 09:49, Общество Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета 09:47, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 09:46, РБК и Schneider Electric Кабмин внесет в Госдуму проект усиления контроля за тратой маткапитала 09:43, Политика Минздрав рассказал о новых мерах по борьбе с курением 09:41, Общество Россияне назвали лучшие города для карьеры 09:29, Общество Аутлет расправил плечи: как делать бизнес на стоках 09:28, Потребрынок  Во всех городах Свердловской области проверят системы оповещения о ЧС 09:25, Общество Счетная палата нашла избыток иностранцев в проекте «Роснефти» и Exxon 09:19, Бизнес «Ведомости» узнали о скором запуске блокчейн-платформы Telegram 09:17, Технологии и медиа Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты 09:11, Общество Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 09:10, РБК и Lenovo ОНФ назвал самые частые виды мошенничества с материнским капиталом 09:00, Политика Украинские военные провели учебный бой между Су-27 и F-15 08:50, Политика Альтернатива квартире: где в Москве можно купить частный дом 08:37, РБК и Элитная недвижимость В Саудовской Аравии при крушении истребителя погибли два пилота 08:32, Общество Apple вложила $1 млрд в съемки фильмов: почему за год не вышел ни один 08:13, Quote Кеес ван Риел — РБК: «У компаний уже не получается лгать людям» 08:00, Бизнес
Интернет готовят к лечению
Газета № 179 (2903) (1610) Бизнес, 15 окт, 21:48
0
Интернет готовят к лечению
В Думе предложили ужесточить регулирование онлайн-рынка медикаментов
Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказание за продажу фальшивых лекарств в интернете. Они ссылаются на общемировой тренд: торговля переходит в онлайн. В Рунете пока запрещен любой оборот лекарств, но рынок готовится к легализации
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесли два законопроекта, которые ужесточают оборот фальшивых и незарегистрированных лекарственных средств в интернете. Они предлагают внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

  • Вид юридической ответственности будет зависеть от стоимости лекарственных средств, введенных правонарушителем в оборот: сумма меньше 100 тыс. руб. будет считаться административным правонарушением, а большая предполагает уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде 12 лет лишения свободы.
  • Административная ответственность выражается в штрафе, который разнится для физических, должностных, юридических лиц и ИП. Максимальное наказание предусмотрено для юрлиц — штраф до 5 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
  • В пояснительной записке к законопроекту депутаты объяснили (*.pdf) необходимость внесения поправок тем, что реализация фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и медизделий переходит в интернет и этот тренд носит «общемировой характер».
  • В документе приводятся результаты мониторинга, согласно которому правоохранительные органы выявили около 700 интернет-ресурсов, включая сайты с бесплатными объявлениями и социальные сети, которые предлагали такие товары.​

Недоступные онлайн

Впрочем, «общемировой» тренд, выявленный депутатами, Россию пока не затронул. Полноценную продажу как рецептурных, так и безрецептурных лекарств, разрешенных к продаже в офлайновых аптеках, осуществлять через интернет нельзя — их дистанционная оплата и доставка запрещены законом «Об обращении лекарственных средств». Законно можно только сделать предзаказ на лекарства онлайн.

Яровая предложила сажать на 12 лет за онлайн-продажу фальшивых лекарств
Политика

Попытки снять этот запрет предпринимаются уже три года — в частности, Минздрав начал работу над необходимыми поправками ​в законодательство, после того как соответствующая инициатива была предложена Институтом развития интернета. Правительство одобрило законопроект о дистанционной продаже лекарств уже в октябре 2017 года, а 13 декабря Госдума приняла его в первом чтении. Но с тех пор подвижек не было. Ускорить процесс попросила Ассоциация компаний интернет-торговли, которая обратилась в комитет по экономической политике Госдумы и попросила организовать обсуждение законопроектов, которые разрешат дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами, а также алкоголем, сообщил в понедельник, 15 октября, «Коммерсантъ». В своем письме ассоциация отмечает, что работа над законопроектом, принятом в первом чтении уже почти год назад, на протяжении этого периода не ведется, несмотря на постоянный спрос на лекарства в интернете.

Кто пострадал за онлайн-продажу лекарств

  • Сайты, содержащие информацию о торговле дистанционным способом лекарственными препаратами, в том числе легальными, вносятся в Реестр запрещенной информации Роскомнадзором.
  • Это происходит на основании судебных решений о признании такой информации запрещенной на территории России. По информации надзорной службы, за все время ведения Единого реестра в Роскомнадзор поступило около 1200 таких судебных решений.
  • В результате был ограничен доступ более чем к 100 интернет-ресурсам на территории России и еще с более чем 1100 интернет-ресурсов запрещенная информация была удалена.
  • В 2015 году на основании судебных решений Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайты 17 аптечных сетей, в частности в него попала одна из крупнейших сетей по объему выручки — «Ригла». Претензии к аптечным ретейлерам возникли в связи с размещением информации о дистанционной продаже лекарств.
  • Надзорная служба направила внесенным в реестр компаниям уведомления, что необходимо ограничить доступ к информации самостоятельно или в противном случае они будут заблокированы операторами связи.

Нелегальные попытки

Несмотря на запрет, продавать лекарственные препараты онлайн готовы почти все крупнейшие интернет-ретейлеры. На прошлой неделе у маркетплейса «Беру» «Яндекса» и Сбербанка появился раздел «Здоровье», в котором можно заказать лекарства, однако забрать их пока можно только в партнерской аптеке «ЗдравСити».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На той же неделе профильное издание «Фармацевтический вестник» обратило внимание на то, что интернет-ретейлер Ozon начал тестировать продажу лекарственных препаратов через интернет. На своем сайте ретейлер предлагает оплатить заказ онлайн и получить доставку на дом с курьером. Корреспонденту РБК удалось совершить заказ на сайте, оплатить его банковской картой, получить подтверждение и кассовый чек. Спустя час средства на счету разморозились, а доставка осуществлена не была. С начала октября ретейлер начал тестировать спрос на лекарственные препараты, готовясь к моменту, когда продажа через интернет будет разрешена законодательством, объяснили РБК в пресс-службе Ozon.

В рамках подготовки к снятию запрета на дистанционную торговлю лекарствами компания также получила лицензии на фармацевтическую деятельность (одна действует в Москве, вторая — в Твери) и открыла физические аптечные пункты. С 2017 года у Ozon был совместный проект по продаже лекарств с аптеками «36,6» и компанией «Протек» (сеть «Ригла»), в рамках которого покупатель мог заказать препарат на сайте ретейлера и забрать его в партнерской аптеке, но с сентября этого года Ozon отказался от такой схемы работы из-за невысокого спроса, уточнили в компании. Сейчас покупатель может забрать товар самостоятельно в аптечном пункте ретейлера или оформить заказ в виде поручения, чтобы получить доставку на дом. В компании отметили, что видят спрос на лекарственные препараты и ждут принятия закона.

Доктор на проводе: как заработать на буме телемедицины в России
Свое дело

По мнению юристов, тесты, которые проводит Ozon, все же противозаконны. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отметил, что если произошло списание денежных средств и был выдан кассовый чек, то операция считается проведенной, а при тестировании компания не должна выдавать чек. В противном случае с юридической точки зрения это уже считается реализацией, а возврат денег и не доставленный курьером товар — неисполнением обязательств по доставке.

С тем, что действия Ozon неправомерны, соглашается и руководитель департамента контроля качества юридической фирмы «Амулекс» Нурида Ибрагимова. Учитывая, что при осуществлении заказа на лекарственное средство не было предоставлено информации о тестовом режиме и была принята безналичная оплата, в данном случае можно говорить о нарушении прав потребителя, считает юрист. По ее словам, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. В случае нарушения закона продавец обязан компенсировать стоимость товара, моральный вред и убытки, если они возникли. Также, по словам Ибрагимовой, действия компании нарушают закон «Об обращении лекарственных средств», что влечет административную ответственность в виде штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Предложение о дистанционной продаже лекарств Ozon незаконным также сочла Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Об этом РБК сообщили в пресс-службе. Представитель ведомства напомнил, что сейчас продажа дистанционным способом лекарственных средств в России запрещена. Летом 2015 года Росздравнадзор получил право в досудебном порядке блокировать онлайн-аптеки, но пока ведомство не использует это право из-за отсутствия корректных законодательных норм.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Полина Звездина, Анна Балашова.
Теги: лекарства , интернет-продажи
Материалы по теме
Яровая предложила сажать на 12 лет за онлайн-продажу фальшивых лекарств Политика
СМИ узнали о планах Сбербанка организовать пункты выдачи онлайн-заказов Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter