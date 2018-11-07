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Экспортные надбавки двинулись прежним путем
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Газета
Экспортные надбавки двинулись прежним путем
Газета № 194 (2918) (0711) Бизнес, 06 ноя, 17:52
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Экспортные надбавки двинулись прежним путем
Правительство поддержало РЖД в тарифном споре с ФАС
После долгих дискуссий РЖД удалось отстоять тарифную надбавку на экспорт в размере 8%, которую ФАС отменила в июле. В 2019 году это может принести компании дополнительно до 38,5 млрд руб. выручки, треть из которой — от угольщиков
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Правительство поручило предусмотреть сохранение экспортной надбавки к железнодорожному тарифу в размере 8% до 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера Дмитрия Медведева по итогам совещания по долгосрочной программе развития РЖД.

На совещании, которое прошло 29 октября на станции Бекасово-Сортировочная, Медведев обязал Минтранс, Минэкономразвития, ФАС и другие профильные федеральные органы исполнительной власти, а также сами РЖД до 5 ноября скорректировать модель обеспечения доходности грузоперевозок железнодорожным транспортом. Сделать это предполагается, исходя из установления коэффициента 1,08 к тарифам на экспортные перевозки и продления надбавки на компенсацию расходов, связанных с изменением законодательства, в размере 1,5% на период с 2022 по 2025 год.

Помимо этого правительство поручило предусмотреть оценку эффектов введения целевых тарифных надбавок для финансирования инвестпрограммы РЖД для увеличения провозной способности в интересах конкретных грузоотправителей.

Представитель курирующего транспортные проблемы вице-премьера Максима Акимова сообщила РБК, что решение об экспортной надбавке будет принято по итогам заседания правительства 8 ноября. От дальнейших комментариев она воздержалась.

Источник РБК в одной из компаний по добыче угля отметил, что экспортная надбавка РЖД существовала и ранее, однако не распространялась на уголь. «Теперь она касается и перевозок угля», — констатировал собеседник. На уголь приходится более трети грузооборота РЖД. Представители крупнейших компаний отрасли — СУЭК Александра Мельниченко и «Мечела» Игоря Зюзина — отказались от комментариев. Экспортная надбавка в 8% грозит СУЭК дополнительными затратами в 27 млрд руб. в 2019–2024 годах, писала газета «Коммерсантъ».

В середине июля ФАС своим приказом отменила экспортную надбавку РЖД с 2019 года и установила надбавки на капремонт (2% до 2025 года) и на компенсацию расходов РЖД, которые связаны с корректировкой налогового законодательства (1,5% до 2021 года). В начале октября глава железнодорожной монополии Олег Белозеров заявил, что РЖД предлагают продлить действие надбавки в размере 8% на экспортные перевозки. По данным «Коммерсанта», компания обнаружила в своей финансовой модели дыру на 2 трлн руб., около 300 млрд руб. дефицита РЖД покрыли за счет грузовых тарифов.

Шохин нашел источник финансирования инвестпрограммы РЖД
Бизнес

Министр энергетики Александр Новак в конце октября предупреждал в письме Акимову, что продление действия экспортной надбавки повлечет за собой риски для выполнения уже запущенных или запланированных инвестпроектов экспортеров. По мнению Новака, сохранение экспортной надбавки снизит возможности компаний по привлечению средств на финансовом рынке, которые и так уже ограничены из-за западных санкций против России. Индексация экспортного тарифа может повлечь серьезные инфляционные последствия, а также дополнительную нагрузку на угольную отрасль до 20 млрд руб. в год, что составляет более 50% всей инвестиционной программы отрасли, сказал РБК 6 апреля представитель Минэнерго.

Отказаться от продления экспортной надбавки для РЖД просил правительство и глава «Русской стали», владелец НЛМК Владимир Лисин. По его словам, если оно произойдет, металлурги сократят экспорт и инвестиции. Представитель НЛМК не стал комментировать решение Медведева сохранить эту надбавку.

Фактически правительству нужно было выбирать между двумя болезненными решениями — уходом от долгосрочной индексации железнодорожных тарифов на уровне потребительской инфляции (минус 0,1%) или сохранением экспортной надбавки, что при текущих ценах на международных рынках и при текущем курсе рубля выглядит более рациональным решением, отмечает генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. С одной стороны, сохранение экспортной надбавки — это давление на бизнес, но при текущей конъюнктуре мировых рынков доля транспортных расходов в экспортной цене не увеличивается, указывает он.

По подсчетам Бурмистрова, за счет сохранения экспортной надбавки РЖД могут получить в 2019 году 38–38,5 млрд руб., из которых 13–13,5 млрд руб. — дополнительная нагрузка на угольщиков, около 9 млрд руб. — на нефтяные компании, а оставшиеся 16 млрд руб. — на металлургические, химические компании и прочих экспортеров. Для РЖД это возможность приблизиться к безубыточному бюджету при сохранении инвестиционной программы, добавил он.

Представитель РЖД отказался от комментариев.

Альтернативное предложение

Глава РСПП Александр Шохин, который также участвовал в совещании под руководством Медведева в Бекасово, предлагал вместо продления тарифной надбавки РЖД для экспортеров привлечь их к финансированию инвестпрограммы железнодорожной монополии. Пока не обсуждались конкретные проекты, но в целом с идеей Шохина согласны основные грузоотправители, сообщил РБК источник, близкий к крупной угольной компании.

Авторы: Анна Трунина, Валерия Комарова, Тимофей Дзядко.
Теги: РЖД
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