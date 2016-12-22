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Металлурги попросили правительство не продлевать экспортную надбавку РЖД
Бизнес, 19:54
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Металлурги попросили правительство не продлевать экспортную надбавку РЖД
Глава «Русской стали», владелец НЛМК Владимир Лисин попросил вице-премьера Максима Акимова не поддерживать предложение РЖД о продлении экспортной тарифной надбавки. Иначе металлурги сократят экспорт и инвестиции, предупредил он
Владимир Лисин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент ассоциации металлургов «Русская сталь», владелец НЛМК Владимир Лисин предупредил вице-премьера Максима Акимова (курирует в правительстве транспорт) о рисках сокращения экспорта​ и инвестпрограмм металлургов, если правительство поддержит РЖД и продлит экспортную тарифную надбавку до 2025 года.

Об этом говорится в письме Лисина, отправленном в среду, 10 октября. У РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердили источники в двух металлургических компаниях. «Русская сталь» объединяет крупнейших производителей стали в России, включая НЛМК, ММК и «Северсталь».

Глава «Русской стали» в своем письме ссылается на приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 13 июля 2018 года «О внесении изменений в отдельные приказы ФСТ и ФАС по вопросам долгосрочного государственного регулирования тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры общего пользования при грузовых перевозках». Этот приказ отменяет экспортную надбавку РЖД с 2019 года и устанавливает надбавки на капитальный ремонт (2% до 2025 года) и на компенсацию расходов РЖД, связанных с корректировкой налогового законодательства (1,5% до 2021 года).

Но в начале октября гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что монополия предлагает продлить восьмипроцентную надбавку на экспортные перевозки.

«Волатильность валюты, курсовую разницу мы бы хотели предложить компенсировать, чтобы не отменять восьмипроцентную надбавку на экспортные перевозки. Мы бы хотели на следующий год предложить ее оставить. Все, что едет на экспорт, «едет в валюте». Доллар стоил 58 руб., а сейчас стоит 65 руб. [Надо] как-то постараться это компенсировать», — сказал Белозеров (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас РЖД удерживают 8% от перевозок на экспорт всех грузов, кроме энергетического угля. В 2017 году эта надбавка принесла монополии 23 млрд руб. выручки, сообщил Белозеров.

По словам главы РЖД, предложение сохранить надбавку содержится в проекте программы долгосрочного развития РЖД.​ Правительство должно рассмотреть эту программу в ноябре.

«Помимо нарушения достигнутых договоренностей реализация предложения РЖД приведет к сокращению инвестиционных программ меткомпаний, а также на фоне беспрецедентного количества действующих и вводимых торговых ограничений — к снижению объемов экспорта готовой продукции, что не соответствует целям майского указа президента Владимира Путина в части увеличения экспорта России к 2024 году», — пишет Лисин.

Он указывает, что аргументы РЖД в пользу сохранения надбавки не в полной мере обоснованы: «Неясно, о каких потерях от волатильности курса рубля говорит монополия, учитывая, что ее затраты и доходы рассчитываются в рублях, а валютные риски хеджируются за счет поступлений от транзитных контейнерных перевозок, номинированных в швейцарских франках».

Лисин просит Акимова учесть позицию металлургов и не поддерживать инициативу РЖД.

Представители РЖД и Акимова отказались от комментариев.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Металлургические компании , РЖД
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