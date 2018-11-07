Проверка разделением

1. Кого избирают в США 6 ноября?
6 ноября граждане США выбирают новый состав 435-местной палаты представителей, а также 35 сенаторов (из ста). В настоящий момент республиканцы контролируют большинство кресел в обеих палатах конгресса (51 — в сенате, 236 — в палате представителей). Срок полномочий членов палаты представителей — два года, сенаторов — шесть лет.
Помимо переизбрания законодателей 6 ноября в США также пройдут выборы губернаторов в 36 штатах. Сейчас 33 штата США имеют губернатора-республиканца,16 — губернатора-демократа. На последних губернаторских выборах в штате Аляска победил независимый кандидат. Губернаторы в большинстве штатов избираются каждые четыре года. Исключение составляют штаты Нью-Гэмпшир и Вермонт, где губернаторский срок ограничен двумя годами.
Ноябрьские выборы называют промежуточными, так как они проводятся посреди четырехлетнего президентского срока. В данном случае голосование проходит два года спустя после избрания республиканца Дональда Трампа 45-м президентом США.
Первые итоги выборов станут известны рано утром 7 ноября по московскому времени. Избирательные участки США начнут закрываться в два ночи по Москве, а последний участок (Аляска) закроется в восемь утра. Не исключено, что новый расклад сил в палате представителей будет ясен уже к 7:00 мск, пишет Bloomberg. Итоги выборов в сенат станут известны позднее, уточняет агентство.
2. Какая партия является фаворитом на промежуточных выборах?
Республиканцы имеют низкие шансы удержать преимущество в палате представителей и демократы, вероятно, завладеют там большинством, считают аналитики. Согласно прогнозам портала FiveThirtyEight, демократам удастся получить контроль над большинством в палате представителей с вероятностью более 87%. В целом по стране доля избирателей, поддерживающих демократов, на 9% больше, чем доля тех, кто поддерживает республиканцев. В контексте распределения мест в палате представителей такой отрыв позволит демократам получить там 234 кресла — почти на 40 больше, чем они имеют сейчас. Согласно тем же прогнозам, республиканцы сократят свое представительство в палате с нынешних 236 мест до 201.
Уверенное выступление демократам предсказывают и в гонке губернаторов. Аналитики FiveThirtyEight прогнозируют, что количество губернаторов-демократов по итогам голосования возрастет с нынешних 16 до 26, а количество губернаторов-республиканцев сократится с 33 до 26.
При этом республиканцев нельзя сбрасывать со счетов, утверждает основатель FiveThirtyEight Нэйт Силвер. Хотя шансы демократов получить большинство в палате представителей высоки — выше, чем шансы демократа Хиллари Клинтон на выборах в 2016-м, которые она проиграла Трампу с минимальной разницей, — они все же не равны 100%. На руку республиканцам, в частности, могут сыграть хорошие экономические показатели, демонстрируемые США. «Потребительская уверенность растет, уровень безработицы ничтожен, инфляция низкая, зарплаты увеличиваются», — констатировал Силвер.
Республиканцам, скорее всего, удастся удержать преимущество в сенате. Вероятность такого исхода составляет 81,1%, подсчитали в FiveThirtyEight. Согласно прогнозам портала, по итогам голосования 6 ноября республиканцам отойдет 52 кресла в сенате (на одно больше, чем сейчас), демократам — 48. Задачу демократам осложняет то, что из 35 сенаторов, которым предстоит переизбрание, 26 являются демократами, и только восемь — республиканцами, указывают аналитики портала.
История на стороне демократов
Потеря республиканцами палаты представителей не станет сенсацией. Результаты большинства промежуточных выборов во время первого срока действующего президента были не в пользу партии главы государства, напоминает исследовательский центр Gallup. Всего три раза в последние сто лет (в 1943, 1998 и 2002 годах) президентской партии удавалось увеличить свое представительство в конгрессе, а не сократить. В среднем на промежуточных выборах, которые проводились в США с 1946 года, партия президента теряла 7,3% поддержки, подсчитали в FiveThirtyEight.
3. Как результат выборов может повлиять на политику Трампа?
Ситуация «разделенного» конгресса, где республиканцы контролируют сенат, а демократы — палату представителей, несет в себе очевидные риски, отмечают аналитики банка Nordea. Трамп — конфликтный политик, и ему может быть трудно договориться с демократами по вопросам внутренней повестки, констатируют эксперты. Это может быть чревато проволочками в вопросах финансирования правительства и повышения потолка госдолга, следует из обзора банка.
Сложнее Трампу станет и реализовывать свои реформы, констатируют эксперты Nordea. Трамп, в частности, не оставляет попытки изменить миграционное законодательство и провести реформу системы здравоохранения. В условиях «разделенного» конгресса для претворения в жизнь этих планов Трампу, вероятно, придется чаще полагаться на президентские указы, которые не требуют одобрения законодателями, но могут быть отменены его преемниками на посту президента.
Неудачи во внутренней политике могут заставить Трампа сконцентрироваться на внешней повестке, где его действия будут скованы конгрессом в меньшей степени, считают в Nordea. Это будет означать дальнейшее ужесточение позиции в переговорах с торговыми партнерами и увеличение пошлин. Торговая война между Китаем и США может выйти за рамки двустороннего противостояния и распространиться на Евросоюз, предсказывают аналитики банка. Кроме того, Трамп может ужесточить подход к Ирану, допустил в беседе с РБК старший аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс.
4. Скажется ли исход выборов на отношениях США и России?
Для России было бы выгоднее уверенное выступление республиканцев, сказала Bloomberg экономист компании Emerginomics в Лондоне Татьяна Орлова. Соратники Трампа больше заняты противостоянием с Китаем, тогда как демократы считают главной угрозой безопасности США именно Россию, объяснила она. Получение демократами большинства в палате представителей действительно создаст дополнительные риски для отношений России и США, а также повысит риск запуска процедуры импичмента, сказал агентству менеджер инвестфонда Aberdeen Standard Investments Виктор Сжабо.
Если расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о российском вмешательстве в выборы в США, даст повод для инициации импичмента Трампа, демократы могут им воспользоваться, подтвердил Максимилиан Хесс. В то же время, напомнил он, для отрешения президента от должности требуется одобрение двух третей сената, что существенно осложняет отстранение американского лидера от должности.
С другой стороны, есть шанс, что уверенная победа демократов на выборах может снизить политический накал вокруг темы вмешательства России во внутренние дела США. Такое мнение в беседе с РБК высказывал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков. В случае триумфа «демократы будут почивать на лаврах и проблема российского влияния, на которое они списывали свое поражение в 2016 году, потеряет актуальность», пояснил он свою точку зрения.
По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, на динамику российско-американских отношений промежуточные выборы серьезного влияния не окажут, какими бы ни были их результаты. «Сложно понять, какой исход мог бы что-то изменить. Если взять законы о санкциях, то их инициаторами выступали члены обеих партий, в том числе Республиканской — например Линдси Грэм и Джон Маккейн», — пояснил он.
Тема санкций остается для инвесторов центральной, сказал Bloomberg директор по инвестициям компании GAM Пол Макнамара. Если верх в борьбе за палату представителей возьмут демократы, это может ускорить принятие ограничительных мер в отношении Москвы, считает Хесс. При таком сценарии не исключено, что внесенные в конгресс санкционные законопроекты против России будут рассмотрены до января, то есть до того, когда конгресс впервые соберется в новом составе (в американском политическом жаргоне такие заседания известны как lame duck sessions). «Республиканцы захотят избежать ситуации, при которой демократы могут сказать, что они боялись применять рестрикции против России все это время, так как находятся в кармане у Трампа», — пояснил аналитик.
Какие законопроекты грозят России санкциями
«Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий» (DETER)
Законопроект был представлен сенаторам республиканцем Марко Рубио и демократом Крисом Ван Холленом в январе 2018 года. Согласно тексту билля, если директор по национальной безопасности выявит попытки России повлиять на избирательные процессы в США, то Белый дом в течение десяти дней должен заблокировать средства крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и др.) и энергетических компаний («Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и др.), а также ввести запрет на покупку американцами российского долга.
«Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA)
Авторами внесенного в сенат в июле законопроекта выступили сенаторы Роберт Менендес (демократ) и Линдси Грэм (республиканец). Билль предлагает ввести санкции против российских банков, крупных компаний, энергетического сектора и российского госдолга.