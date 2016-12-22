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ВЭБ передумал покупать долю в «Стрелке» Александра Мамута
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ВЭБ передумал покупать долю в «Стрелке» Александра Мамута
Бизнес, 16:05
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ВЭБ передумал покупать долю в «Стрелке» Александра Мамута
ВЭБ не будет покупать долю в консалтинговом бюро «Стрелка», рассказал Игорь Шувалов. По его словам, структура потенциальной сделки оказалось слишком сложной
Игорь Шувалов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Внешэкономбанк (ВЭБ) отказался от планов стать совладельцем консалтингового бюро «Стрелка» миллиардера Александра Мамута. Об этом со ссылкой на главу ВЭБа Игоря Шувалова сообщает Forbes.

«Посмотрели — и оказалось, что сделка получится слишком сложно структурирована. «Стрелка» — это целая система. Это и бюро, и фонд, и институт, и общественное пространство», — объяснил Шувалов. «Поэтому правильнее было бы выбрать путь тесного сотрудничества», — добавил он.

О том, что ВЭБ рассматривает возможность покупки доли в «Стрелке», РБК сообщал в начале июля. Учредителем бюро, которое специализируется на разработке и внедрении решений по организации общественных пространств, выступает созданный в 2009 году институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута.

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Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, тогда пояснял, что ВЭБ нуждается в компетентных специалистах по вопросам развития городского пространства и такого рода эксперты есть у «Стрелки»: бюро ранее успешно привлекало инвестиции, воплощало конкретные проекты и разрабатывало проектную документацию. Так, например, оно участвовало в разработке программы благоустройства Москвы «Моя улица» (стоимость контракта — 922 млн руб.), а в 2016 году получило контракт стоимостью 3,8 млрд руб. на разработку перечня стандартов по развитию российских городов от АИЖК (сейчас «Дом.РФ»).

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Позднее, в середине июля, Шувалов​ рассказывал о планах ВЭБа войти в число совладельцев «Стрелки» на Московском урбанистическом форуме.

На площадке форума Мамут также представил Шувалову проект «Города будущего», на основании которого бюро предлагает искать решения для развития российских городов сразу по десяти направлениям, от ЖКХ и транспортных проблем до экологии и медиа. Предложенный подход предполагает объявление конкурса по разработанному «Стрелкой» техническому заданию. К участию в нем будут допускать всех, «кто может предложить решения». Затем, по словам Мамута, планируется, что из конкурсных предложений будут выбраны лучшие по каждому из десяти направлений. Далее эти проекты будут разрабатываться детально и проходить экспертную оценку «Стрелки» и ее партнеров.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ВЭБ , «Стрелка» , Александр Мамут , городская среда
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