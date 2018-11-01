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США припомнили саудитам арабскую коалицию
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Газета
США припомнили саудитам арабскую коалицию
Газета № 191 (2915) (0111) Политика, 31 окт, 21:47
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США припомнили саудитам арабскую коалицию
Почему Вашингтон решил остановить войну в Йемене
США призвали Саудовскую Аравию прекратить боевые действия в Йемене. Отношения Вашингтона и Эр-Рияда охладели, но последний не потеряет американской поддержки, пока Иран будет для США главной угрозой стабильности на Ближнем Востоке
Фото: Hassan Ammar / AP

​Активность США

Госсекретарь США Майк Помпео призвал арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией остановить боевые действия в Йемене, а также поддержать усилия специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по поиску мирного решения конфликта. По словам Помпео, переговоры, направленные на прекращение гражданской войны в республике, начнутся уже в ноябре.

О необходимости сесть за стол переговоров заявил и министр обороны США Джеймс Мэттис. По его словам, Вашингтон наблюдает за конфликтом слишком долго. Он призвал стороны установить 30-дневное перемирие, чтобы начать диалог.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в военный конфликт в Йемене в марте 2015 года, после того как повстанцы-хуситы захватили порт Аден, обеспечивающий контроль за Баб-эль-Мандебским проливом. В операциях против хуситов, которым противостоят правительственные войска Йемена, участвуют также ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ, к коалиции примкнули Египет, Иордания, Марокко и Судан. Коалиция настаивает, что повстанцы получают помощь от Ирана и от ливанского движения «Хезболла».​

Весной 2018 года ООН констатировала, что в Йемене сложилась худшая гуманитарная ситуация в мире: 22 млн человек (75% населения) нуждаются в гуманитарной помощи, 18 млн испытывают нехватку продовольствия, более 8 млн человек не знают, когда им удастся поесть в следующий раз. К осени 2018 года, согласно докладу ООН, на грани голода в Йемене были уже 14 млн человек. В конце августа Комитет по правам человека ООН подготовил специальный доклад, в котором говорилось, что коалиция может совершать военные преступления в отношении повстанцев-хуситов.

История конфликта в Йемене

В современном виде Республика Йемен существует с 1990 года, когда произошло объединение Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ) на юге и Йеменской Арабской Республики (ЙАР) на севере. ЙАР как отдельное государство образовалась в 1962 году. НДРЙ стала независимой от Великобритании в 1967-м. С 1960-х годов и до объединения между Северным и Южным Йеменом шла непрерывная война.

В 2004 году в объединенном Йемене вспыхнул конфликт между шиитским севером (то есть хуситами, объединенными в боевой альянс «Ансар Аллах») и суннитским югом (их интересы представляло тогдашнее центральное правительство). По сути, это было начало нынешнего конфликта.

В 2011 году после событий «арабской весны» президент Йемена Али Абдалла Салех, шиит по вероисповеданию, ушел в отставку. Новым президентом стал суннит Абд-Раббу Мансур Хади. В 2014 году хуситы вступили в войну против нового президента. В начале декабря 2017 года Салех ​был убит членами этой группировки, после того как заявил, что готов разорвать с ними союз, заключенный в 2015 году, когда они вместе выступили против арабской коалиции.

«Золотая победа»

В июне этого года арабская коалиция начала крупнейшее за годы войны наступление на йеменский порт Ходейда, который находится под контролем хуситов. Операция получила название «Золотая победа», она продолжается до сих пор.

Ходейда — единственный подконтрольный хуситам порт. Представители коалиции настаивают, что они получают через него оружие от Ирана. Так как вся подконтрольная хуситам территория на суше граничит с Саудовской Аравией, этот порт — единственная связь повстанцев с внешним миром. Через него хуситы и жители подконтрольных им территорий получают и гуманитарную помощь — продовольствие, медикаменты и другие предметы первой необходимости, предназначенные для гражданского населения. Международный комитет Красного Креста ранее заявлял, что операция коалиции, «скорее всего, усугубит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Йемене». По оценкам Unicef, в Ходейде и окрестностях проживают 600 тыс. человек, из них 300 тыс. — дети.

В сентябре после 11-недельной паузы возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ арабская коалиция возобновила наступление на Ходейду. Однако порт войска коалиции взять по-прежнему не могут, несмотря на то что они подошли к городу уже вплотную — линия разграничения проходит в нескольких километрах от городского центра.

Старый друг

Заявления Помпео и Мэттиса были сделаны на фоне критики Эр-Рияда со стороны европейских стран и США, последовавшей после гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Хашкаджи, обозреватель The Washington Post, с 2017 года проживавший в США, пропал 2 октября, после того как зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Вскоре Анкара объявила, что журналист был убит в консульстве. 20 октября Эр-Рияд признал, что журналист был убит в ходе драки. Еще через несколько дней генпрокурор страны шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что это было все-таки преднамеренное убийство. Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.

31 октября Генпрокуратура Турции заявила, что Хашкаджи задушили сразу после того, как он зашел в саудовское консульство в Стамбуле. После этого тело убитого журналиста расчленили и уничтожили.

Германия, Великобритания и Франция выпустили совместное заявление, в котором осудили убийство Хашкаджи и потребовали провести расследование и найти виновных. Президент США Дональд Трамп после пропажи журналиста несколько раз заявлял, что нет причин не верить заявлениям Эр-Рияда о его непричастности к пропаже журналиста, однако на прошлой неделе заявил о возможных санкциях в отношении Саудовской Аравии. США уже аннулировали визы и запретили въезд в страну 21 подданному Саудовской Аравии, которых американские власти подозревают в убийстве Хашкаджи.

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Политика

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2013-го по 2017 год Саудовская Аравия являлась крупнейшим импортером американских вооружений — в эти годы на Эр-Рияд приходилось 18% всего американского оружейного экспорта. Весной прошлого года США и Саудовская Аравия подписали соглашение о поставке американской военной техники на сумму $110 млрд. После пропажи Хашкаджи Трамп заявил, что США продолжат продажу оружия Эр-Рияду, потому что в противном случае он будет покупать его у Москвы или Пекина.

Кардинально отношение США к Саудовской Аравии не поменяется до тех пор, пока Вашингтон будет смотреть на Ближний Восток, руководствуясь логикой «либо Саудовская Аравия, либо Иран», считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров. Эксперт напоминает, что арабская коалиция вмешивалась в войну в 2015 году под предлогом того, что ​хуситы представляют интересы Ирана и получают от Тегерана военную помощь. И с тех пор союзники Эр-Рияда не изменили свое отношение к повстанцам, отмечает эксперт.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Йемен , Майк Помпео , Саудовская Аравия , война
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