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Почему Россия не станет активнее вмешиваться в конфликт в Йемене
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Почему Россия не станет активнее вмешиваться в конфликт в Йемене
Политика, 20:41
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Почему Россия не станет активнее вмешиваться в конфликт в Йемене
Лидер йеменских повстанцев-хуситов обратился к президенту России с просьбой о вмешательстве в многолетний конфликт. Но Москва не сможет действовать активнее, учитывая связи с основными участниками, указывают эксперты
Распределение гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста в ​городе Ходейда, Йемен. 21 июля 2018 года (Фото: Abduljabbar Zeyad / Reuters)

Письма трем лидерам

Председатель Верховного политического совета Йемена (расположенный в Сане Верховный политический совет — основной орган власти повстанцев-хуситов, против которых ведет боевые действия возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. — РБК) Махди Аль-Машат обратился к лидерам России, Китая и Франции с просьбой помочь в разрешении военного конфликта в Йемене. Об этом сообщило йеменское информационное агентство SABA. Аль-Машат просит оказать помощь и способствовать снятию осады территории Йемена со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в военный конфликт в Йемене в марте 2015 года, после того как хуситы захватили порт Аден, обеспечивающий контроль за Баб-эль-Мандебским проливом. В операциях против хуситов участвуют ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ, к коалиции также примкнули Египет, Иордания, Марокко и Судан. Коалиция настаивает, что повстанцы получают помощь от Ирана и от ливанского движения «Хезболла».​

По данным ООН, в Йемене сейчас худшая гуманитарная ситуация в мире: 22 млн человек (75% населения) нуждаются в гуманитарной помощи, 18 млн испытывают нехватку продовольствия, 7 млн угрожает массовый голод.

Неизменная позиция России

С начала кампании коалиции Москва сдержанно комментирует ситуацию в Йемене. Когда 13 июня вооруженные силы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов начали наступление на йеменский порт Ходейда, который находится под контролем хуситов, российский МИД выразил серьезную озабоченность. Ходейда является главным логистическим узлом, через который в подконтрольную хуситам часть страны ввозится продовольствие, медикаменты и другие предметы первой необходимости, предназначенные для гражданского населения (вся управляемая хуситами территория на суше граничит с Саудовской Аравией), обратило внимание российское дипведомство. Операция коалиции получила название «Золотая победа» и продолжается до сих пор.

Москва активно участвует в переговорах, в том числе под эгидой ООН, чтобы остановить гражданскую войну в Йемене, однако избегает занимать чью-либо сторону, сказал РБК источник, близкий к МИДу. По его словам, российский посол в Йемене Владимир Дедушкин в основном находится в Эр-Рияде, однако совершает поездки и в захваченную хуситами столицу. 20 июля Дедушкин сообщил, что в конце июля Россия отправит в контролируемую повстанцами Сану и подконтрольный коалиции Аден два самолета с гуманитарной помощью.

Москва не может занять чью-либо сторону, так как это испортило бы отношения с Ираном (поддерживает хуситов) или Саудовской Аравией, объясняет востоковед Павел Густерин, в 2000-х он несколько лет работал в Йемене в составе российской дипмиссии. Кроме того, Аль-Машат не является представителем легитимной власти, добавляет он. Международное сообщество признает легитимным лидером Йемена избранного в 2012 году президентом Абд-Раббу Мансура Хади. Оказание военной помощи хуситам вошло бы в противоречие с одним из принципов российской дипломатии, указывает Густерин.​

Тем не менее обращение Аль-Машата к России, Франции и Китаю может приблизить войну в Йемене к концу, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров. По словам эксперта, операция коалиции по взятию Ходейды, которая позиционируется как решающая, усугубит гуманитарную ситуацию в стране, что сделает переговоры необходимыми. Переговоры с хуситами неизбежны, так как на контролируемых ими территориях проживает большая часть населения Йемена, указывает эксперт.

Исторические связи

В современном виде Йемен существует с 1990 года, когда произошло объединение двух враждующих частей страны — Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ) на юге и Йеменской Арабской Республики (ЙАР) на севере. ЙАР как отдельное государство образовалась в 1962 году. НДРЙ стала независимой от Великобритании в 1967-м. С 1960-х годов до объединения между Северным и Южным Йеменом шла непрерывная война.

С 1960-х годов СССР традиционно поддерживал НДРЙ, в том числе поставками оружия. Множество промышленных объектов на юге современного Йемена было построено советскими специалистами — на долю СССР приходилось более 50% иностранных кредитов, полученных НДРЙ.

ЙАР также была заинтересована в сотрудничестве с СССР. Еще до объединения страны президент ЙАР Али Абдалла Салех несколько раз посещал СССР и даже присутствовал на похоронах Брежнева в 1982 году.

В 2011 году, после того как в стране прошли демонстрации протеста на фоне «арабской весны», ​президент Али Абдалла Салех (именно при нем были объединены два Йемена) ушел в отставку. Новым президентом стал суннит Абд-Раббу Мансур Хади. В 2014 году хуситы вступили в войну против нового президента. В начале декабря 2017 года Салех ​был убит членами этой военизированной шиитской группировки, после того как заявил, что готов разорвать с ними союз, заключенный в 2015 году, когда они вместе выступили против арабской коалиции.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Йемен , Саудовская Аравия , Владимир Путин , хуситы
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