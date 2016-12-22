Почему Россия не станет активнее вмешиваться в конфликт в Йемене

Лидер йеменских повстанцев-хуситов обратился к президенту России с просьбой о вмешательстве в многолетний конфликт. Но Москва не сможет действовать активнее, учитывая связи с основными участниками, указывают эксперты

Распределение гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста в ​городе Ходейда, Йемен. 21 июля 2018 года (Фото: Abduljabbar Zeyad / Reuters)

Письма трем лидерам

Председатель Верховного политического совета Йемена (расположенный в Сане Верховный политический совет — основной орган власти повстанцев-хуситов, против которых ведет боевые действия возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. — РБК) Махди Аль-Машат обратился к лидерам России, Китая и Франции с просьбой помочь в разрешении военного конфликта в Йемене. Об этом сообщило йеменское информационное агентство SABA. Аль-Машат просит оказать помощь и способствовать снятию осады территории Йемена со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в военный конфликт в Йемене в марте 2015 года, после того как хуситы захватили порт Аден, обеспечивающий контроль за Баб-эль-Мандебским проливом. В операциях против хуситов участвуют ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ, к коалиции также примкнули Египет, Иордания, Марокко и Судан. Коалиция настаивает, что повстанцы получают помощь от Ирана и от ливанского движения «Хезболла».​

По данным ООН, в Йемене сейчас худшая гуманитарная ситуация в мире: 22 млн человек (75% населения) нуждаются в гуманитарной помощи, 18 млн испытывают нехватку продовольствия, 7 млн угрожает массовый голод.

Неизменная позиция России

С начала кампании коалиции Москва сдержанно комментирует ситуацию в Йемене. Когда 13 июня вооруженные силы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов начали наступление на йеменский порт Ходейда, который находится под контролем хуситов, российский МИД выразил серьезную озабоченность. Ходейда является главным логистическим узлом, через который в подконтрольную хуситам часть страны ввозится продовольствие, медикаменты и другие предметы первой необходимости, предназначенные для гражданского населения (вся управляемая хуситами территория на суше граничит с Саудовской Аравией), обратило внимание российское дипведомство. Операция коалиции получила название «Золотая победа» и продолжается до сих пор.

Москва активно участвует в переговорах, в том числе под эгидой ООН, чтобы остановить гражданскую войну в Йемене, однако избегает занимать чью-либо сторону, сказал РБК источник, близкий к МИДу. По его словам, российский посол в Йемене Владимир Дедушкин в основном находится в Эр-Рияде, однако совершает поездки и в захваченную хуситами столицу. 20 июля Дедушкин сообщил, что в конце июля Россия отправит в контролируемую повстанцами Сану и подконтрольный коалиции Аден два самолета с гуманитарной помощью.

Москва не может занять чью-либо сторону, так как это испортило бы отношения с Ираном (поддерживает хуситов) или Саудовской Аравией, объясняет востоковед Павел Густерин, в 2000-х он несколько лет работал в Йемене в составе российской дипмиссии. Кроме того, Аль-Машат не является представителем легитимной власти, добавляет он. Международное сообщество признает легитимным лидером Йемена избранного в 2012 году президентом Абд-Раббу Мансура Хади. Оказание военной помощи хуситам вошло бы в противоречие с одним из принципов российской дипломатии, указывает Густерин.​

Тем не менее обращение Аль-Машата к России, Франции и Китаю может приблизить войну в Йемене к концу, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров. По словам эксперта, операция коалиции по взятию Ходейды, которая позиционируется как решающая, усугубит гуманитарную ситуацию в стране, что сделает переговоры необходимыми. Переговоры с хуситами неизбежны, так как на контролируемых ими территориях проживает большая часть населения Йемена, указывает эксперт.