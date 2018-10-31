В инвестпрограмму РЖД подкинут угля

Глава РСПП предложил альтернативу экспортной надбавке к железнодорожным тарифам

Глава РСПП Александр Шохин предложил вместо продления тарифной надбавки РЖД для экспортеров привлечь их к финансированию инвестпрограммы монополии. Угольщики на это согласны, говорят источники РБК

Александр Шохин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Скинутся на инвестпрограмму

На совещании под председательством премьера Дмитрия Медведева, посвященном долгосрочной инвестпрограмме РЖД, которое состоялось 29 октября на станции Бекасово-Сортировочное, глава РСПП Александр Шохин предложил вместо продления экспортной надбавки к тарифам РЖД (8%) до 2024 года привлечь экспортеров к финансированию этой инвестпрограммы. Об этом Шохин рассказал РБК.

«На совещании не все предложения участников совпадали. Но мы сошлись на том, что долгосрочные тарифы — это достижение последних лет и нельзя допустить, чтобы транспортная составляющая в цене товара возросла. Мы договорились в течение месяца прийти к решению», — сказал Шохин. Консенсус должен быть достигнут до утверждения проекта долгосрочной программы развития РЖД (ее объем составит около 10 трлн руб. на ближайшие семь лет). Будут рассмотрены предложения РЖД по надбавкам и альтернатива им, пояснил глава РСПП. В качестве альтернативы он назвал участие экспортеров в инвестпрограмме РЖД.

Пока не обсуждались конкретные проекты, к финансированию которых могут привлечь экспортеров, но в целом с идеей Шохина согласны основные грузоотправители, сообщил РБК источник, близкий к крупной угольной компании. На уголь приходится более трети грузооборота РЖД, и угольщики отчаянно сопротивлялись предложению монополии продлить экспортную надбавку до 2024 года (сейчас она действует до конца 2018 года). Иначе компаниям придется резко сократить инвестиции, рассказал собеседник РБК.

В конце августа на президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу обсуждалось, что угольщики и РЖД должны инвестировать в добычу и инфраструктуру 1,5–2 трлн руб. в течение шести лет для увеличения экспорта. А вице-премьер Дмитрий Козак предложил привлечь президента ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь», совладельца НЛМК Владимира Лисина к подготовке предложений «по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования <...> в целях синхронизации инвестиционной программы РЖД с инвестиционными программами металлургических компаний». Но Лисин тогда сказал, что РЖД должны сами оплатить расширение инфраструктуры, необходимое металлургам.

Глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает идею привлечь экспортеров к финансированию инвестпроектов РЖД, которые обеспечивают повышение качества их транспортного обслуживания, здравой, однако он сомневается в ее скором воплощении в жизнь из-за отсутствия нормативной базы. К тому же она подходит не для всех крупных грузоотправителей, оговаривается эксперт. «Это, по сути, логичное продолжение плана помощника президента Андрея Белоусова: для многих грузоотправителей расширение железнодорожной инфраструктуры для увеличения отгрузки — насущный вопрос. Но на сегодняшний день нет четких механизмов возврата вложенных средств через тариф, возможностей предоставить приоритетный доступ к инфраструктуре и контроля за расходами», — отмечает Бурмистров.

«Пока угольщики технически справятся с надбавками, потому что цены на уголь высокие. Но это не навсегда, отрасль цикличная. А повышать сейчас тарифы, ориентируясь на хорошую конъюнктуру, — это опасная тенденция, учитывая хотя бы, что тарифы портов не дешевеют и привязаны к доллару», — предупреждает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. При этом, напоминает он, угольщики — это 30% грузовой базы РЖД, и в случае кризиса на рынке угля удар придется и по РЖД, взвинтившим тарифы».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая устанавливает тарифы, в том числе для РЖД, не получала предложения РСПП, но прорабатываются механизмы финансирования инвестпроектов, не покрываемых среднесетевым тарифом — договорной инвестиционный тариф на определенный строящийся или реконструируемый участок железнодорожной инфраструктуры, передал РБК через пресс-службу замруководителя службы Александр Редько. Кроме того, прорабатывается вариант поэтапной отмены скидок, которые предоставлялись в годы незагруженной инфраструктуры, на дальние расстояния — по мере осуществления инвестиций в расширение инфраструктуры под растущие объемы экспортных перевозок, добавил он.

Представитель РЖД отказался от комментариев.

Чем грозит надбавка

Министр энергетики Александр Новак на прошлой неделе написал письмо вице-премьеру Максиму Акимову, в котором раскритиковал инициативу РЖД продлить действие экспортной надбавки (у РБК есть копия письма). Он предупредил о рисках для выполнения уже запущенных или запланированных инвестпроектов экспортеров. Сохранение такой надбавки снизит возможности компаний по привлечению средств на финансовом рынке, которые и так уже ограничены из-за западных санкций.

Приказ ФАС от 13 июля 2018 года отменил экспортную надбавку РЖД с 2019 года и установил надбавки на капитальный ремонт (2% до 2025 года) и на компенсацию расходов РЖД, связанных с корректировкой налогового законодательства (1,5% до 2021 года). Но в начале октября гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что монополия предлагает продлить надбавку в 8% на экспортные перевозки. Как сообщала газета «Коммерсантъ», РЖД обнаружили в финансовой модели брешь на 2 трлн руб., и около 300 млрд руб. дефицита монополия решила покрыть за счет грузовых тарифов.

В новом проекте тарифного приказа надбавку планируется сохранить, обнулив ее лишь для алюминия и нефтепродуктов (сейчас от нее освобождены только производители энергетического угля). Крупнейшему клиенту РЖД — угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко (в 2017 году объем перевозок составил 84 млн т) — экспортная надбавка в 8% грозит дополнительными затратами в 27 млрд руб. в 2019–2024 годах, писал «Коммерсантъ». Представитель СУЭК отказался от комментариев.