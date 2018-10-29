Зиявудин Магомедов теряет свой хлеб

Продаст ли «Сумма» долю в Объединенной зерновой компании

В ближайшее время группа «Сумма» продаст ВТБ свои почти 50% Объединенной зерновой компании, сообщил ее гендиректор Михаил Кийко. В «Сумме» и ВТБ это заявление опровергли. Возможна ли эта сделка — разбирался РБК

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

О чем рассказал гендиректор

«Уже более месяца ведется работа по смене акционера. И, наверное, уже до конца года у ОЗК появится новый акционер — ВТБ», — сообщил в пятницу, 26 октября, гендиректор Объединенной зерновой компании Михаил Кийко. По его словам, смена акционера обусловлена задолженностью «Суммы» перед группой ВТБ.

Свое заявление Кийко сделал на встрече с журналистами, на которой подводил итоги свой работы — с 1 ноября он уходит из ОЗК. Врио гендиректора может стать Сергей Королев, сейчас занимающий должность президента Национального союза производителей плодов и овощей, а ранее, в 2009–2011 годах, работавший заместителем министра сельского хозяйства.

Заявление Кийко об изменении структуры акционеров ОЗК практически сразу опровергли в «Сумме». Как сообщил РБК представитель «Суммы», 50% минус одна акция ОЗК по-прежнему находятся в собственности Зиявудина Магомедова и переговоры о возможной сделке в настоящее время не ведутся. Никаких договоренностей о вхождении группы ВТБ в капитал ОЗК нет, заверил и представитель госбанка. В самой ОЗК эти опровержения не прокомментировали.

Чем известна ОЗК

Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году и является стратегическим для государства активом, выполняя функции госагента по проведению зерновых интервенций (механизм для стабилизации цен на зерно). 50% плюс одна акция ОЗК принадлежит Росимуществу.

У компании 17 элеваторов и хлебоприемных предприятий мощностью хранения 2,1 млн т зерна, восемь перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн т зерна в год, а также два портовых элеватора по перевалке зерна — в Новороссийске и Калининграде. Кроме того, ОЗК — основной владелец одного из крупнейших зерновых терминалов России — Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов стал акционером ОЗК в мае 2012 года, через свою структуру выкупив допэмиссию акций госкомпании (50% минус одна акция) за 5,9 млрд руб.

Может ли состояться сделка?

С марта этого года Зиявудин Магомедов, как и брат Магомед, находится под арестом как фигурант уголовного дела о хищениях и организации преступного сообщества.

События последних месяцев вокруг активов «Суммы» не противоречат заявлению Кийко о возможном переходе пакета ОЗК к ВТБ. О том, что участие «Суммы» в ОЗК будет меняться, в середине октября заявляла экс-глава «Суммы» и член совета директоров ОЗК Лейла Маммедзаде. «Сумма» не может быть сейчас полезной в развитии этого актива, признавалась Маммедзаде в интервью РБК. Но, по ее словам, предложений о покупке доли Магомедова совет директоров ОЗК пока не получал.

Сейчас ВТБ, как напомнил Кийко, уже является акционером ключевого актива ОЗК — у банка 33% Новороссийского комбината хлебопродуктов. В августе банк получил 22,25% НКХП в счет долга структур «Суммы», а 29 августа ФАС дала ему разрешение на покупку еще 10,93% акций терминала у «Суммы», которые были переданы в рамках урегулирования задолженности.

ВТБ уже приобретал другие активы «Суммы» в качестве «посредника»: на этой неделе ВТБ получил 24,8% акций крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», выкупив их у FESCO (в ней 32,5% принадлежат Магомедову). ВТБ приобретает пакет акций у FESCO «точно не для себя», уточнял глава банка Андрей Костин.

Противоречие в фактах, о которых говорят представители «Суммы» и ОЗК, можно объяснить ​недопониманием или несогласием между этими структурами, считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов. Такое заявление о продаже актива может быть выгодно в первую очередь явным или скрытым оппонентам Магомедова, например, чтобы «уронить» цену акций, считает юрист.

Переговоры между ВТБ и «Суммой» не секрет для рынка, Кийко мог ненарочно нарушить договоренности по неразглашению сделки, считает источник РБК на рынке. По его мнению, на ход сделки это заявление никак не повлияет. Ключевой актив — НКХП — может быть интересен всем крупным игрокам аграрного рынка: и «Русагро», и «Содружеству», и «Степи», и Glencore, полагает собеседник РБК. По его оценке, рыночная цена НКХП может превышать $400 млн, но потенциальных инвесторов может сдерживать тот факт, что у государства контроль над ОЗК.

ВТБ не обязательно сразу будет продавать пакет ОЗК: банк может держать его «бесконечно», возражает другой собеседник РБК. О планируемой сделке ВТБ и «Сумма» могут официально объявить до конца октября, не исключает третий источник РБК.

В каком состоянии находится ОЗК

Сегодня ОЗК, по собственным данным, занимает шестое место среди крупнейших экспортеров зерна из России. Летом 2017 года компания была только на 15-м месте. По итогам 2018 года ОЗК планирует в три раза по сравнению с прошлым годом нарастить экспорт зерна — до 2,1 млн т. Объем портовой перевалки должен в этом году увеличиться до 6,5 млн против 6,1 млн т годом ранее

По предварительны данным, за девять месяцев 2018 года неаудированная выручка ОЗК по РСБУ составила 30,2 млрд руб., по итогам всего года выручка, по прогнозу самой компании, может превысить 42 млрд руб. Чистая прибыль может вырасти более чем в два раза, до 4,7 млрд руб.

ОЗК по-прежнему стоит в плане приватизации на 2017–2019 годы, но это решение принимается государством и ОЗК на этот процесс не влияет, уточняет Кийко. Ключевое условие для приватизации ОЗК — выведение государственного интервенционного зернового фонда с ее баланса, отмечали ранее «Ведомости».

До конца этого года ОЗК в соответствии с госконтрактом выполняет функцию госагента по проведению зерновых интервенций. Сейчас Минсельхоз готовит новый контракт по выбору госагента по зерновым интервенциям на следующие годы. ОЗК планирует участвовать в этом конкурсе, уточняет Кийко.