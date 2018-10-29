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«Кутузовская миля» вновь теряет застройщика
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Газета
«Кутузовская миля» вновь теряет застройщика
Газета № 188 (2912) (2910) Политика, 26 окт, 18:12
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«Кутузовская миля» вновь теряет застройщика
Девелоперская компания Марины Сечиной стала банкротом
Суд начал процедуру банкротства компании ФЦСР, застраивавшей «Кутузовскую милю». Ее совладельцем является бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина. Ранее компания сообщала о попытке рейдерского захвата
Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Арбитражный суд Москвы признал банкротом девелоперскую компанию «Федеральный центр социального развития» (ФЦСР), которой принадлежат права требования покупателей квартир в ЖК «Квартал Триумфальный» (прежнее название «Кутузовская миля»). Соответствующее уведомление суд направил гендиректору управляющей компании ФЦСР — УК «Управление» — Максиму Кретову (копия есть у РБК).

В базе данных суда уведомление о принятом решении пока не опубликовано.

Представитель Марины Сечиной в разговоре с РБК подтвердил факт признания компании банкротом. По его словам, суд удовлетворил иск АО «Галс», виргинского офшора «Позитив Резолв Лимитед», а также кипрской «Орленгтон Консалтинг Лимитед».

Решение о банкротстве суд вынес накануне, 25 октября, и открыл в отношении ФЦСР конкурсное производство сроком на шесть месяцев, указано в уведомлении. Полномочия руководства и собственников имущества должника прекращены.

Из уведомления суда следует, что конкурсным управляющим ФЦСР назначена Елена Удовиченко, состоящая в саморегулируемой организации (СРО) «Дело». Дозвониться в пятницу вечером в СРО, чтобы подтвердить эту информацию, РБК не удалось.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Марина Сечина с 2015 года через ряд компаний является совладельцем «Космосавиаспецстроя» — подрядчика строительства «Триумфального». Представитель Сечиной рассказывал РБК, что она входит в число совладельцев ФЦСР.

Связанная с Мариной Сечиной компания заявила о попытке захвата рейдерами
Общество

В середине октября ФЦСР обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с заявлением, в котором сообщил о попытке рейдерского захвата, связав ее со структурами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Представитель Сечиной рассказывал РБК, что в октябре 2016 года Промсвязьбанк, принадлежавший тогда Ананьевым, обращался в суд с заявлением о банкротстве ФЦСР. По его словам, цель иска — «завладеть построенными квартирами через подставные фирмы».

Позже суд удовлетворил заявление о замене истца в связи с уступкой Промсвязьбанком права требования по долгу в размере 786 млн руб. подконтрольному ему же АО «Галс». Затем по заявлению «Галса» суд ввел в ФЦСР процедуру наблюдения. Эту задолженность представитель Сечиной называет фиктивной. В сентябре 2018 года по жалобе ФЦСР Арбитражный суд Московского округа требование АО «Галс» к девелоперу признал необоснованным. Но в отмене процедуры наблюдения отказал из-за включения судом в реестр требований задолженности перед кипрской компанией «Орленгтон Консалтинг Лимитед» в размере более 70 млн руб., а позже перед ООО «Салпа» — почти на 1,3 млрд руб. ​Представитель Сечиной называет действия ООО «Салпа», АО «Галс», «Орленгтон Консалтинг Лимитед» и ранее подконтрольного Ананьевым Промсвязьбанка «цепью взаимосвязанных фиктивных сделок».

Строительство ЖК «Квартал Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля») ранее вели структуры Mirax Group Сергея Полонского. ​Осенью 2008 года работы были приостановлены. Позднее правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Полонского. Следствие посчитало, что в период с 2008 по 2009 год он вместе с топ-менеджментом похитил более 2,6 млрд руб. Затем проект был передан ЗАО «ФЦСР».

Представитель Алексея Ананьева ранее опровергал причастность бизнесмена к процессу банкротства застройщика. «Алексей Ананьев никак не может оценить обращение Сечиной в правоохранительные органы, а также претендоват​ь на включение в реестр кредиторов требований к ФЦСР, так как не имеет и никогда не имел никакого отношения к проектам, связанным с недвижимостью», — говорил РБК представитель Ананьева. Запрос Дмитрию Ананьеву остался без ответа.

«На завершающей стадии самого известного долгостроя России суд лишает дольщиков надежды», — утверждает представитель Сечиной.

ЖК «Квартал Триумфальный» (ранее «Кутузовская миля») был исключен из перечня проблемных в августе 2017 года после перехода прав требований покупателей квартир от признанного банкротом ООО «Аванта» (структура бывшей Mirax Group Сергея Полонского) к ЗАО «ФЦСР». Об этом сообщала пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). Тогда в ведомстве планировали, что квартиры будут переданы покупателям до марта 2019 года.

РБК направил в Москомстройинвест запрос о перспективах завершения строительства ЖК «Квартал Триумфальный» после банкротства ФЦСР.

Авторы: Анна Трунина, Максим Солопов.
Теги: Марина Сечина , «Кутузовская миля» , Банкротство
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