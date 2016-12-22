Связанная с Мариной Сечиной компания заявила о попытке захвата рейдерами

Девелоперская компания ФЦСР, совладелец которой — Марина Сечина, обратилась в СКР и Генпрокуратуру с заявлением о рейдерском захвате, связав его со структурами братьев Ананьевых. Алексей Ананьев это опровергает

Марина Сечина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Девелоперская компания «Федеральный центр социального развития» (ФЦСР) обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке с заявлением о попытке рейдерского захвата ЖК «Квартал Триумфальный» (ранее «Кутузовская миля»). Об этом РБК сообщил представитель Марины Сечиной — совладелицы компании. Сечина является бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Кто владеет ФЦСР По данным ЕГРЮЛ, с 2015 года Марина Сечина через ряд компаний является совладельцем «Космосавиаспецстроя». Эта фирма — подрядчик строительства «Триумфального». В июле 2016 года «Ведомости» писали, что ФЦСР подконтрольна Сечиной. Представитель Сечиной сказал РБК, что она один из совладельцев ФЦСР.

«С учетом явно просматривающегося рейдерского захвата собственности ЗАО «Федеральный центр социального развития» посредством обмана и мошеннических действий просим Следственный комитет Российской Федерации возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий, совершаемых по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере», — говорится в тексте заявления, подписанном Максимом Кретовым, временно исполняющем обязанности гендиректора УК «Управление», которая назначена акционерами в качестве управляющей компании ФЦСР. Копии документов, направленных заказными письмами руководителям силовых ведомств, есть в распоряжении РБК.

Суды с Промсвязьбанком

На стадии строительства ЖК в октябре 2016 года Промсвязьбанк, тогда принадлежавший братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, обращался в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ФЦСР, «имея намерение через подставные фирмы-однодневки, посредством судебного рассмотрения иска о банкротстве, совершить рейдерский захват предприятия и завладеть построенными квартирами», подчеркивается в заявлении представителя Сечиной.

История Промсвязьбанка Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы владели контрольным пакетом Промсвязьбанка до зимы 2017 года. 15 декабря ЦБ решил санировать банк и ввел в нем временную администрацию, после чего доля Ананьевых в банке сократилась до нуля. Сейчас на базе Промсвязьбанка функционирует государственный банк, специализирующийся на кредитовании оборонной промышленности. Алексей Ананьев после санации Промсвязьбанка уехал за границу.

В арбитраже дело рассматривала судья Жанна Бальжинимаева. Она удовлетворила заявление о замене истца в связи с уступкой Просвязьбанком права требования по долгу в размере 786 млн руб. подконтрольному ему же АО «Галс». Затем по заявлению «Галса» суд ввел в ФЦСР процедуру наблюдения.

Эту задолженность представитель Сечиной называет фиктивной.

В сентябре 2018 года по жалобе ФЦСР Арбитражный суд Московского округа требование АО «Галс» к девелоперу признал необоснованным. Но в отмене процедуры наблюдения отказал из-за включения судом в реестр другой задолженности — перед кипрской компанией «Орленгтон Консалтинг Лимитед» в размере более 70 млн руб.

В последующем судья включила в реестр требование ООО «Салпа» почти на 1,3 млрд руб. ​Представитель Сечиной называет действия ООО «Салпа», АО «Галс», «Орленгтон Консалтинг Лимитед» и ранее подконтрольного Ананьевым Промсвязьбанка «цепью взаимосвязанных фиктивных сделок», цель которой — «создание «искусственной» кредиторской задолженности с целью банкротства застройщика.

Запрос в ООО «Салпа» остался без ответа. По данным СПАРК, компания контролируется Сергеем Соловейчиком, Алексеем Рязанцевым, Игорем Корпачевым и Наталией Андреевой.

Представитель Алексея Ананьева опроверг причастность бизнесмена к процессу банкротства застройщика.

«Алексей Ананьев никак не может оценить обращение Сечиной в правоохранительные органы, а также претендовать на включение в реестр кредиторов требований к ФЦСР, так как не имеет и никогда не имел никакого отношения к проектам, связанным с недвижимостью», — заявил РБК представитель Ананьева. Запрос Дмитрию Ананьеву остался без ответа.

Как строился «Триумфальный»

Строительство ЖК «Квартал Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля») ранее вели структуры Mirax Group Сергея Полонского. ​ФЦСР строила его с 2001 года совместно с компанией «Аванта», аффилированной с Mirax. Осенью 2008 года работы были приостановлены. Позднее правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Полонского.

Следствие посчитало, что в период с 2008 по 2009 год глава компании вместе с топ-менеджментом похитил более 2,6 млрд руб., которые граждане заплатили за квартиры в ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Власти Москвы включили «Кутузовскую милю» в список проблемных. Затем проект был передан ЗАО «ФЦСР». Заявлялось, что все квартиры будут переданы покупателям до марта 2019 года. Всего ФЦСР заключил договоры долевого участия со 103 соинвесторами «Кутузовской мили».

По словам представителя Сечиной, сейчас жилой комплекс находится в стадии завершения.