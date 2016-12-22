ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,09 65,74 EUR Нал. 77,49 76,10 USD Бирж. 66,22 -0,68 EUR Бирж. 76,58 -0,47 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6291,50 -292,00 IMOEX 2370,20 -1,96% RTSI 1124,57 -1,64% Brent 80,87 -3,07% DJIA 25490,70 -0,47% Nasdaq 7423,90 -0,03%
Связанная с Мариной Сечиной компания заявила о попытке захвата рейдерами
Лента новостей
Вселенский патриархат снял анафему с глав двух украинских церквей 18:53, Политика Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил 18:52, Политика В Грозном госпитализировали 13 человек после отравления в кафе 18:50, Общество Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 18:49, РБК и Сбербанк Facebook впервые отключил в России аккаунты за сбор данных пользователей 18:47, Технологии и медиа В Хакасии попросили Верховный суд республики снять с выборов коммуниста 18:45, Политика Российские волейболистки показали худший результат на ЧМ в истории 18:42, Спорт Путин поручил решить проблему с отоплением из-за ₽23 млрд долгов 18:39, Политика Ученые опубликовали последнюю научную работу Стивена Хокинга 18:38, Общество Биржа Zaif представила план выплаты компенсаций пострадавшим клиентам 18:34, Крипто Порошенко ввел в украинской армии новое воинское приветствие 18:33, Политика Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию в Петербурге 18:29, Общество МВД затребовало все дела убитого в Подмосковье следователя 18:18, Общество Американские горки: что происходит на биржах США после обвала 18:17, Quote Песок против стали: как изменились цены на стройматериалы во II квартале 18:10, Строительство  Кокорин рассказал о допросах и поездках в автозаке ночью по Москве 18:08, Общество Адвокат рассказал о проверке песен Гнойного и Замая на экстремизм 18:04, Общество Следователи попросят суд заключить под стражу Кокорина и Мамаева 18:02, Общество Хабиб Нурмагомедов предъявил ультиматум UFC 18:02, Спорт Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве России в Совете Европы 17:46, Политика Путин сменил часовой пояс для Волгоградской области 17:46, Общество Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку 17:46, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 17:45, РБК и Элитная недвижимость Связанная с Мариной Сечиной компания заявила о попытке захвата рейдерами 17:38, Общество Кокорин сменил адвоката «банды Цапков» на другого защитника 17:36, Общество ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России 17:26, Экономика Сергей Железняк ушел с должности замсекретаря генсовета «Единой России» 17:24, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 17:15, РБК и Mastercard
Связанная с Мариной Сечиной компания заявила о попытке захвата рейдерами
Общество, 17:38
0
Связанная с Мариной Сечиной компания заявила о попытке захвата рейдерами
Девелоперская компания ФЦСР, совладелец которой — Марина Сечина, обратилась в СКР и Генпрокуратуру с заявлением о рейдерском захвате, связав его со структурами братьев Ананьевых. Алексей Ананьев это опровергает
Марина Сечина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Девелоперская компания «Федеральный центр социального развития» (ФЦСР) обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке с заявлением о попытке рейдерского захвата ЖК «Квартал Триумфальный» (ранее «Кутузовская миля»). Об этом РБК сообщил представитель Марины Сечиной — совладелицы компании. Сечина является бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Кто владеет ФЦСР

По данным ЕГРЮЛ, с 2015 года Марина Сечина через ряд компаний является совладельцем «Космосавиаспецстроя». Эта фирма — подрядчик строительства «Триумфального».

В июле 2016 года «Ведомости» писали, что ФЦСР подконтрольна Сечиной. Представитель Сечиной сказал РБК, что она один из совладельцев ФЦСР.

«С учетом явно просматривающегося рейдерского захвата собственности ЗАО «Федеральный центр социального развития» посредством обмана и мошеннических действий просим Следственный комитет Российской Федерации возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий, совершаемых по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере», — говорится в тексте заявления, подписанном Максимом Кретовым, временно исполняющем обязанности гендиректора УК «Управление», которая назначена акционерами в качестве управляющей компании ФЦСР. Копии документов, направленных заказными письмами руководителям силовых ведомств, есть в распоряжении РБК.

Суды с Промсвязьбанком

На стадии строительства ЖК в октябре 2016 года Промсвязьбанк, тогда принадлежавший братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, обращался в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ФЦСР, «имея намерение через подставные фирмы-однодневки, посредством судебного рассмотрения иска о банкротстве, совершить рейдерский захват предприятия и завладеть построенными квартирами», подчеркивается в заявлении представителя Сечиной.

История Промсвязьбанка

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы владели контрольным пакетом Промсвязьбанка до зимы 2017 года. 15 декабря ЦБ решил санировать банк и ввел в нем временную администрацию, после чего доля Ананьевых в банке сократилась до нуля. Сейчас на базе Промсвязьбанка функционирует государственный банк, специализирующийся на кредитовании оборонной промышленности.

Алексей Ананьев после санации Промсвязьбанка уехал за границу.

В арбитраже дело рассматривала судья Жанна Бальжинимаева. Она удовлетворила заявление о замене истца в связи с уступкой Просвязьбанком права требования по долгу в размере 786 млн руб. подконтрольному ему же АО «Галс». Затем по заявлению «Галса» суд ввел в ФЦСР процедуру наблюдения.

Эту задолженность представитель Сечиной называет фиктивной.

В сентябре 2018 года по жалобе ФЦСР Арбитражный суд Московского округа требование АО «Галс» к девелоперу признал необоснованным. Но в отмене процедуры наблюдения отказал из-за включения судом в реестр другой задолженности — перед кипрской компанией «Орленгтон Консалтинг Лимитед» в размере более 70 млн руб.

В последующем судья включила в реестр требование ООО «Салпа» почти на 1,3 млрд руб. ​Представитель Сечиной называет действия ООО «Салпа», АО «Галс», «Орленгтон Консалтинг Лимитед» и ранее подконтрольного Ананьевым Промсвязьбанка «цепью взаимосвязанных фиктивных сделок», цель которой — «создание «искусственной» кредиторской задолженности с целью банкротства застройщика.

Запрос в ООО «Салпа» остался без ответа. По данным СПАРК, компания контролируется Сергеем Соловейчиком, Алексеем Рязанцевым, Игорем Корпачевым и Наталией Андреевой.

Представитель Алексея Ананьева опроверг причастность бизнесмена к процессу банкротства застройщика.

«Алексей Ананьев никак не может оценить обращение Сечиной в правоохранительные органы, а также претендовать на включение в реестр кредиторов требований к ФЦСР, так как не имеет и никогда не имел никакого отношения к проектам, связанным с недвижимостью», — заявил РБК представитель Ананьева. Запрос Дмитрию Ананьеву остался без ответа.

Как строился «Триумфальный»

Строительство ЖК «Квартал Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля») ранее вели структуры Mirax Group Сергея Полонского. ​ФЦСР строила его с 2001 года совместно с компанией «Аванта», аффилированной с Mirax. Осенью 2008 года работы были приостановлены. Позднее правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Полонского.

Следствие посчитало, что в период с 2008 по 2009 год глава компании вместе с топ-менеджментом похитил более 2,6 млрд руб., которые граждане заплатили за квартиры в ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Власти Москвы включили «Кутузовскую милю» в список проблемных. Затем проект был передан ЗАО «ФЦСР». Заявлялось, что все квартиры будут переданы покупателям до марта 2019 года. Всего ФЦСР заключил договоры долевого участия со 103 соинвесторами «Кутузовской мили».

По словам представителя Сечиной, сейчас жилой комплекс находится в стадии завершения.

Автор: Максим Солопов.
Теги: Марина Сечина , Сергей Полонский , Кутузовская миля
Главное
Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил Политика
Материалы по теме
Связанный с бывшей супругой Сечина Мосуралбанк лишился лицензии Финансы
Экс-жену Сечина попросили привлечь к погашению долгов агрофирмы-банкрота Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter